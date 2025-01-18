Dünyanın ilk tüm gün kesintisiz çalışabilen yenilenebilir enerji projesi tanıtıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi Sürdürülebilirlik Haftası (ADSW) sırasında güneş enerjisi üretimini ve enerji depolamayı birleştiren devasa bir proje duyurdu. Dünyanın ilk 24 saat boyunca yenilenebilir enerji üretebilen güneş enerjisi ve batarya depolama kombinasyonundan oluşan dev ölçekli projesi, günlük 1 gigawatt (GW) kesintisiz yenilenebilir enerji sağlayarak enerji sektöründe önemli bir başarıya imza atacak.

5.2GW güneş ve 19GWh enerji depolama kapasitesi

Projede, 5.2 gigawatt (GW) gücünde bir güneş enerjisi santrali ile 19 gigawatt-saatlik (GWh) bir batarya depolama sistemi (BESS) entegre edilecek. Masdar ve EWEC tarafından yönetilecek proje, yenilikçi teknolojilerle yenilenebilir enerjinin sürekliliğini sağlamayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör EWEC CEO’su Othman Al Ali, projeyle ilgili yaptığı açıklamada “Dünyanın en büyük güneş enerjisi ve batarya depolama sistemiyle Abu Dabi, sürdürülebilir enerji gelişimi ve inovasyonda yeni bir küresel standart belirliyor. Ülkenin temiz enerji dönüşümünün belkemiği olan bu tesis, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi kritik endüstrilere güç sağlayarak enerji ihtiyaçlarının sürdürülebilir ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Proje, güneş enerjisinin doğası gereği kesintili olma durumunu aşmak için tasarlanan ileri teknolojiye sahip batarya depolama sistemleriyle dikkat çekiyor. 19GWh’lik bu depolama sistemi, güneş enerjisinin kesintisiz olarak şebekeye entegre edilmesini sağlamak için kullanılacak. Bataryalar CATL tarafından TENER teknolojisiyle birlikte tedarik edilecek. Güneş panelleri ise Jinko Solar ve JA Solar tarafından temin edilecek. Öte yandan projenin maliyetinin ne kadar olacağı ve ne zaman devreye alınacağı konusunda bir bilgi verilmedi. Firmalar, bu dev proje ile 10 bin yeni istihdamın oluşturulacağının da altını çiziyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Dünyanın ilk kesintisiz yenilenebilir enerji projesi tanıtıldı