Bill Gates’in ilk nükleer reaktörü için önemli bir onay verildi

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Tam Boyutta Gör Bill Gates tarafından kurulan nükleer enerji şirketi Terrapower, 345 MW gücündeki sodyum soğutmalı nükleer reaktör teknolojisini kullanan nükleer reaktörü için Wyoming Endüstriyel Yerleşim Konseyi'nden (ISC) onay aldı. Bu onay, şirketin ilk Natrium santrali olan Kemmerer Güç İstasyonu’nın birinci ünitesi için geçerli. Onay, nükleer olmayan birimlerin, özellikle erimiş tuz enerji depolama tankları ve türbinlerin yer aldığı enerji adası kısmının inşaatına başlanmasını mümkün kılarken ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu’nun (NRC) yetki alanına girmeyen tüm inşaat ve operasyonel faaliyetleri kapsıyor..

Natrium: Depolamalı nükleer enerji

Natrium'un teknolojisi, 345 MW kapasiteli sodyum soğutmalı hızlı reaktörle birlikte gigawatt ölçeğinde erimiş tuz tabanlı enerji depolama sistemini içeriyor. Sistem, ihtiyaç anında enerji çıktısını 500 MWe’ye kadar artırarak 5,5 saatten fazla süre boyunca bu kapasiteyi sürdürebiliyor. Yüksek oranda düşük zenginleştirilmiş uranyum (HALEU) yakıtı kullanan bu teknoloji, hem yenilenebilir enerji kaynaklarıyla entegrasyon sağlıyor hem de enerji şebekesinin dayanıklılığını artırıyor.

Tam Boyutta Gör Wyoming ISC’den alınan bu izinle birlikte, TerraPower inşaat takvimine uygun olarak çalışmalara hız verecek. Şirket, 2025 yılında Kemmerer Eğitim Merkezi ve enerji adasının inşaatına başlamayı planlarken, 2024’te başlatılan sodyum test ve dolum tesisindeki çalışmalara da devam edecek. TerraPower Başkanı ve CEO'su Chris Levesque, “Bu, ticari ölçekli bir gelişmiş nükleer projeye verilen ilk eyalet izni ve TerraPower ekibimizin çığır açan çalışmalarının bir kanıtı” dedi.

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Büyük ölçüde Microsoft'un kurucusu Bill Gates tarafından finanse edilen TerraPower, ticari gelişmiş nükleer reaktörler için NRC’ye başvuru yapan ilk ve tek geliştirici konumunda. Mart 2024’te yapılan başvurunun Aralık 2026’da onaylanması bekleniyor.

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TerraPower bu projeyi ABD Enerji Bakanlığının Advanced Reactor Demonstration Program (ARDP) aracılığıyla inşa ediyor. Natrium santrali tamamlandığında, emekli olan bir kömür yakıtlı enerji santralinin yerine konuşlandırılacak. Böylelikle Natrium, dünyanın kömürden nükleere geçen ilk santrali olacak. Tesisin 2031 yılında tamamlanması planlanıyor.

Bu arada TerraPower, Natrium reaktörleri için gerekli olan yüksek düzeyde düşük zenginleştirilmiş uranyum (HALEU) üretimi amacıyla Güney Afrika’da bir zenginleştirme tesisi kuruyor. Şirket, ASP Isotopes ile yaptığı anlaşma kapsamında yenilikçi lazer tabanlı teknolojilerden faydalanarak bu tesisi finanse edecek. Bu önemli bir olay. Zira ABD, nükleer yakıt konusunda Rusya'ya bağımlı.

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