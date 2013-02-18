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Analiz : GPS fitness takip saatleri bu yıl yüzde 50 artış gösterecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : GPS fitness takip saatleri bu yıl yüzde 50 artış gösterecek

Son yıllarda hızla artış eğilimine giren akıllı telefon ve tablet trendine paralel olarak büyüyen bir sektör daha var ki o da GPS tabanlı fitness takip saatleri. GPS yoluyla fitness aktivitelerinizi takip eden ve istatistikleri mobil cihazlarınıza bağlanarak aktarabilen bu saatler uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. 

ABI Research tarafından yapılan bir analize göre bu yıl GPS fitness takip saatlerinin 1.07 milyar dolarlık bir pazar yaratacağı tahmin ediliyor. Motorola'nın MOTOACTV ürünü bu alanda en başarılı ürünlerden biri sayılsa da uygun fiyatlı saatler de oldukça hızlı bir yükseliş içerisinde. Bu yıl uygun fiyatlı GPS saatlerin hızlı bir şekilde pazar payını artırması bekleniyor. GPS entegre devre sevkiyatları araştırmasına göre de pek çok saat, fitness ekipmanı ve elektronik cihaz satıcılarının bu yıl yeni ürünler pazara sunacağına dair güçlü işaretler var.

Apple ve Samsung'un da giriş yapacağı belirtilen fitness saatleri pazarına CES 2013 fuarında Leikr, Pebble, Basis gibi pek çok girişimin adım attığına şahit olduk. I'm Here ve Bia Sport gibi girişimlerinde yine taşınabilir fitness cihazlarının yanında GPS saatlerini de pazara sunabileceği belirtiliyor. 

Uygun fiyatlı GPS saatlerin en büyük kozlarından birisi Runkeeper gibi mobil cihaz uygulamalarına tam destek vermek olacak. Kullanıcıların son dönemlerde tamamen yeni bir platforma kaymak yerine, mobil cihazlarındaki uygulamalarla uyum içinde çalışan ve sürekli anlık veriler aktaran çözümlere yöneldiği gözlerden kaçmıyor. Bu bakımdan GPS saatlerin önünde büyük bir potansiyel beliriyor. 

http://www.abiresearch.com/press/gps-fitness-watch-market-to-grow-50-in-2013-regard Yorum Yaz
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asilxxx 6 yıl
arkadaşlar ben garmin 405cx
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

kullanıcısıym tüm fonksiyonlarıyla saati kullandım tertemiz hiç bir darbeye maruz kalmadı saat.

bu saati almamanız için bir kaç nedenden bahsedeceğim.
1- pil uyarısı vermeden saatin pili bitince aniden kapanıyor
2-pil ömrü %24-40 gösterirken saat ekranı kapanıp açılıyor yani pil bitiyor oysa daha %45 pil var
3- 6 aydır saati kullanıyorum pil bitince takıyorsunuz şarj oluyor 2 saat kadar sürüyor süre
- en son geçen hafta şarj bitti taktım şarja ekranda görüntü yok
hiç bir şekilde saat açılmıyor malesef saat çöpe gitti üstelik tüm aparatlar vs hepsi gıcır gıcır,internette araştırtıdım yüzlerce aynı problem resetleme vs anlatılıyor ama saat hiç bir şekilde saat açılmıyor.
saatçiye götürseniz zaten onu açacak bir tornavidaya sahip değiller zaten anlamazlarda.
4-distributörü aradım baytekin.com.tr malesef şirket kapanmış muhatap olacak kimsede yok paranızı bu ürüne harcamayın.
saat alacak arkadaşlara önerim suunto m5 modeli yada biraz paranız varsa ambit2 modeli hem türkiye garantisi var hem türkçe kullanma klavuzu var.
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Divinity 6 yıl
Bir süredir Garmin Forerunner® 910XT kullanıyorum ve çok memnunum, egzersiz düzenini takip edebilmem, SPM ve kalp değerlerimi anlık görebilmem sayesinde doğru şekilde antreman yapmamı sağlıyor. Ayrıca antremanlar sonrası garmin connect üzerinden analiz yapabiliyorsunuz.
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DH Misafiri 6 yıl
Garmin Fenix bu aralar çok ilgimi çeken bir saat. Tek eksiği bluetooth 4.0 desteklemesi ve IOS ve Android telefonlar ile bir takım spor ve GPS verilerini aktarabilmesine rağmen, telefona gelen çağrı ve mesajları gösterememesi. Yapılamayacak bir şey değil fakat sanırım pil ömrü gibi bir sorun doğurabilir.
Her ne kadar bluetooth 4.0 ile pil tüketimi konusunda büyük ilerlemeler kaydedilse de yine de bu tarz saatlerin önündeki en büyük engel pil ömrünün kısalığı gibi görünüyor. Bu konuda Casio'nun şimdilik sadece iPhone 4s ve 5 destekli G-shock serisi bluetooth'lu telefonu 2 yıl pil ömrü ile diğerlerinden ayrılıyor. Fakat onda da kullanıcının beklediğinden çok daha az özellik sunuluyor ne yazık ki..
Bu yıl gerçekten de akıllı saat konusunda büyük gelişmeler olacak gibi görünüyor.
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fbkaya 6 yıl
ürünlerin fiyatıda düşer heralde
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İrfan.S 6 yıl
Suunto Ambit HR kullanıyorum. Çok memnunum. GPS fitness saatleri outdoor aktiviteleriyle uğraşanlar için çok avantajlı cihazlar..
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