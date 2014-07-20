Analiz : Akıllı telefonlar müşterilerin restorandaki kalış süresini uzatıyor





Hayatımıza girdiği dönemden itibaren pek çok alışkanlığı değiştiren ve yeni alışkanlıklar ortaya çıkmasına neden olan akıllı telefonlar bu kez bir restoranın analizine konu oldu.





Bahse konu New York'daki restoran, hizmetlerin yavaşlığından dolayı artan şikayetler nedeniyle geçmiş yıllardaki müşteri davranışları ve şimdiki müşteri davranışlarını karşılaştırmış ve ilginç sonuçlarla karşılaşmış.





2004 yılında restorana gelen müşteriler hızlı bir şekilde sipariş vererek yemeğini yemeğe başlarken toplamda 1 saat 5 dakika içerisinde hesabı ödeyerek işletmeyi terk etmiş oluyor.





Ancak geçtiğimiz hafta yapılan incelemelerde müşteriler restorana geldikten sonra daha sipariş vermeden WiFi şifresi isteme veya sosyal ağlara girme gibi işlemler nedeniyle yaklaşık 21 dakika gecikiyor.





Sipariş verdikten sonra ise gelen yemeğin fotoğrafını çekme, yorum ekleme veya birlikte fotoğraf çektirme gibi işlemlerle de yemek esnasında zaman harcanıyor. Böylece yemek soğumuş oluyor.





Hesabı ödeyen ve işletmeyi terkeden pek çok müşterinin bu nedenle toplamda 1 saat 55 dakika zaman harcadığı ortaya çıkmış. Bu da 10 yıl önceki döneme göre yüzde 77 daha fazla zaman harcandığı anlamına geliyor.





Restoran hızlı servis ve sipariş alma sürecini her zaman aynı zamanda tutsa da müşterilerin farklı sebeplerle gecikiyor oluşu haliyle servisi de yavaşlatıyor ve yemeklerin soğumasına neden oluyor. Restoran müşterilerin yavaşlıkla ve yemeklerin soğukluğuyla ilgili yaptığı pek çok eleştirinin bundan kaynaklandığını bulmuş.





Her ne kadar bölgesel bir analiz olarak kalsa da araştırma aslında mobil cihazlarla ne kadar çok zaman geçirdiğimizin de göstergesi. Sık sık mobil cihazlara fazla zaman harcamamız nedeniyle pek çok işi olduğundan daha fazla zaman içerisinde tamamlamak zorunda kalıyoruz.

http://www.phonearena.com/news/Smartphones-to-blame-for-77-increase-in-dining-time-at-one-restaurant_id58378