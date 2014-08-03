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Analiz : Çinli internet devleri taraflı sansür uyguluyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Çinli internet devleri taraflı sansür uyguluyor

Genelde Çin hükümetinin sıkı kontrolü ve finansmanı altında bulunan ve bu nedenle pek çok ülkede siber casusluk iddiası ile soruşturma geçiren ve hatta ihalelere alınmayan Çinli teknoloji devleri, gerekli durumlarda hükümetlerinin talimatlarını yerine getirmek durumunda kalabiliyor. Buna son örnek Çin kaynaklı arama motoru Baidu.

Google'ın Çin'de yasaklı olması sebebiyle kendi egemenliğini ilan eden Baidu, 2007 yılında Japonya'da geçtiğimiz hafta da Brezilya'da yerelleştirilmiş arama moturunu hizmete sokmuştu. Yapılan bazı denemeler Baidu'nun taraflı sansür uyguladığını ortaya koydu.

İnternet sansürü konusunda çalışmalar yapan bir grup araştırmacı spesifik olarak Brezilya'daki Portekizce Baidu ve Google'da bir takım terimler aratmış ve çıkan sonuçlar oldukça şaşırtıcı olmuş.

Örneğin Tiananmen meydanında tanklara karşı duran efsane kişi ile ilgili aramalar yapıldığında Google ilişkili 2.5 milyon sonuç listelerken, Baidu son derece anlamsız 50 000 sonuç ve görsel listelemiş. 

Çin'deki insan hakları ihlalini simgeleyen Falun Gong terimi arandığında ise Google 1.3 milyon sonuç listelerken Baidu sadece 66 sonuç çıkarabilmiş. Bu da Baidu'nun uluslararası da olsa Çin hükümeti tarafından verilen beyaz listeye göre arama sonuçlarını listelediği ihitmalini güçlendiriyor. 

Bunun yanında Çin Bilgi Merkezi başkan yardımcısının ideolojik nüfuzlarını artırmanın parti ve ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu açıklaması, internet sansürünün vazgeçilmez bir propaganda aracı olduğunu gösteriyor. Sansür karşıtları Çinli internet devlerinin uluslararası açılımlarının bir aldatmacadan ibaret olduğunu belirtiyor. 

Analizde belirtildiği gibi Çin tarafında durum böyle. Peki ABD hükümetinin kurallarını uygulayan ve hatta Snowden'in iddialarına göre istihbarat servislerine ses çıkarmadan sunucularını açabilen Google, Facebook, Twitter gibi devlerin bazı konuları sansürleme ihtimali yok mu? Elbette vardır ve bizzat ABD'de pek çok sivil toplum örgütü bu konulara karşı protestolar düzenliyor. Aslında sadece ABD ve Çin değil bu genellemeyi hemen her ülke için yapabiliriz.  

http://techcrunch.com/2014/08/02/chinese-communist-party-backed-tech-giants-bring-censorship-to-the-global-stage/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rajeesh 5 yıl en beğenilen
bırakın çini de kendi ülkenizin uyguladığı sansürleri manşet yapsanıza
hergün devlet ve ttnet tarafından baskı ve sansür haberleri geliyor
baidudan bize ne
bırakın çini de kendi ülkenizin uyguladığı sansürleri manşet yapsanızahergün devlet ve ttnet tarafından baskı ve sansür haberleri geliyorbaidudan bize ...
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Yanıtla +37
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Castorio 5 yıl
Sevgili ekrem71 ve diğer donanimhaber editörlere,

Neden kendi ülkenizdeki gelişmeleride haber yapmıyorsunuz? Buğün forumda "netclean nedir?" diye konu açsam, 100 kişiden en fazla 5-6'sı ne olduğunu biliyor. Dış ülkeler hakkında haber yapacağınıza, birazda kendi ülkemiz hakkında haberler yapın. Ne haber yapıyorsunuz, nede anasayal hak olan iletişimin güvenliğini sağlıyorsunuz. (sitenizde SSL şifreleme kullanmayarak)

Whatsaap konuşmaları, donanimhaber neler yaptığımız, skype görüşmelerimiz dahil herşey kayıt ediliyor.

NetClean - Ekşi Sözlük

Wikileaks - NetClean

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Neden DonanimHaber HTTPS Kullanmalı?

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Sevgilerle.

