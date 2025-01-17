İsveç, nükleer atıkları 100 bin yıl depolayacak yeraltı tesisinin inşasına başladı

Yerin 500 metre altında yer alacak
Yerin 500 metre altında 1,9 milyar yıllık kaya tabanında yer alacak depolama tesisi, Forsmark nükleer santralinin bitişiğindeki Söderviken'de inşa ediliyor. Bu sayede tehlikeli nükleer atıklar güvenli bir şekilde çevreden izole elecek. Tesisin yıllık 12 bin ton kullanılmış nükleer atığı depolayacağı belirtiliyor.
Dünya Nükleer Birliği, dünya çapında yaklaşık 300.000 ton kullanılmış nükleer yakıtın uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini tahmin ediyor. Ancak, kullanılmış yakıtların çoğu şu anda reaktörlerin yakınındaki geçici depolama havuzlarında bulunuyor ve potansiyel uzun vadeli riskler oluşturuyor. Nükleer atıkların bertaraf edilmesi sorununun, nükleer enerjinin yaygınlaşması halinde daha da kötüleşmesi bekleniyor.
Şu anda Finlandiya, yüksek seviyeli nükleer atıklar için kalıcı depolama konusunda lider ülke pozisyonunda. Ülkede inşa edilen Onkalo kalıcı nükleer atık depolama tesisinin 2026 yılında hizmete girmesi planlanıyor.
Özel olarak tasarlanmış makineler, kullanılmış yakıt kapsüllerinin depoya yerleştirilmesini gerçekleştirecek. Bu makineler, gelişmiş güvenlik ve hassasiyet için uzaktan kontrol edilecek. Kullanılmış yakıt kapsülleri tamamlanmış tünellere yerleştirilirken, aynı anda yeni tüneller kazılmaya devam edecek. Bu sürecin, tüm kullanılmış nükleer yakıt güvenli bir şekilde depolanana kadar yaklaşık 40 yıl sürmesi bekleniyor. Bundan sonra, tüm depo kalıcı olarak kapatılacak. Tesisin tahmini maliyetinin 1,08 milyar dolar olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.