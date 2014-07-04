Analiz : Geçen yıl ağ bağlantılı cihazlardan 400 terawatt enerji israf edildi





Günlük hayatta hem son kullanıcı tarafında hem de kurumsal tarafta milyarlarca ağ bağlantılı cihaz mevcut ve her geçen gün bunlara yenisi ekleniyor. Genelde sürekli açık kalması veya bekleme konumunda olması gereken cihazlardan oluşan bu ekosistem enerji israfında da rekora koşuyor.





Uluslararası Enerji Ajansı tarafından ağ bağlantılı cihazlar açısından yapılan bir analize göre geçen yıl dünya çapında toplamda 616 terawatt enerji harcandı. Ancak bunun yüzde 65'i yani 400 terawatt'ı israf edildi. Bu enerji bir ülkenin bir yıllık enerji tüketimine veya 100 orta ölçekli kömür santralinin ürettiği enerjiye eşit.





Enerji israfı ise genelde bekleme modunda bırakılan cihazlar nedeniyle yaşanıyor. Bunlar arasında oyun konsolları ve televizyonlar geliyor. Bekleme modunda olsa bir bu cihazlar bir ağ bağlantısını sağlamak için minimum seviyede enerji harcamaya devam ediyor. Bununla birlikte ağ bağlantılı olmayan elektronik cihazların da bekleme modunda enerji tükettiği belirtiliyor. Dünya üzerinde ağ bağlantılı 14 milyar cihazın olduğu ifade ediliyor. 2020 yılında ise bu sayı 50 milyarı bulacak.





Görünürde bir kayıp olmasa da aslında tüketiciler dolaylı olarak para kaybediyor. Enerji ihtiyacının karşılanması için ülkeler daha büyük enerji santrallerine yatırım yapıyor ve zincirleme reaksiyon her aşamada insana mali anlamda zarar ettiriyor. Verimsiz teknolojiler nedeniyle her yıl 80 milyar doların heba olduğu dile getiriliyor.





Enerji israfının önlenmesi için ilk iş tüketicilere düşüyor. İhtiyaç olmadığı zaman elektronik cihazların tamamen kapatılması en büyük tedbir. Ayrıca iletişim protokollerinin enerji verimliliği için yeniden tasarlanması veya enerji tüketimini dengeleyen çözümler geliştirilmesi de kurumsal tarafta alınabilecek tedbirler olarak sıralanıyor.

http://spectrum.ieee.org/energywise/consumer-electronics/gadgets/networked-gadgets-waste-400-terawatthours-of-energy-every-year