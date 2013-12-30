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Analiz : Facebook giderek gençlerin ilgisini kaybediyor

5 yıl
3,7b
1
33
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Facebook giderek gençlerin ilgisini kaybediyor

Yayına başladığı dönemde özellikle üniversite gençliğinin ilgisini çeken ve sonrasında gençler arasında yayılan Facebook, bugün 1 milyar kullanıcı sayısını geçmiş devasa bir ağ konumunda. Ancak son dönemde genç kullanıcıların sosyal ağdan kopmaya başladığına dair işaretler geliyor. 

Antropolojist Daniel Miller tarafından 8 ğlkede yapılan 15 aylık bir araştırmaya göre, genç kullanıcılar Facebook platformundan uzaklaşarak Instagram veya Snapchat gibi farklı alternatiflere yöneliyor. 

Bunun en büyük sebebi ise yaptıkları paylaşımlar ile tarzlarını yansıtmayı seven gençlerin Facebook yoluyla aileleri tarafından daha çok takip edilmesi ve bundan kaçınmak istemeleri. Bilindiği gibi insanların Facebook üzerinden aktivite takibi kolaylaştı ve hatta patronların bile çalışanlarını bu şekilde takip ettiği sık sık gündeme geldi. 

Bunun yanında 20'li yaşların sonlarındaki kullanıcılar ise üniversite sonrasında arkadaşları ile iletişimde kalmada Facebook'u en büyük araç olarak görüyor ve böylece genç nüfusun yerini daha yaşlılar almaya başlıyor. 

Ancak genç nüfus Facebook'tan uzaklaşsa bile teknik olarak Twitter veya Instagram'dan daha iyi olduğunu kabul ediyor ve bu da bir süre sonra ağa geri dönmelerine neden oluyor.  

http://www.technobuffalo.com/2013/12/28/survey-finds-facebook-popularity-declining-among-young-teens/ Yorum Yaz
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Bradley Cooper 5 yıl en beğenilen
2009 da kapatmıştım. mutluyum. yalandan doğum günü kutlamaları da yok artık
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LilTunechi 5 yıl
Üniversite grupları hariç kullanmıyorum,
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IG 5 yıl
Facebook kullanmamak bir statü olmuş galiba
Kullanmayanlar galiba kendilerini birşey sanıyor.
Bana arkadaşlarımla kolay iletişim sağlayan bir site


Bir servisi 'moda' diye kullanmak ya da kullanmamak saçma birşey. Bir servisin sana yararı varsa kullanırsın, yoksa kullanmazsın, servisi daha iyi sunan başka bir şirket varsa onu kullanırsın, bu kadar basit.
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Aisciyiz Ezhelden 5 yıl ekrem71
ekrem71









Yayına başladığı dönemde özellikle üniversite gençliğinin ilgisini çeken ve sonrasında gençler arasında yayılan Facebook, bugün 1 milyar kullanıcı sayısını geçmiş devasa bir ağ konumunda. Ancak son dönemde genç kullanıcıların sosyal ağdan kopmaya başladığına dair işaretler geliyor. 



Antropolojist Daniel Miller tarafından 8 ğlkede yapılan 15 aylık bir araştırmaya göre, genç kullanıcılar Facebook platformundan uzaklaşarak Instagram veya Snapchat gibi farklı alternatiflere yöneliyor. 



Bunun en büyük sebebi ise yaptıkları paylaşımlar ile tarzlarını yansıtmayı seven gençlerin Facebook yoluyla aileleri tarafından daha çok takip edilmesi ve bundan kaçınmak istemeleri. Bilindiği gibi insanların Facebook üzerinden aktivite takibi kolaylaştı ve hatta patronların bile çalışanlarını bu şekilde takip ettiği sık sık gündeme geldi. 



Bunun yanında 20'li yaşların sonlarındaki kullanıcılar ise üniversite sonrasında arkadaşları ile iletişimde kalmada Facebook'u en büyük araç olarak görüyor ve böylece genç nüfusun yerini daha yaşlılar almaya başlıyor. 



Ancak genç nüfus Facebook'tan uzaklaşsa bile teknik olarak Twitter veya Instagram'dan daha iyi olduğunu kabul ediyor ve bu da bir süre sonra ağa geri dönmelerine neden oluyor.  

 

 


Kaynak:http://www.technobuffalo.com/2013/12/28/survey-finds-facebook-popularity-declining-among-young-teens/

facebook kadar gereksiz bir site yok
akrablarım olmasa bir dk bile durmam şu sitede
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₩uston 5 yıl
Beğenip yorum attığım şeyleri herkes gördüğü için benim için artık bitti.
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Glorfindel1907 5 yıl ₩uston
katılıyorum gizlilik diye birşey kalmadı
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Paul Scholes 5 yıl
Sadece sohbet sistemi ayakta tutuyor bence. Kendi acimdan en azindan.
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Z.İbrahimovic10 5 yıl
Sadece oyun oynamak İçİn gİrİyorum ama yakında kendİ sİtesİnden oynayacağım ama kapatmayı düşünmüyorum kenarda dursun

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Te Amo Querido 5 yıl
Herşeyin eskiden tadı vardı,şimdi herkez çoluk çocuk face de...
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Kulak Misafiri 5 yıl
Ben Facebook'u daha çok hesaplara bağlanmak için kullanıyorum. Bazı uygulamalarda var bu ve şifre kalabalığından kurtarıyor insanı.
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Srcn81 5 yıl
Rakipleri çıktıkça popülerliğini kaybediyor yavaş yavaş.
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nk061 5 yıl
Facebook resmen insan ilişkilerini zayıflatmak için tasarlanmış. Bir fotoğraf beğeniyorsun 500 arkadaşına da gözüküyor o fotoğraf. Çok saçma. Kime ne benim beğendiğim fotoğraftan.

Ha birde şu sağ üst taraftaki zımbırtı var. Kim ne yaptıysa orada yazıyor. E hal böyle olunca kimsenin gizlisi saklısı kalmadı. Kalmayınca da ilgi azaldı.
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Neyinkafasi 5 yıl
Olaya sadece para için bakarlarsa böyle olur tabi.facebookun büyük çaplı arayüz değişikliklerinin tamamı ekrana daha fazla reklam sığdırabilmek için.hatta yeni arayüzde yolda bize tek getirisi ise daha çok reklam.
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DH Misafiri 5 yıl
Bizim ülkenin serserileri olmasa,aslında kullanma sayısı artar adamlar madde bağımlısı oldukları için face ile işi,yok
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SiNaPSiS 5 yıl
Zaman tüneli tasarımıyla birlikte bence ilgiyi kaybetti
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