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    Dünyanın ilk tüm gün kesintisiz çalışabilen yenilenebilir enerji projesi tanıtıldı

    Birleşik Arap Emirlikleri, güneş enerjisi üretimi ve enerji depolamayı birleştiren devasa bir proje duyurdu. Be yeni proje, 7 gün 24 saat 1 gigawatt (GW) kesintisiz yenilenebilir enerji sağlayacak.
    Dünyanın ilk kesintisiz yenilenebilir enerji projesi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi Sürdürülebilirlik Haftası (ADSW) sırasında güneş enerjisi üretimini ve enerji depolamayı birleştiren devasa bir proje duyurdu. Dünyanın ilk 24 saat boyunca yenilenebilir enerji üretebilen güneş enerjisi ve batarya depolama kombinasyonundan oluşan dev ölçekli projesi, günlük 1 gigawatt (GW) kesintisiz yenilenebilir enerji sağlayarak enerji sektöründe önemli bir başarıya imza atacak.

    5.2GW güneş ve 19GWh enerji depolama kapasitesi

    Projede, 5.2 gigawatt (GW) gücünde bir güneş enerjisi santrali ile 19 gigawatt-saatlik (GWh) bir batarya depolama sistemi (BESS) entegre edilecek. Masdar ve EWEC tarafından yönetilecek proje, yenilikçi teknolojilerle yenilenebilir enerjinin sürekliliğini sağlamayı hedefliyor.

    Dünyanın ilk kesintisiz yenilenebilir enerji projesi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    EWEC CEO’su Othman Al Ali, projeyle ilgili yaptığı açıklamada “Dünyanın en büyük güneş enerjisi ve batarya depolama sistemiyle Abu Dabi, sürdürülebilir enerji gelişimi ve inovasyonda yeni bir küresel standart belirliyor. Ülkenin temiz enerji dönüşümünün belkemiği olan bu tesis, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi kritik endüstrilere güç sağlayarak enerji ihtiyaçlarının sürdürülebilir ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

    Proje, güneş enerjisinin doğası gereği kesintili olma durumunu aşmak için tasarlanan ileri teknolojiye sahip batarya depolama sistemleriyle dikkat çekiyor. 19GWh’lik bu depolama sistemi, güneş enerjisinin kesintisiz olarak şebekeye entegre edilmesini sağlamak için kullanılacak. Bataryalar CATL tarafından TENER teknolojisiyle birlikte tedarik edilecek. Güneş panelleri ise Jinko Solar ve JA Solar tarafından temin edilecek.  Öte yandan projenin maliyetinin ne kadar olacağı ve ne zaman devreye alınacağı konusunda bir bilgi verilmedi. Firmalar, bu dev proje ile 10 bin yeni istihdamın oluşturulacağının da altını çiziyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/uae-launches-world-first-24-7-renewable-energy-project https://www.prnewswire.com/ae/news-releases/uae-president-witnesses-launch-of-worlds-first-247-solar-pv-battery-storage-gigascale-project-to-be-built-in-abu-dhabi-302350818.html
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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 1 saat önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 1 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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