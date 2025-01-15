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    Türkiye'nin en büyük enerji depolama anlaşması Rolls-Royce ile imzalandı

    Polat Enerji, Türkiye'nin en büyük enerji depolama anlaşması Rolls-Royce ile imzaladı. Anlaşma kapsamında 132 MWh kapasiteli Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) tedarik edilecek.
    132 MWh ile Türkiye'nin en büyük enerji depolama anlaşması Tam Boyutta Gör
    Polat Enerji, tarafından yapılan açıklamada Yalova’da bulunan Göktepe Rüzgar Enerji Santrali’ndeki depolama kapasitesini artırmak için Rolls-Royce ile 132 MWh kapasiteli Türkiye'nin en büyük enerji depolama anlaşmasının imzalandığı duyuruldu.

    Türkiye’nin en büyüğü

    Şirket yaptığı açıklamada “Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma sürecine önemli katkılar sağlayacak yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, enerji depolama teknolojilerinin küresel düzeyde lider şirketlerinden Rolls-Royce ile 132 MWh kapasiteli Türkiye'nin en büyük Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) tedarik anlaşmasını imzaladık” dedi.

    132 MWh kapasiteli BESS kurulumu ile rüzgar enerjisi üretimi daha verimli hale getirilecek ve şebeke kararlılığının güçlenmesi sağlanacak. Bilindiği üzere bu depolama sistemleri, enerjinin çok ucuz olduğu (yani rüzgardan elektrik üretiminin zirve yaptığı) veya ihtiyaç olmadığı dönemlerde şarj ediliyor ve gerektiğinde şebekeye güç veriyor.

    Polat Enerji, 610 bin kişiye temiz enerji veriyor

    132 MWh ile Türkiye'nin en büyük enerji depolama anlaşması Tam Boyutta Gör
    Polat Enerji, yılda yaklaşık 1,7 milyar kWh elektrik üreterek, yaklaşık 50 milyon ağaç dikimine eşdeğer bir sera gazı emisyonu azaltımına katkı sağlıyor. Bu üretim kapasitesi ortalama 610 bin kişinin elektrik enerjisi tüketimini karşılıyor. Firma, kurulu kapasitesiyle yıllık 1,2 milyon ton karbon emisyonunu azaltıyor. Polat Enerji hali hazırda 5 şehirde 5 santralle hizmet veriyor. Göktepe RES’in kurulu gücü 118,4MW seviyesinde. Firmanın tüm santrallerinin toplam kurulu gücü ise 662,8 MWe.

    Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Neşet Özgür Cireli, "Rolls-Royce ile Türkiye'nin en büyük Batarya Enerji Depolama Sistemi tedarik anlaşmasını imzalamaktan son derece gururluyuz. Projemiz, yalnızca bugünün enerji ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda geleceğin enerji dönüşümüne de yön verecek" dedi.

    Rolls-Royce Sustainable Power Solutions Başkanı Andreas Görtz ise "Büyük ölçekli batarya depolama sistemi ile Türkiye'deki şebekenin dengelenmesine yardımcı olmak için Polat Enerji ile çalışıyoruz. Stratejik odak alanlarımız arasında yer alan batarya çözümlerimiz, dünya çapında enerji tedarikini sürdürülebilir ve güvenilir bir şekilde destekliyor" dedi.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/energy/polat-energy-rolls-royce-sign-turkeys-largest-energy-storage-deal-2025-01-15/ https://www.bloomberght.com/polat-enerji-ile-rolls-royce-arasinda-enerji-anlasmasi-3739221 https://polatenerji.com/
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