Türkiye'nin en büyük enerji depolama anlaşması Rolls-Royce ile imzalandı

Türkiye’nin en büyüğü
Şirket yaptığı açıklamada “Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma sürecine önemli katkılar sağlayacak yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, enerji depolama teknolojilerinin küresel düzeyde lider şirketlerinden Rolls-Royce ile 132 MWh kapasiteli Türkiye'nin en büyük Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) tedarik anlaşmasını imzaladık” dedi.
132 MWh kapasiteli BESS kurulumu ile rüzgar enerjisi üretimi daha verimli hale getirilecek ve şebeke kararlılığının güçlenmesi sağlanacak. Bilindiği üzere bu depolama sistemleri, enerjinin çok ucuz olduğu (yani rüzgardan elektrik üretiminin zirve yaptığı) veya ihtiyaç olmadığı dönemlerde şarj ediliyor ve gerektiğinde şebekeye güç veriyor.
Polat Enerji, 610 bin kişiye temiz enerji veriyor
Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Neşet Özgür Cireli, "Rolls-Royce ile Türkiye'nin en büyük Batarya Enerji Depolama Sistemi tedarik anlaşmasını imzalamaktan son derece gururluyuz. Projemiz, yalnızca bugünün enerji ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda geleceğin enerji dönüşümüne de yön verecek" dedi.
Rolls-Royce Sustainable Power Solutions Başkanı Andreas Görtz ise "Büyük ölçekli batarya depolama sistemi ile Türkiye'deki şebekenin dengelenmesine yardımcı olmak için Polat Enerji ile çalışıyoruz. Stratejik odak alanlarımız arasında yer alan batarya çözümlerimiz, dünya çapında enerji tedarikini sürdürülebilir ve güvenilir bir şekilde destekliyor" dedi.Kaynakça https://www.reuters.com/business/energy/polat-energy-rolls-royce-sign-turkeys-largest-energy-storage-deal-2025-01-15/ https://www.bloomberght.com/polat-enerji-ile-rolls-royce-arasinda-enerji-anlasmasi-3739221 https://polatenerji.com/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil