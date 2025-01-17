Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın en büyük batarya enerji depolama tesislerinden birinde yangın çıktı

    Dünyanın en büyük batarya enerji depolama tesislerinden birisi olan Moss Landing Elektrik Santrali'nde yangın çıktı. Yetkililer yangın sonrasında en az 1500 kişi için tahliye emri verdi.
    En büyük batarya depolama tesislerinden birinde yangın çıktı Tam Boyutta Gör
    Kaliforniya'nın kuzeyinde yer alan dünyanın en büyük lityum tabanlı batarya enerji depolama tesislerinden birisi olan Moss Landing Elektrik Santrali'nde çıkan büyük yangın, bölgedeki binlerce kişinin tahliye edilmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri müdahalede bulunduklarını belirterek, “Moss Landing Enerji Santrali'nde çıkan bir yangına müdahale ediyoruz. Önlem olarak, bölgedeki kişilerin bir sonraki duyuruya kadar pencerelerini ve kapılarını kapatmaları tavsiye edilir” denildi. Yangın neticesinde ortaya çıkan zehirli gazlar nedeniyle en az 1.500 kişi tahliye edildi.

    Dev tesiste yangın halen söndürülemedi

    Santralin sahibi olan Vistra Energy, 2023'teki genişlemenin ardından 750 megawatt ve 3.000 megawatt-saat kapasiteye sahip olan tesisi “dünyadaki türünün en büyüğü” olarak nitelendirdi. Şirket, tesisin Kaliforniya'nın enerji şebekesinin dengelenmesinde kritik bir rol oynadığını söyledi.

    Şirket, batarya depolama alanında meydana gelen yangının, yaklaşık 300 MW kapasiteli binada başladığını bildirdi. Alevlerin, bataryaların bulunduğu binanın yüzde 40’ını kullanılamaz hale getirdiği de ifade ediliyor.

    En büyük batarya depolama tesislerinden birinde yangın çıktı Tam Boyutta Gör
    Yetkililer yangının tesisi aşmadığını ve yangının kontrol altına alınmaya başlandığını bildirdi. Tesis, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriği depolamak için kullanılan on binlerce lityum bataryaya sahip. Doğası gereği bu tür bataryaların alev alması durumunda yangınların söndürülmesi oldukça zor.

    Vistra Energy, tesisteki tüm çalışanların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Yangın söndürüldükten sonra, olayın nedeniyle ilgili bir soruşturma başlatılacak. Öte yandan yetkililer halihazırda yangının devam ettiğini ve ilk hedefin söndürmekten ziyade yangının kontrol altına alınması olduğunu söylüyor.

    Kaynakça https://apnews.com/article/battery-storage-plant-fire-california-moss-landing-7c561fed096f410ddecfb04722a8b1f8 https://edition.cnn.com/2025/01/17/us/evacuation-fire-power-plant-monterey-county/index.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

    Profil resmi
    gun 6 saat önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    amazon indirimleri sava kışlık lastik yorumları al sat indikatörü bacaklarım çok ince en iyi park sensörü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro
    Apple iPhone 16 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15 B12MO-676XTR
    MSI NB MODERN 15 B12MO-676XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum