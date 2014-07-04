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Analiz : Geçen yıl ağ bağlantılı cihazlardan 400 terawatt enerji israf edildi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Geçen yıl ağ bağlantılı cihazlardan 400 terawatt enerji israf edildi

Günlük hayatta hem son kullanıcı tarafında hem de kurumsal tarafta milyarlarca ağ bağlantılı cihaz mevcut ve her geçen gün bunlara yenisi ekleniyor. Genelde sürekli açık kalması veya bekleme konumunda olması gereken cihazlardan oluşan bu ekosistem enerji israfında da rekora koşuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından ağ bağlantılı cihazlar açısından yapılan bir analize göre geçen yıl dünya çapında toplamda 616 terawatt enerji harcandı. Ancak bunun yüzde 65'i yani 400 terawatt'ı israf edildi. Bu enerji bir ülkenin bir yıllık enerji tüketimine veya 100 orta ölçekli kömür santralinin ürettiği enerjiye eşit.

Enerji israfı ise genelde bekleme modunda bırakılan cihazlar nedeniyle yaşanıyor. Bunlar arasında oyun konsolları ve televizyonlar geliyor. Bekleme modunda olsa bir bu cihazlar bir ağ bağlantısını sağlamak için minimum seviyede enerji harcamaya devam ediyor. Bununla birlikte ağ bağlantılı olmayan elektronik cihazların da bekleme modunda enerji tükettiği belirtiliyor. Dünya üzerinde ağ bağlantılı 14 milyar cihazın olduğu ifade ediliyor. 2020 yılında ise bu sayı 50 milyarı bulacak.

Görünürde bir kayıp olmasa da aslında tüketiciler dolaylı olarak para kaybediyor. Enerji ihtiyacının karşılanması için ülkeler daha büyük enerji santrallerine yatırım yapıyor ve zincirleme reaksiyon her aşamada insana mali anlamda zarar ettiriyor. Verimsiz teknolojiler nedeniyle her yıl 80 milyar doların heba olduğu dile getiriliyor. 

Enerji israfının önlenmesi için ilk iş tüketicilere düşüyor. İhtiyaç olmadığı zaman elektronik cihazların tamamen kapatılması en büyük tedbir. Ayrıca iletişim protokollerinin enerji verimliliği için yeniden tasarlanması veya enerji tüketimini dengeleyen çözümler geliştirilmesi de kurumsal tarafta alınabilecek tedbirler olarak sıralanıyor.  

http://spectrum.ieee.org/energywise/consumer-electronics/gadgets/networked-gadgets-waste-400-terawatthours-of-energy-every-year Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Anlamadığım nokta Watt Güç birimidir, enerji değil. Terawattsaat olmasın israf olan enerji?
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lamb 5 yıl
çok fazlaymış
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nepasvior 5 yıl
Ama eskiden günde 8-10 saat kimse pc açmıyordu, günde 1 saat açıp kapardı, elektrik parası çok gelecek diye tv açılmazdı eskiden evlerde, bunu gözardı etmemek lazım, evinde çok az insan tel ve tabletle iş görüyor çünkü ofis programları bile telefon tablette çok kullanışsız, ancak mail bakılır nete girilir, ıvır zıvır işler yani günde yarım saat tutar tutmaz, bu yarım saat için 5w lık bir access point ya da 15wlık bir modem neden açık dursun sürekli, kullanmayınca kapatıveririz olur biter
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gigaerman 5 yıl
bilinçsizce tüketim bu olsa gerek
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SEO-Uzmanı 5 yıl
insanlar eskiden 1 sayfa internet yazısı okumak için en dandik PC de bile monitör kasa 250W harcıyordu !
şimdi ise cep telefonundan 2,5w ile işi bitiriyor ! uzun lafın kısası enerji tüketimi teknolojinin gelişmesine bağlı olarak yıldan yıla düşüyor ! dahası şu an evimde 2. pc yi neredeyse 2 yılda hiç açmıyorum :) bu açıdan bu açıklamayı gerçekçi bulmuyorum ! tek kelime ile mantıksız bir haber !!!
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nepasvior 5 yıl
Ben şahsen evimde bu sorunu anahtarlı çoklu prizlerle çözdüm, modemi güvenlik kameralarını bile anahtarlı prize bağladım, kullanmadığım zaman kapatyorum, ayda 2-3 TL de karı oluyor, ama millet maaşallah internete girmezken bile modemini açık bırakıyor
1 Yanıt Yanıtla +1
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Elsa 5 yıl nepasvior
nepasvior
Ben şahsen evimde bu sorunu anahtarlı çoklu prizlerle çözdüm, modemi güvenlik kameralarını bile anahtarlı prize bağladım, kullanmadığım zaman kapatyorum, ayda 2-3 TL de karı oluyor, ama millet maaşallah internete girmezken bile modemini açık bırakıyor

+1 ben de oyun bilgisayarına televizyonlara voltaj korumalı anahtarlı priz aldım çok pratik
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Masquerade89 5 yıl
teknoloji internet üzerine gelişiyor çok normal
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Bradley Cooper 5 yıl
hiçbir ürün fişi çekilmeden tam kapatılmış olmuyor. mesela prize takılı şarj aletleri bile boştayken enerji harcıyor.
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wolfestein 5 yıl
İnsanlar sorumsuz olursa olacağı budur.
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manyakurt 5 yıl
Aynen. Demekki napıyoruz, her akşam televizyon, vs ne varsa tamamen kapatıyoruz.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
Baya cokmus
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