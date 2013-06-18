Analiz : Gelecek yıl 1600p ekranlı üst seviye akıllı telefonlar görebileceğiz





Geçen yıl 1280x720 piksel çözünürlüğü tarif eden 720p ekranlı akıllı telefon modellerini sıkça piyasada görürken, bu yıl trend 1920x1080 piksel çözünürlüğü ifade eden 1080p ekranlara kaymış durumda. Gelecek yıl hangi çözünürlüğün ön plana çıkacağı merak edilirken, bazı işaretler gelmeye başladı.





Yapılan bir analize göre, gelecek yılın üst seviye akıllı telefonlarında 2560x1600 piksel çözünürlüğü ifade eden 1600p ekranlara rastlamaya başlayacağız.





WQXGA şeklinde de tanımlanan bu ekranlar aslında 2011 yılından bu yana geliştiriliyor. 2011 yılında Toshiba 6 inçlik 1600p çözünürlükte ekran prototiplerini tanıtmıştı. 500ppi yoğunluk değerinin de üzerine çıkan bu prototip sonrasında geçen yılın sonlarına doğru Sharp ve Japan Display de benzer ekranlarla görücüye çıktı.





Piksel yoğunluğunun artması demek metinlerin kristal berraklığında olması ve resimlerin daha keskin hale gelmesi anlamına geliyor. Bu da gözleri ekrana bakarken çok fazla yormuyor. Bu açıdan yüksek ppi değerlerinin göze daha az zararlı olduğu belirtiliyor.





Şu an 1080p ekrana sahip ancak çok uygun fiyatlı Android akıllı telefonlar görmek mümkün. 1600p ekranlarda da en tepeden başlayarak aşağılara doğru inen bir maliyet süreci olacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/1080p-is-not-enough-high-end-smartphones-in-2014-may-feature-6-inch-1600-x-2560-pixel-screens_id44135