Sevgili ekrem71 ve diğer donanimhaber editörlere,Neden kendi ülkenizdeki gelişmeleride haber yapmıyorsunuz? Buğün forumda "netcleannedir?...
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Yanıtla +18
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Statistik 5 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS
Dikkatinizi birşey çekti mi adamlar kendilerini korumasını beğendim.

Bu ülkenin üzerinde tüm dünyanın gözü olduğunu bilmeyen yoktur.

amerika ve israil varken Çin'e sıra gelmez.

Bu övdügünüz Çin olmasa, ABD (ve kardesi Israil) 30-40 sene once gucunu kaybedecekti veya kaybetemeye baslayacakti, ama taseron-amele Çin saololsun, ABDnin tüm üretimini iscilini üstelenmis, en ucuz ucrete en iyi isciligi yapiyor, ABDliler ise sadece tasaliyor, ve KARin nerdeyse hepsi yine ABDye gidiyor, Cin olmasa Apple mapple diye bir sey olmazdi, Steve Jobs denen fikir hirsizi efsanelesmezdi, Cin oldugu surece ABD dunyanin en guclu ulkesi olmaya devam edecek, ABD vatandasi aylik 5000$ maasle ofiste krallar gibi calisacak, cin amelesi de bu adamin tasarladigi seyi oturup hayvan gibi en agir sartlarda ve en dusuk ucretle calisacak, sonra birileri cikacak:"yasasin cin, kahrolsun emperyalist ABD" diyecek...
DaRKFoRCeSDikkatinizi birşey çekti mi adamlar kendilerini korumasını beğendim.Bu ülkenin üzerinde tüm dünyanın gözü olduğunu bilm...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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MrKemal17 5 yıl
Sansüre Hayır!
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Virtual Reality 5 yıl
Türkiye de ATV diye bir kanal var, hükumetin 1 numaralı kanalı, bu derece gözünü karartmış şekilde hükumeti destekleyen bir TV kalanı Çin de yoktur her halde
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ayberkkkk 5 yıl
Tanıdıkmı Geldi?
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SteveMeade 5 yıl
Mesut abide savunuyordu sansürü sonra ters köşe olmuştu
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serafon 5 yıl
Özgürlük mü? O da ne? Tarafsızlık mı? O da ne? Sadece 3. dünya ülkelerine ve cahil vatandaşlara yutturulan şey. Bugün krallıklar kat be kat daha katı bir şekilde ama ustaca gizlenerek yoluna devam ediyorlar. Gizlenemeyenler ya da yola yeni çıkanlar kötü demokrasi, özgür değil; diş geçirilemeyenlere laf yok; diğerleri ki en berbatları aslında hür düşünce serbest, özgürlükçü, demokratik ;););););)
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BARIŞ55 5 yıl
Sansüre karşı haber mi görüyorum dh de?

Gün oksay forumun hiti için seviyeyi düşürürken neredeydiniz?
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Gece772 5 yıl
Çin yürü be kim tutar senin
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Rajeesh 5 yıl en beğenilen
bırakın çini de kendi ülkenizin uyguladığı sansürleri manşet yapsanıza
hergün devlet ve ttnet tarafından baskı ve sansür haberleri geliyor
baidudan bize ne
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Çinlileri tebrik ediyorum.

Bir savaşta sanalda yada gerçekte olsun en önemli silah İstihbarat tır.

Ne zaman google da arama yapsam alltaki şu ibare beni rahatsız ediyor. İstanbul - İnternet adresinizden - Tam konumu kullan.

Bulunduğum konumu görmek istemiyorum ama amerika görmek istiyor.

Mecburen kullanıyorum alternatifi yok malesef.


1 Yanıt Yanıtla +1
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Statistik 5 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS
Çinlileri tebrik ediyorum.

Bir savaşta sanalda yada gerçekte olsun en önemli silah İstihbarat tır.

Ne zaman google da arama yapsam alltaki şu ibare beni rahatsız ediyor. İstanbul - İnternet adresinizden - Tam konumu kullan.

Bulunduğum konumu görmek istemiyorum ama amerika görmek istiyor.

Mecburen kullanıyorum alternatifi yok malesef.




Cin hükümeti sizin yerinizin belli olmasi istemiyor mu? Bunu mu anladiniz haberden?
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