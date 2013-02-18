Analiz : GPS fitness takip saatleri bu yıl yüzde 50 artış gösterecek





Son yıllarda hızla artış eğilimine giren akıllı telefon ve tablet trendine paralel olarak büyüyen bir sektör daha var ki o da GPS tabanlı fitness takip saatleri. GPS yoluyla fitness aktivitelerinizi takip eden ve istatistikleri mobil cihazlarınıza bağlanarak aktarabilen bu saatler uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.





ABI Research tarafından yapılan bir analize göre bu yıl GPS fitness takip saatlerinin 1.07 milyar dolarlık bir pazar yaratacağı tahmin ediliyor. Motorola'nın MOTOACTV ürünü bu alanda en başarılı ürünlerden biri sayılsa da uygun fiyatlı saatler de oldukça hızlı bir yükseliş içerisinde. Bu yıl uygun fiyatlı GPS saatlerin hızlı bir şekilde pazar payını artırması bekleniyor. GPS entegre devre sevkiyatları araştırmasına göre de pek çok saat, fitness ekipmanı ve elektronik cihaz satıcılarının bu yıl yeni ürünler pazara sunacağına dair güçlü işaretler var.





Apple ve Samsung'un da giriş yapacağı belirtilen fitness saatleri pazarına CES 2013 fuarında Leikr, Pebble, Basis gibi pek çok girişimin adım attığına şahit olduk. I'm Here ve Bia Sport gibi girişimlerinde yine taşınabilir fitness cihazlarının yanında GPS saatlerini de pazara sunabileceği belirtiliyor.





Uygun fiyatlı GPS saatlerin en büyük kozlarından birisi Runkeeper gibi mobil cihaz uygulamalarına tam destek vermek olacak. Kullanıcıların son dönemlerde tamamen yeni bir platforma kaymak yerine, mobil cihazlarındaki uygulamalarla uyum içinde çalışan ve sürekli anlık veriler aktaran çözümlere yöneldiği gözlerden kaçmıyor. Bu bakımdan GPS saatlerin önünde büyük bir potansiyel beliriyor.

http://www.abiresearch.com/press/gps-fitness-watch-market-to-grow-50-in-2013-regard