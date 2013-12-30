Analiz : Facebook giderek gençlerin ilgisini kaybediyor





Yayına başladığı dönemde özellikle üniversite gençliğinin ilgisini çeken ve sonrasında gençler arasında yayılan Facebook, bugün 1 milyar kullanıcı sayısını geçmiş devasa bir ağ konumunda. Ancak son dönemde genç kullanıcıların sosyal ağdan kopmaya başladığına dair işaretler geliyor.





Antropolojist Daniel Miller tarafından 8 ğlkede yapılan 15 aylık bir araştırmaya göre, genç kullanıcılar Facebook platformundan uzaklaşarak Instagram veya Snapchat gibi farklı alternatiflere yöneliyor.





Bunun en büyük sebebi ise yaptıkları paylaşımlar ile tarzlarını yansıtmayı seven gençlerin Facebook yoluyla aileleri tarafından daha çok takip edilmesi ve bundan kaçınmak istemeleri. Bilindiği gibi insanların Facebook üzerinden aktivite takibi kolaylaştı ve hatta patronların bile çalışanlarını bu şekilde takip ettiği sık sık gündeme geldi.





Bunun yanında 20'li yaşların sonlarındaki kullanıcılar ise üniversite sonrasında arkadaşları ile iletişimde kalmada Facebook'u en büyük araç olarak görüyor ve böylece genç nüfusun yerini daha yaşlılar almaya başlıyor.





Ancak genç nüfus Facebook'tan uzaklaşsa bile teknik olarak Twitter veya Instagram'dan daha iyi olduğunu kabul ediyor ve bu da bir süre sonra ağa geri dönmelerine neden oluyor.

http://www.technobuffalo.com/2013/12/28/survey-finds-facebook-popularity-declining-among-young-teens/