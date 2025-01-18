Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Alman kasabası Bracht güneşten ısınmaya geçiyor

    Almanya gibi soğuk bir ülkede kış boyu güneşten ısınmayı planlayan Bracht kasasındaki her eve 80 °C civarında sıcak su yıl boyu temin edilecek.                  
    Alman kasabası Bracht güneşten ısınmaya geçiyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın Mart ayında ünlü iklimlendirme teknolojileri geliştiren Viessmann, ABD'li klima üreticisi Carrier Global’in tarafından satın alınmıştı. Şimdi bu iki firma Almanya’nın bir kasabasına yıl boyu güneşten ısıtma çözümü sunacak. Toplam 180 bina güneş enerjisi ile ısıtılacak. Gaz ile ısıtmaya benzer bir maliyet oluşacak ancak binaların bakım maliyeti sıfırlanacak. Ayrıca 40 yaş üstü bir çok binanın yalıtım renavasyonu yapmasından ucuza geliyor.

    Sıcak su dolu çukurda ısı depolanacak

    Dünyamızı ısıtan güneşi doğru şekilde yakalar ve doğru şekilde saklar isek yıl boyu sıcak su ve kalorifer ihtiyacımızı karşılayabilmek mümkün. Burada bahsedeceğim saklama yöntemi, daha önce de kullanılan ve Danimarka’da mükemmelleştirilen çukur (Pit Storage) içinde sezonlar arası saklanan sıcak su.

    Alman kasabası Bracht güneşten ısınmaya geçiyor Tam Boyutta Gör

    *Sistemin şeması bu şekilde

    Bu projede kullanılan çukurun derinliği 14 metreyi, hacmi ise 27.000 metreküpü buluyor. Bu çukur içinde sıcak suyu yazdan kışa aktarma ise şöyle oluyor. Önce hafriyat çalışması ile açılan çukurdan çıkan toprak, yan taraflara çukuru yükseltmek için yığılıyor. Sonra zemin ve eğimli yan duvarlar su geçirmez çok dayanıklı ve güçlü bir geomembran ile kaplanıyor. Üst kısım ise çok kalın ve 10 farklı katmandan oluşan su geçirmez, dayanıklı bir yüzer yalıtım ile kaplanıyor. Bu yalıtım sayesinde sıcak su depomuz tamamlanmış oluyor. Alt ve yan taraflara genelde ısı yalıtımı yapılmıyor zira toprak ciddi bir yalıtkan olarak görev görüyor. Ayrıca burada yıl boyunca sıcak su olacağından ilk sene biraz toprağı ısıtıyor ve ısı çok fazla yayılmadığı için sorun olmuyor. Sonraki senelerdeki kayıplar giderek düşüyor.

    Alman kasabası Bracht güneşten ısınmaya geçiyor Tam Boyutta Gör

    *Kullanılacak ısı pompaları

    Fosil yakıttan kurtulmak isteyen Alman Bracht kasabası güneşten gelen ısıyı düz plakalı kolektör ile yakalayacak. Isı yakalama tarlası toplam 11.638 m2 alan tutan 5.060 adet Vitosol 100-F XF13 model panel kullanılıyor. Bu paneller ile 90°C’lere ulaşan suyu sezonluk depolama çukuruna aktarıyor. Isınan su yükseldiği için en üst kısımda su sıcaklığı yüksek olurken altta soğuk oluyor.

    Alman kasabası Bracht güneşten ısınmaya geçiyor Tam Boyutta Gör

    *Danimarka’da Dronninglund 60.000 m3’lük yüzer kaplamalı sezonluk ısı enerjisi depolama çukuru

    Kar altında iken yazınki güneş ısısını kullanan sistemin benzerlerinden ayıran en önemli özelliği ise 2 adet her biri 624 kW ısı enerjisi üreten ısı pompaları. Tahmin ettiğiniz gibi şebekeye 45 °C’ın altında sıcak su vermek imkansız olduğu için ısı pompaları burada devreye giriyor ve kritik sıcaklığın altına düştüğünde devreye giriyor. Isı pompaları çukurdaki suyu ısı kaynağı olarak kullanıyor ve onu 30 °C’lara kadar düşürüyor. Bu sayede çukur %35 daha küçük tasarlanabiliyor.

    Alman kasabası Bracht güneşten ısınmaya geçiyor

    *Yüzer yalıtım malzemesinin örnek kesiti

    Tamamiyle yenilebilir enerji ile sağlanan kapalı devre sistemlerde aşırı hava durumlarına göre anlık ciddi ısı ihtiyacı doğabiliyor. Mesela kışın sadece 5-10 gün boyunca hava sıcaklığı -15 °C’lara düşebiliyor. Bu günler için bir sistem olarak da 700 kW ısı üretimi olan bir biyokütle yakım kazanı kurulacak. Merkezi ısıtma sistemi yıl boyunca kullandığı enerjinin %70’ini güneşten, %20’sini biyokütleden ve %10’unu ısı pompalarından sağlayacak.

    Alman kasabası Bracht güneşten ısınmaya geçiyor

    *Kasabaya gelen merkezi ısıtma şebeke boruları

    Merkezi ısıtma sisteminin maliyeti ise 16,5 milyon Euro civarında. Bunun 10,5 milyon Euro’su enerji üretim ve dağıtımına giderken geriye kalan kısım 1,7 GWs ısıyı depolayan PTES yani Çukur Termal Enerji Depolama Sistemine gidiyor.  

    Alman kasabası Bracht güneşten ısınmaya geçiyor Tam Boyutta Gör

    *Fransa’da bir güneş merkezi ısıtma sistemi panel tarlası

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

    Profil resmi
    BalkanGöçmeniBirBey 6 saat önce

    param olsa alacağım helikopter

    Profil resmi
    gun 1 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tavandaki rutubete kesin çözüm karında nabız atması nasıl geçer iddaa sistem nedir kredi çekip yurt dışına giderse ne olur true tone şarj yer mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook B1
    Asus ExpertBook B1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum