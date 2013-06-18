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Analiz : Gelecek yıl 1600p ekranlı üst seviye akıllı telefonlar görebileceğiz

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Gelecek yıl 1600p ekranlı üst seviye akıllı telefonlar görebileceğiz

Geçen yıl 1280x720 piksel çözünürlüğü tarif eden 720p ekranlı akıllı telefon modellerini sıkça piyasada görürken, bu yıl trend 1920x1080 piksel çözünürlüğü ifade eden 1080p ekranlara kaymış durumda. Gelecek yıl hangi çözünürlüğün ön plana çıkacağı merak edilirken, bazı işaretler gelmeye başladı.

Yapılan bir analize göre, gelecek yılın üst seviye akıllı telefonlarında 2560x1600 piksel çözünürlüğü ifade eden 1600p ekranlara rastlamaya başlayacağız. 

WQXGA şeklinde de tanımlanan bu ekranlar aslında 2011 yılından bu yana geliştiriliyor. 2011 yılında Toshiba 6 inçlik 1600p çözünürlükte ekran prototiplerini tanıtmıştı. 500ppi yoğunluk değerinin de üzerine çıkan bu prototip sonrasında geçen yılın sonlarına doğru Sharp ve Japan Display de benzer ekranlarla görücüye çıktı.

Piksel yoğunluğunun artması demek metinlerin kristal berraklığında olması ve resimlerin daha keskin hale gelmesi anlamına geliyor. Bu da gözleri ekrana bakarken çok fazla yormuyor. Bu açıdan yüksek ppi değerlerinin göze daha az zararlı olduğu belirtiliyor.

Şu an 1080p ekrana sahip ancak çok uygun fiyatlı Android akıllı telefonlar görmek mümkün. 1600p ekranlarda da en tepeden başlayarak aşağılara doğru inen bir maliyet süreci olacağı tahmin ediliyor. 

http://www.phonearena.com/news/1080p-is-not-enough-high-end-smartphones-in-2014-may-feature-6-inch-1600-x-2560-pixel-screens_id44135 Yorum Yaz
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Mordeaur 6 yıl en beğenilen
Bu kadar amaçsız ve lüzumsuz bir girişim olamaz. Ben ısınmayan, pil sorunu olmayan, tasarrufa yönelik telefon istiyorum. Bu sadece rekabetten ötürü amaçsızca yapılan bir girişim başka bir şey değil. Resmen gözleri dönmüş.
Bu kadar amaçsız ve lüzumsuz bir girişim olamaz. Ben ısınmayan, pil sorunu olmayan, tasarrufa yönelik telefon istiyorum. Bu sadece rekabetten ötürü amaçsızca y...
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2 Yanıt Yanıtla +46
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Hypnotica 6 yıl
1080p bile gereksizken bu nedir şimdi. 15 inc laptop kullanıyoruz 700p çözünürlük. 19 inc monitor kullanıyoruz 900p cozunurluk. 55 inc televizyon kullanıyoruz 1080p cozunurluk. ama iş 5 inc telefona gelince illa 1080p olsun. ne gerek var? 720p neye yetmiyor ki. hayır eksi sonuçları oluyor birde. tamam yaptınız 1080p telefon o çözünürlüğü kaldırsın diye dayadınız donanımı ee sonucu? yetersiz pil süreleri, menüde dolaşırken bile ısınan telefonlar. donanım da yetmiyor ya neyse. xperia z ile xperia sp nin oyun performansını karşılaştırın bakın duruma.
1080p bile gereksizken bu nedir şimdi. 15 inc laptop kullanıyoruz 700p çözünürlük. 19 inc monitor kullanıyoruz 900p cozunurluk. 55 inc televizyon kullanıyoruz 1...
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damn2u 6 yıl
Google ve donanım üreticileri bence anlaşmalı olarak bunu yapıyorlar, hiç bir zaman bizim iyiye sahip olmamıza, paramızın karşılığını tam anlamıyla almamıza izin vermeyecekler.
Google ve donanım üreticileri bence anlaşmalı olarak bunu yapıyorlar, hiç bir zaman bizim iyiye sahip olmamıza, paramızın karşılığını tam anlamıyla almamıza...
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PsychicPower 6 yıl
Bazen analistlerin gerçekten saçmaladığını düşünüyorum. Haber değeri bile olmayan bir analiz bence. Hiçbir mantığı yok 1600p ekranın. Ama analistlerin mantığıyla 2-3 sene sonra 8k telefonlar görmemiz gerekiyor.
Şuan bile çok saçma geliyor, televizyonum ve telefonum aynı çözünürlüğe sahip. Hatta monitörümün çözünürlüğü telefonumdan daha düşük, üstelik o 20 inç!
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teramit 6 yıl
serter33
beyler tahminim o ki lg ve samsung esnek ekranlari piyasaya surmeden bu teknolojinin de kaymagini yemek istiyorlar.benim aklima boyle bisey geldi

esnak ekran demişsin telefonun tamamı esnek olmadıktan sonra ekran esnek olmuş ne işe yarar.
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vamp 6 yıl
Ne gereği var kardeşim ya. Evimizdeki monitör bile bu çözünürlükte değil. Allah bu insanlar akıl fikir versin
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Hobar 6 yıl
O değil de vcd neymiş öyle yav
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etlik 6 yıl
Bence gereksiz. Standart batarya sürelerinin iyileştirilmesini istiyoruz.
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savinelli 6 yıl
Analiz: Gelecek yıl yüksek ekran çözünürlüğü nedeni ile kasım kasım kasılan telefonlar göreceğiz.
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OverClocK1ng 6 yıl
Yahu istemiyorum, kimsenin de artık 1080p den daha fazla artmasını istediğini de sanmıyorum. Niye arttırıp duruyorlar manyaklar mıdır nedir.
Pili arttıracak yerde sürekli çözünürlüğü arttıyorlar. Nedir bu çözünürlük sevdası anlamadım.
Çözünürlüğü arttırıyorlar ama hâlen pil 1 gün gidiyor-gitmiyor.
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Batuist 6 yıl
Hypnotica
1080p bile gereksizken bu nedir şimdi. 15 inc laptop kullanıyoruz 700p çözünürlük. 19 inc monitor kullanıyoruz 900p cozunurluk. 55 inc televizyon kullanıyoruz 1080p cozunurluk. ama iş 5 inc telefona gelince illa 1080p olsun. ne gerek var? 720p neye yetmiyor ki. hayır eksi sonuçları oluyor birde. tamam yaptınız 1080p telefon o çözünürlüğü kaldırsın diye dayadınız donanımı ee sonucu? yetersiz pil süreleri, menüde dolaşırken bile ısınan telefonlar. donanım da yetmiyor ya neyse. xperia z ile xperia sp nin oyun performansını karşılaştırın bakın duruma.

aynen öyle.. sadece resim galerisinde dolaşıyorsun xperia z ağır benchmark çalıştırmışcasına ısınıyor. ama htc one yada s4'te durum nedir bilmiyorum. denediğim kadarıyla xperia'da menülerde gezmek bile telefonun ısınması için yetiyor. ama görüntü keskinliği muhteşem.. o ekranlar bugünün donanımlarına uygun değil sanırım.. bir iki nesil sonra çıkacak olan işlemciler ile ve üretim teknolojileri ile üretilecek işlemciler ile adam gibi kullanılırlar sanırım. bu snapdragon 800 ilede olcak gibi değil. çünkü üretim teknolojisinin de buna ayak uydurması gerekir ki ısınma olmasın. şöyle 10nm'lere kadar inse anca kurtarır gibime geliyor. yoksa sadece menüde gezmeyle telefonun böylesine ısınması firmanın bunu gelecek kaygısı ile üretildiğini gösterir.
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eP_362 6 yıl
Prizle yaşam başlasın
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digimon52 6 yıl
Gidin ya baska isinizmi yok o kücük ekranda degil 2k , 4k olsa da bir cacik olmaz.
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okanner48 6 yıl
1600 ppi ile bir web sitesindeki görselleri net görebilmek için çok yüksek çözünürlük değerlerine çıkmak gerekiyor. 1080p 21.5 inç Led monitörümde ziyaret ettiğim web sitesini 441 ppi değerine sahip 1080p S4 ile açtığımda görseller daha bulanık görünüyor.
Ortalama bir web sitesi ilk yükleme için serverdan 1 mb ile 5 mb arasında veri çekmesi gerekiyor. 1600 ppi çözünürlüğe uygun bir web sitesi için ilk yükleme minimum 25-30 mb'a çıkacak. Görsellere ağrlık veren web siteleri bu ppi değerleri ile 50 mb'ı çok rahat aşabilirler.
Kotalı internet, 3G, ortak kullanım alanları ve ülkemizdeki yaygın internet hızını düşününce 1600 ppi piksel yoğunluğuna uygun bir web sitesi en iyi ihtimalle 20-25 saniyede açılacak. Ziyaretçiler 3 saniye bile beklemiyor.
1600 ppi piksel yoğunluğuna sahip akıllı telefon alan bir kişi üretici ne kadar optimize ederse etsin web deneyimi noktasında beklentilerini yüksek tutmamalı. Çünkü görselleri beklediği keskinlikte görüntülemesi imkansız.
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VYC Majoris 6 yıl okanner48
okanner48

1600 ppi ile bir web sitesindeki görselleri net görebilmek için çok yüksek çözünürlük değerlerine çıkmak gerekiyor. 1080p 21.5 inç Led monitörümde ziyaret ettiğim web sitesini 441 ppi değerine sahip 1080p S4 ile açtığımda görseller daha bulanık görünüyor.

Ortalama bir web sitesi ilk yükleme için serverdan 1 mb ile 5 mb arasında veri çekmesi gerekiyor. 1600 ppi çözünürlüğe uygun bir web sitesi için ilk yükleme minimum 25-30 mb'a çıkacak. Görsellere ağrlık veren web siteleri bu ppi değerleri ile 50 mb'ı çok rahat aşabilirler.

Kotalı internet, 3G, ortak kullanım alanları ve ülkemizdeki yaygın internet hızını düşününce 1600 ppi piksel yoğunluğuna uygun bir web sitesi en iyi ihtimalle 20-25 saniyede açılacak. Ziyaretçiler 3 saniye bile beklemiyor.

1600 ppi piksel yoğunluğuna sahip akıllı telefon alan bir kişi üretici ne kadar optimize ederse etsin web deneyimi noktasında beklentilerini yüksek tutmamalı. Çünkü görselleri beklediği keskinlikte görüntülemesi imkansız.

Sen ne diyon hacı ya?
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DH Misafiri 6 yıl
4k ekranlı 5 inç telefon mükemmel olurdu
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Umutcan 6 yıl
1080p ekranlı(440ppi) telefonda pixel görebilen bir vatandaş oldu mu ki böyle bir girişim yapılacak ? Göz boyamadan başka birşey değil.
Artık detaylardan tam anlamıyla faydalanabilmek için ekrana mikroskopla bakarsınız.
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akgun2347 6 yıl
Arkadasin biri yenilige kapali biride istemezsen almazsin demis
Arkadasim ben iphone 5 kullanicisiyim eger seneye retina ekran iphone ve ayni ozellikte 720p iphone ciksin ben 720p alirim
Tamam adamlar teknoloji gelistirsin ama once telefon yerine laptop ve
Tablete getirsinler oda 10 inc tabletler cogu ureticinin kac tane full hd laptop modeli var bu devirde laptoplrin hepsinin retina olmasi gerekirdi
Ben full hd laptop kullaniyorum ve retina cok fark ediyor telefonlar icin ekran simdilik yeterli gerekli teknolojiler uzerinde calissinlar bence ornegin full hd yerine oncelikle ayni fiyata minimum 32gb ve 4000mha pil olmasi lazim gecen forumda vardi 1000 kat hizli ve kapasiteli piller diye onu 10 kat yapsinlar yeter
Saygilar
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