Dünyanın ilk tüm gün kesintisiz çalışabilen yenilenebilir enerji projesi tanıtıldı

5.2GW güneş ve 19GWh enerji depolama kapasitesi
Projede, 5.2 gigawatt (GW) gücünde bir güneş enerjisi santrali ile 19 gigawatt-saatlik (GWh) bir batarya depolama sistemi (BESS) entegre edilecek. Masdar ve EWEC tarafından yönetilecek proje, yenilikçi teknolojilerle yenilenebilir enerjinin sürekliliğini sağlamayı hedefliyor.
Proje, güneş enerjisinin doğası gereği kesintili olma durumunu aşmak için tasarlanan ileri teknolojiye sahip batarya depolama sistemleriyle dikkat çekiyor. 19GWh’lik bu depolama sistemi, güneş enerjisinin kesintisiz olarak şebekeye entegre edilmesini sağlamak için kullanılacak. Bataryalar CATL tarafından TENER teknolojisiyle birlikte tedarik edilecek. Güneş panelleri ise Jinko Solar ve JA Solar tarafından temin edilecek. Öte yandan projenin maliyetinin ne kadar olacağı ve ne zaman devreye alınacağı konusunda bir bilgi verilmedi. Firmalar, bu dev proje ile 10 bin yeni istihdamın oluşturulacağının da altını çiziyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/uae-launches-world-first-24-7-renewable-energy-project https://www.prnewswire.com/ae/news-releases/uae-president-witnesses-launch-of-worlds-first-247-solar-pv-battery-storage-gigascale-project-to-be-built-in-abu-dhabi-302350818.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.