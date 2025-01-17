Dünyanın en büyük batarya enerji depolama tesislerinden birinde yangın çıktı

Dev tesiste yangın halen söndürülemedi
Santralin sahibi olan Vistra Energy, 2023'teki genişlemenin ardından 750 megawatt ve 3.000 megawatt-saat kapasiteye sahip olan tesisi “dünyadaki türünün en büyüğü” olarak nitelendirdi. Şirket, tesisin Kaliforniya'nın enerji şebekesinin dengelenmesinde kritik bir rol oynadığını söyledi.
Şirket, batarya depolama alanında meydana gelen yangının, yaklaşık 300 MW kapasiteli binada başladığını bildirdi. Alevlerin, bataryaların bulunduğu binanın yüzde 40’ını kullanılamaz hale getirdiği de ifade ediliyor.
Vistra Energy, tesisteki tüm çalışanların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Yangın söndürüldükten sonra, olayın nedeniyle ilgili bir soruşturma başlatılacak. Öte yandan yetkililer halihazırda yangının devam ettiğini ve ilk hedefin söndürmekten ziyade yangının kontrol altına alınması olduğunu söylüyor.Kaynakça https://apnews.com/article/battery-storage-plant-fire-california-moss-landing-7c561fed096f410ddecfb04722a8b1f8 https://edition.cnn.com/2025/01/17/us/evacuation-fire-power-plant-monterey-county/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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