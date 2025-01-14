Temiz enerji yatırımları 2025’te ilk kez fosil yakıtları geçecek

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Tam Boyutta Gör Dünya enerji sektöründe tarihi dönüşüm hız kesmeden sürüyor. S&P Global Commodity Insights’ın yeni raporuna göre, 2025 yılında küresel temiz enerji yatırımları, ilk kez fosil yakıtlara yapılan yatırımları geride bırakarak çok önemli bir dönüm noktasına daha ulaşacak.

Temiz enerji yatırımları rekor kırıyor

Raporda, 2025 yılı itibarıyla temiz enerjiye yapılan yatırımların 670 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu yatırımların yarısından fazlasını ise güneş enerjisi oluşturacak. Güneş fotovoltaik sistemleri, temiz enerji sektörünün lokomotifi olarak dikkat çekiyor. Ancak uzmanlar, bu büyümenin küresel iklim hedeflerini karşılamak için yeterli olmayabileceği konusunda uyarıyor.

S&P Global Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik Araştırma Başkanı Eduard Sala de Vedruna, “Yeni yıl 2025, temiz enerji sektörüne enerji üretimini ve tüketimini yeniden şekillendiren önemli dönüşümler getirmekle kalmıyor, aynı zamanda kurumsal temiz enerji tedarikinde ve yapay zekanın enerji yönetimine entegrasyonunda önemli ilerlemelerle temiz enerji sektörü için çok önemli olmayı vaat ediyor.” diyor.

Çin’in egemenliği sarsılabilir

Çin, güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve batarya hücreleri üretiminde lider konumda. Ancak 2030 yılına kadar Çin’in küresel pazar payının güneş panellerinde yüzde 65’e, batarya hücrelerinde ise yüzde 61’e düşmesi bekleniyor.

Öte yandan, Çin’den gelen arz fazlası yıllardır fiyatların düşmesini sağladı. Ancak rapor, 2025 yılında bu fiyat düşüşlerinin durabileceğini öngörüyor. Ayrıca, Çin ekonomisindeki yavaşlama, devasa tedarik zincirlerini sürdürmeyi zorlaştırabilir.

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Diğer yandan batarya enerji depolama sistemleri, yenilenebilir enerji projelerini ekonomik olarak sürdürülebilir kılmada kritik bir rol oynuyor. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisi yoğunluğu yüksek piyasalarda, “kanibalizasyon” adı verilen fiyat düşüşlerini dengelemek için batarya kullanımı artıyor. Fazla enerjinin depolanıp fiyatların yükseldiği zamanlarda satışa sunulmasını sağlayan bu sistemler, yenilenebilir enerji projelerinin rekabet gücünü artırdığı için giderek daha önemli hale geliyor.

Rapor, ayrıca yapay zekayı temiz enerji alanında kuralları değiştiren bir unsur olarak nitelendiriyor. Rapora göre, yapay zeka destekli ticaret uygulamaları, enerji üretimi tahminlerindeki yüzde 700’lere varan sapmaları azaltarak sektöre büyük avantajlar sağlıyor. Yapay zekaların barındığı veri merkezleri de önemli bir role sahip. Rapora göre internetin omurgası olan veri merkezleri, yenilenebilir enerji kullanımını hızla artırıyor. 2030 yılı itibarıyla veri merkezlerinin yıllık 300 teravat-saat (TWh) yenilenebilir enerji tüketeceği öngörülüyor. Bu değer bugün 200 TWh seviyesinde. Büyümenin yüzde 60’ının ise Kuzey Amerika’da olması bekleniyor.

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