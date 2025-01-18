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    Dünyanın en büyük 20 MW’lık yüzer rüzgar türbini kuruldu

    Rüzgar türbini üreticilerinin giderek daha büyük makineler üretme yönündeki amansız çabalarına Çinli üretim devi CRRC, 260 metre çapıyla dünyada bir ilk olan 20 MW’lık türbiniyle katıldı.
    Dünyanın en büyük 20 MW’lık yüzer rüzgar türbini kuruldu Tam Boyutta Gör
    Çin'in devlete ait üretim devi CRRC, dünyada şimdiye kadar inşa edilen en büyükler arasında yer alan 20 MW'lık yüzer açık deniz rüzgar türbini prototipini kurduğunu duyurdu. CRRC’nin Qihang türbini 260 metre çapıyla dünyada bir ilk ve bu alanda en büyüğü konumunda. Yapılan açıklamada Qihang türbininin Dongying rüzgar enerjisi test üssünde kurulduğu belirtildi.

    Rüzgarda “en büyük” dönemi

    Rüzgar enerjisinde üreticiler giderek daha büyük makineler üretmeye devam ediyor. Çinli üreticiler tarafından artık bir yarış haline dönüşmüş olan bu durum, enerji üretiminde de ilginç istatistiklerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

    Qihang türbini, 20MW’lık üretim kapasitesine ek olarak yedi standart futbol sahasına eşdeğer 260 metrelik bir çağa ve 151 metrelik göbek yüksekliğine sahip. Firmaya göre ünitenin her bir dönüşü, bir ailenin 2 ila 4 günlük elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 25.000 ton kömür tüketiminden tasarruf sağlıyor ve karbondioksit emisyonlarını yılda yaklaşık 62.000 ton azaltıyor.

    Firmaya göre platform, sadece mükemmel enerji üretim verimliliği ile öne çıkmakla kalmıyor, aynı zamanda yüzer ünitenin çalışma sırasında minimum salınımla en üst düzeyde akıcılığı korumasını sağlamak için bir dizi son teknoloji yenilikçi kontrol teknolojisini de içeriyor. CRRC aynı zamanda platformun tayfun gibi aşırı hava koşullarında dayanıklılığını artıracak önlemler de aldığını söylüyor. Karada yapılan ilgili testlerin ve sertifikasyonun tamamlanmasının ardından ünite, şebekeye bağlı enerji üretimi için derin deniz alanına yerleştirilecek.

    Kaynakça https://renews.biz/98214/crrc-installs-20mw-floating-offshore-wind-turbine/ https://www.crrcgc.cc/crrcgc/2025-01/13/article_2025011318433582301.html
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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 1 saat önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 1 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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