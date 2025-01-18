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Tam Boyutta Gör Çin'in devlete ait üretim devi CRRC, dünyada şimdiye kadar inşa edilen en büyükler arasında yer alan 20 MW'lık yüzer açık deniz rüzgar türbini prototipini kurduğunu duyurdu. CRRC’nin Qihang türbini 260 metre çapıyla dünyada bir ilk ve bu alanda en büyüğü konumunda. Yapılan açıklamada Qihang türbininin Dongying rüzgar enerjisi test üssünde kurulduğu belirtildi.

Rüzgarda “en büyük” dönemi

Rüzgar enerjisinde üreticiler giderek daha büyük makineler üretmeye devam ediyor. Çinli üreticiler tarafından artık bir yarış haline dönüşmüş olan bu durum, enerji üretiminde de ilginç istatistiklerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Qihang türbini, 20MW’lık üretim kapasitesine ek olarak yedi standart futbol sahasına eşdeğer 260 metrelik bir çağa ve 151 metrelik göbek yüksekliğine sahip. Firmaya göre ünitenin her bir dönüşü, bir ailenin 2 ila 4 günlük elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 25.000 ton kömür tüketiminden tasarruf sağlıyor ve karbondioksit emisyonlarını yılda yaklaşık 62.000 ton azaltıyor.

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Firmaya göre platform, sadece mükemmel enerji üretim verimliliği ile öne çıkmakla kalmıyor, aynı zamanda yüzer ünitenin çalışma sırasında minimum salınımla en üst düzeyde akıcılığı korumasını sağlamak için bir dizi son teknoloji yenilikçi kontrol teknolojisini de içeriyor. CRRC aynı zamanda platformun tayfun gibi aşırı hava koşullarında dayanıklılığını artıracak önlemler de aldığını söylüyor. Karada yapılan ilgili testlerin ve sertifikasyonun tamamlanmasının ardından ünite, şebekeye bağlı enerji üretimi için derin deniz alanına yerleştirilecek.

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Dünyanın en büyük 20 MW’lık yüzer rüzgar türbini kuruldu