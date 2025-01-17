Dünyanın en büyük batarya enerji depolama tesislerinden birinde yangın çıktı

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Tam Boyutta Gör Kaliforniya'nın kuzeyinde yer alan dünyanın en büyük lityum tabanlı batarya enerji depolama tesislerinden birisi olan Moss Landing Elektrik Santrali'nde çıkan büyük yangın, bölgedeki binlerce kişinin tahliye edilmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri müdahalede bulunduklarını belirterek, “Moss Landing Enerji Santrali'nde çıkan bir yangına müdahale ediyoruz. Önlem olarak, bölgedeki kişilerin bir sonraki duyuruya kadar pencerelerini ve kapılarını kapatmaları tavsiye edilir” denildi. Yangın neticesinde ortaya çıkan zehirli gazlar nedeniyle en az 1.500 kişi tahliye edildi.

Dev tesiste yangın halen söndürülemedi

Santralin sahibi olan Vistra Energy, 2023'teki genişlemenin ardından 750 megawatt ve 3.000 megawatt-saat kapasiteye sahip olan tesisi “dünyadaki türünün en büyüğü” olarak nitelendirdi. Şirket, tesisin Kaliforniya'nın enerji şebekesinin dengelenmesinde kritik bir rol oynadığını söyledi.

Şirket, batarya depolama alanında meydana gelen yangının, yaklaşık 300 MW kapasiteli binada başladığını bildirdi. Alevlerin, bataryaların bulunduğu binanın yüzde 40’ını kullanılamaz hale getirdiği de ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Yetkililer yangının tesisi aşmadığını ve yangının kontrol altına alınmaya başlandığını bildirdi. Tesis, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriği depolamak için kullanılan on binlerce lityum bataryaya sahip. Doğası gereği bu tür bataryaların alev alması durumunda yangınların söndürülmesi oldukça zor.

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Vistra Energy, tesisteki tüm çalışanların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Yangın söndürüldükten sonra, olayın nedeniyle ilgili bir soruşturma başlatılacak. Öte yandan yetkililer halihazırda yangının devam ettiğini ve ilk hedefin söndürmekten ziyade yangının kontrol altına alınması olduğunu söylüyor.

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