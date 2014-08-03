Analiz : Çinli internet devleri taraflı sansür uyguluyor





Genelde Çin hükümetinin sıkı kontrolü ve finansmanı altında bulunan ve bu nedenle pek çok ülkede siber casusluk iddiası ile soruşturma geçiren ve hatta ihalelere alınmayan Çinli teknoloji devleri, gerekli durumlarda hükümetlerinin talimatlarını yerine getirmek durumunda kalabiliyor. Buna son örnek Çin kaynaklı arama motoru Baidu.





Google'ın Çin'de yasaklı olması sebebiyle kendi egemenliğini ilan eden Baidu, 2007 yılında Japonya'da geçtiğimiz hafta da Brezilya'da yerelleştirilmiş arama moturunu hizmete sokmuştu. Yapılan bazı denemeler Baidu'nun taraflı sansür uyguladığını ortaya koydu.





İnternet sansürü konusunda çalışmalar yapan bir grup araştırmacı spesifik olarak Brezilya'daki Portekizce Baidu ve Google'da bir takım terimler aratmış ve çıkan sonuçlar oldukça şaşırtıcı olmuş.





Örneğin Tiananmen meydanında tanklara karşı duran efsane kişi ile ilgili aramalar yapıldığında Google ilişkili 2.5 milyon sonuç listelerken, Baidu son derece anlamsız 50 000 sonuç ve görsel listelemiş.





Çin'deki insan hakları ihlalini simgeleyen Falun Gong terimi arandığında ise Google 1.3 milyon sonuç listelerken Baidu sadece 66 sonuç çıkarabilmiş. Bu da Baidu'nun uluslararası da olsa Çin hükümeti tarafından verilen beyaz listeye göre arama sonuçlarını listelediği ihitmalini güçlendiriyor.





Bunun yanında Çin Bilgi Merkezi başkan yardımcısının ideolojik nüfuzlarını artırmanın parti ve ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu açıklaması, internet sansürünün vazgeçilmez bir propaganda aracı olduğunu gösteriyor. Sansür karşıtları Çinli internet devlerinin uluslararası açılımlarının bir aldatmacadan ibaret olduğunu belirtiyor.





Analizde belirtildiği gibi Çin tarafında durum böyle. Peki ABD hükümetinin kurallarını uygulayan ve hatta Snowden'in iddialarına göre istihbarat servislerine ses çıkarmadan sunucularını açabilen Google, Facebook, Twitter gibi devlerin bazı konuları sansürleme ihtimali yok mu? Elbette vardır ve bizzat ABD'de pek çok sivil toplum örgütü bu konulara karşı protestolar düzenliyor. Aslında sadece ABD ve Çin değil bu genellemeyi hemen her ülke için yapabiliriz.

http://techcrunch.com/2014/08/02/chinese-communist-party-backed-tech-giants-bring-censorship-to-the-global-stage/?ncid=txtlnkusaolp00000595