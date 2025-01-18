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    Çin, ilk GW ölçekli “ev tipi sanal enerji santralini” kuruyor

    Çin, şebeke istikrarını sağlamak ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için ilk gigawatt ölçekli ev tipi sanal enerji santralini (VPP) kurmak için düğmeye bastı.
    Çin, ilk GW ölçekli “ev tipi sanal enerji santralini” kuruyor Tam Boyutta Gör
    Çin, enerji yönetiminde önemli bir adım atarak Jiangsu eyaletinde ilk gigawatt (GW) ölçekli ev tipi sanal enerji santralini (VPP) geliştirmeye başladı. Jiangsu Electric Power Company tarafından başlatılan gigawatt ölçekli VPP projesi, milyonlarca yüksek güçlü ev aletini bulut tabanlı bir enerji havuzunda birleştirerek şebeke istikrarını artırmayı ve yenilenebilir enerji kullanımını optimize etmeyi hedefliyor.

    Enerji yönetimi verimli hale gelecek

    Sistemde klima ve elektrikli su ısıtıcılar gibi cihazlar milyonlarca haneden toplanarak ileri teknolojilerle yönetilecek. Büyük veri, nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka (AI) gibi teknolojilerden faydalanan bu sanal enerji santrali, özellikle yaz ve kış aylarındaki yoğun talep dönemlerinde yük yönetimini daha verimli hale getirecek. Ayrıca, hane halkları talep yanıt programlarına katılarak enerji tüketimlerini ayarladıkları ölçüde maddi teşviklerden faydalanabilecek.

    Yapılan açıklamaya göre elektrik talebinin yüksek olacağı öngörüldüğünde, şebeke operatörü mobil cihazlar aracılığıyla ev sakinlerine bir bildirim gönderecek. Hane halkının tüketimini azaltmak ve elektrik faturalarında indirimler kazanmaları için klima gibi yüksek güç tüketen cihazların sıcaklık ayarlarını düşürmeleri teşvik edilecek.

    Klima sıcaklığını bir derece düşürmenin etkisi 2.6 GW

    Çin, ilk GW ölçekli “ev tipi sanal enerji santralini” kuruyor Tam Boyutta Gör
    Şirketin tahminlerine göre, bir evdeki klimanın sıcaklık ayarını yalnızca bir derece değiştirmek, enerji tüketimini yaklaşık 0.06 kW azaltabiliyor. Jiangsu’da yaklaşık 43 milyon ev tipi klima olduğu düşünüldüğünde, bu küçücük ayar bile toplamda 2.6 GW’lık bir güç değişimine denk geliyor.

    Sanal güç santralleri, geleneksel fiziksel enerji santrallerinden farklı olarak, dijital teknolojilerle dağıtılmış enerji kaynaklarını ve elektrik yüklerini entegre ederek optimize ediyor. Bu teknoloji, daha esnek ve sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişte kritik bir rol oynuyor ve karbon nötrlüğü hedeflerine ulaşmak için kilit bir bileşen olarak görülüyor.

    Jiangsu eyaletinde yenilenebilir enerji kapasitesi, kömürle çalışan enerji kapasitesini geride bırakarak bölgenin birincil elektrik kaynağı haline gelmiş durumda. Yetkililer ayrıca sanal enerji santralinin gelecekteki genişletme planları arasında ev tipi elektrikli araçlar ve şarj istasyonlarının da yer alacağını belirtti. Bu sayede şebekenin esnekliği ve etkisi daha da artırılacak.

    Sanal enerji santrali (VPP) nedir?

    Çin, ilk GW ölçekli “ev tipi sanal enerji santralini” kuruyor Tam Boyutta Gör
    Sanal Enerji Santralleri (VPP - Virtual Power Plant), enerji sektöründe dağıtık enerji kaynaklarının (güneş panelleri, rüzgar türbinleri, bataryalar, elektrikli araçlar vb.) dijital olarak birleştirilerek merkezi bir sistem üzerinden yönetildiği bir yapı. Bu sistem, birbirinden bağımsız küçük enerji üretim ve depolama sistemlerini tek bir büyük santral gibi çalıştırmayı amaçlıyor.

    Güneş panelleri, rüzgar türbinleri, bataryalar ve elektrikli araçlar gibi bağımsız enerji üretim ve depolama sistemlerini tek bir santral gibi çalıştırmayı mümkün kılan bu sistem, enerji arzı ve talebini dengelemek için akıllı yazılımlar ve IoT teknolojileri kullanıyor. Verimliliği artırarak enerji kayıplarını en aza indiren VPP’ler, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlarken, şebeke stabilitesini destekleyerek enerji güvenliğini güçlendiriyor. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunda önemli bir rol oynayan sanal enerji santralleri, fazla üretilen enerjinin piyasa fiyatlarına göre satılmasına olanak tanıyarak ekonomik fayda da sağlıyor.

    Örneğin bir güneş enerjisi ve batarya sisteminiz varsa, bir VPP'ye kaydolmak enerji maliyetlerinizi düşürebilir. Zira kamu hizmeti şirketi, güneş panellerinizi veya bataryalarınızı kullandığında size nakit ödeme sağlayacak. Bunun yaşanan en net örneğini Tesla sergilemişti. Geçtiğimiz yıl Tesla'nın sanal enerji santrali, şebekeye 100 MW güç sağlayarak doğalgaz kullanımını azaltmıştı.

    Kaynakça https://www.ess-news.com/2025/01/16/china-launches-work-on-its-first-gw-scale-residential-virtual-power-plant/ https://www.torus.co/news/how-do-virtual-power-plants-work-the-benefits-to-homeowners-explained
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    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 58 dakika önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 1 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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