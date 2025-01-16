Bill Gates’in ilk nükleer reaktörü için önemli bir onay verildi

Natrium: Depolamalı nükleer enerji
Natrium'un teknolojisi, 345 MW kapasiteli sodyum soğutmalı hızlı reaktörle birlikte gigawatt ölçeğinde erimiş tuz tabanlı enerji depolama sistemini içeriyor. Sistem, ihtiyaç anında enerji çıktısını 500 MWe’ye kadar artırarak 5,5 saatten fazla süre boyunca bu kapasiteyi sürdürebiliyor. Yüksek oranda düşük zenginleştirilmiş uranyum (HALEU) yakıtı kullanan bu teknoloji, hem yenilenebilir enerji kaynaklarıyla entegrasyon sağlıyor hem de enerji şebekesinin dayanıklılığını artırıyor.
Büyük ölçüde Microsoft'un kurucusu Bill Gates tarafından finanse edilen TerraPower, ticari gelişmiş nükleer reaktörler için NRC’ye başvuru yapan ilk ve tek geliştirici konumunda. Mart 2024’te yapılan başvurunun Aralık 2026’da onaylanması bekleniyor.
TerraPower bu projeyi ABD Enerji Bakanlığının Advanced Reactor Demonstration Program (ARDP) aracılığıyla inşa ediyor. Natrium santrali tamamlandığında, emekli olan bir kömür yakıtlı enerji santralinin yerine konuşlandırılacak. Böylelikle Natrium, dünyanın kömürden nükleere geçen ilk santrali olacak. Tesisin 2031 yılında tamamlanması planlanıyor.
Bu arada TerraPower, Natrium reaktörleri için gerekli olan yüksek düzeyde düşük zenginleştirilmiş uranyum (HALEU) üretimi amacıyla Güney Afrika’da bir zenginleştirme tesisi kuruyor. Şirket, ASP Isotopes ile yaptığı anlaşma kapsamında yenilikçi lazer tabanlı teknolojilerden faydalanarak bu tesisi finanse edecek. Bu önemli bir olay. Zira ABD, nükleer yakıt konusunda Rusya'ya bağımlı.Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/terrapower-approval-wyoming-nuclear-plant https://www.terrapower.com/terrapower-awarded-pivotal-state-permit-for-natrium-plant?_gl=1*1hdl765*_up*MQ..*_ga*MTgxMjMxNTA0LjE3MzY5MTY2NDQ.*_ga_SS44MQ8YSB*MTczNjkxNjY0NC4xLjAuMTczNjkxNjY0NC4wLjAuNzAzMzk2NjA3 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil