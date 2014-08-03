Analiz : Çinli internet devleri taraflı sansür uyguluyor

Haber Editörü
Genelde Çin hükümetinin sıkı kontrolü ve finansmanı altında bulunan ve bu nedenle pek çok ülkede siber casusluk iddiası ile soruşturma geçiren ve hatta ihalelere alınmayan Çinli teknoloji devleri, gerekli durumlarda hükümetlerinin talimatlarını yerine getirmek durumunda kalabiliyor. Buna son örnek Çin kaynaklı arama motoru Baidu.
Google'ın Çin'de yasaklı olması sebebiyle kendi egemenliğini ilan eden Baidu, 2007 yılında Japonya'da geçtiğimiz hafta da Brezilya'da yerelleştirilmiş arama moturunu hizmete sokmuştu. Yapılan bazı denemeler Baidu'nun taraflı sansür uyguladığını ortaya koydu.
İnternet sansürü konusunda çalışmalar yapan bir grup araştırmacı spesifik olarak Brezilya'daki Portekizce Baidu ve Google'da bir takım terimler aratmış ve çıkan sonuçlar oldukça şaşırtıcı olmuş.
Örneğin Tiananmen meydanında tanklara karşı duran efsane kişi ile ilgili aramalar yapıldığında Google ilişkili 2.5 milyon sonuç listelerken, Baidu son derece anlamsız 50 000 sonuç ve görsel listelemiş.
Çin'deki insan hakları ihlalini simgeleyen Falun Gong terimi arandığında ise Google 1.3 milyon sonuç listelerken Baidu sadece 66 sonuç çıkarabilmiş. Bu da Baidu'nun uluslararası da olsa Çin hükümeti tarafından verilen beyaz listeye göre arama sonuçlarını listelediği ihitmalini güçlendiriyor.
Bunun yanında Çin Bilgi Merkezi başkan yardımcısının ideolojik nüfuzlarını artırmanın parti ve ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu açıklaması, internet sansürünün vazgeçilmez bir propaganda aracı olduğunu gösteriyor. Sansür karşıtları Çinli internet devlerinin uluslararası açılımlarının bir aldatmacadan ibaret olduğunu belirtiyor.
Analizde belirtildiği gibi Çin tarafında durum böyle. Peki ABD hükümetinin kurallarını uygulayan ve hatta Snowden'in iddialarına göre istihbarat servislerine ses çıkarmadan sunucularını açabilen Google, Facebook, Twitter gibi devlerin bazı konuları sansürleme ihtimali yok mu? Elbette vardır ve bizzat ABD'de pek çok sivil toplum örgütü bu konulara karşı protestolar düzenliyor. Aslında sadece ABD ve Çin değil bu genellemeyi hemen her ülke için yapabiliriz.
http://techcrunch.com/2014/08/02/chinese-communist-party-backed-tech-giants-bring-censorship-to-the-global-stage/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hergün devlet ve ttnet tarafından baskı ve sansür haberleri geliyor
baidudan bize ne
Neden kendi ülkenizdeki gelişmeleride haber yapmıyorsunuz? Buğün forumda "netclean nedir?" diye konu açsam, 100 kişiden en fazla 5-6'sı ne olduğunu biliyor. Dış ülkeler hakkında haber yapacağınıza, birazda kendi ülkemiz hakkında haberler yapın. Ne haber yapıyorsunuz, nede anasayal hak olan iletişimin güvenliğini sağlıyorsunuz. (sitenizde SSL şifreleme kullanmayarak)
Whatsaap konuşmaları, donanimhaber neler yaptığımız, skype görüşmelerimiz dahil herşey kayıt ediliyor.
NetClean - Ekşi Sözlük
Wikileaks - NetClean
Hünerleri:
Neden DonanimHaber HTTPS Kullanmalı?
Sevgilerle.
Bu övdügünüz Çin olmasa, ABD (ve kardesi Israil) 30-40 sene once gucunu kaybedecekti veya kaybetemeye baslayacakti, ama taseron-amele Çin saololsun, ABDnin tüm üretimini iscilini üstelenmis, en ucuz ucrete en iyi isciligi yapiyor, ABDliler ise sadece tasaliyor, ve KARin nerdeyse hepsi yine ABDye gidiyor, Cin olmasa Apple mapple diye bir sey olmazdi, Steve Jobs denen fikir hirsizi efsanelesmezdi, Cin oldugu surece ABD dunyanin en guclu ulkesi olmaya devam edecek, ABD vatandasi aylik 5000$ maasle ofiste krallar gibi calisacak, cin amelesi de bu adamin tasarladigi seyi oturup hayvan gibi en agir sartlarda ve en dusuk ucretle calisacak, sonra birileri cikacak:"yasasin cin, kahrolsun emperyalist ABD" diyecek...