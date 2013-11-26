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Analiz : Gelecek yıl tablet satışları bilgisayar satışları ile başabaş olacak

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Gelecek yıl tablet satışları bilgisayar satışları ile başabaş olacak


2010 yılında ilk nesil iPad modelinin tanıtılması ile resmen ortaya çıkan ve o günden bu yana önlenemez bir şekilde yükselişini sürdüren modern tablet pazarı, otoriteler tarafından PC pazarına tehdit olarak görülüyor. Yapılan son analizler de bu görüşü doğruluyor.

Canalys tarafından gelecek yılın PC pazarına yönelik yapılan yeni bir analize göre tabletler dahil toplam satış rakamı 575 milyon olacak. Bu rakam içerisinde tabletler 285 milyon, masaüstü bigisayarları 98 milyon, dizüstü bilgisayarları ise 192 milyon seviyesinde olacak. 2017 yılında ise tabletlerin 396 milyon satış rakamına ulaşacağı tahmin ediliyor. 

Tabletler satış rakamı bakımından ayrı ayrı masaüstü ve dizüstü modellerini geride bırakacakken, birleştirildiğinde ise başabaş bir mücadele sergileyecek. Sadece 3 yıl içerisinde tablet konseptinin katettiği mesafe dikkat çekici. PC pazarı ise Windows 8 ile başlayan durgunluk döneminin etkilerini üzerinden atamamış görünüyor.

Tablet pazarında ise dengelerin değiştiği bir süreç yaşanıyor. Analizde gelecek yıl satılan tabletlerin yüzde 65'inin Android işletim sistemi üzerinde çalışacağı belirtiliyor. iPad modellerinin yüzde 80 ile hakimiyet kurduğu bir dönemden Android tabletlerin üstünlüğü ele geçirmeye başladığı bir döneme geçiliyor. İvme bu şekilde devam ettiği sürece Apple'ın pazar kaybının sürmesi bekleniyor.

http://www.canalys.com/newsroom/tablets-make-50-pc-market-2014 Yorum Yaz
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SuperSantorelli 5 yıl en beğenilen
Satış rakamları baş başa da olsa hiç bir zaman ne laptop ne de desktop yerini alabilir ve tutabilir.
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Nokia Specialist 5 yıl
ARM asla X86nın yerini tutamayacak. X86dan daha güçlü bir çözüm çıkasıya kadar. Çıkarmaz zaten bilerek Intel-AMD çıkarırlarsa milleti sömüremezler
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tabletler çok hızlı gelişiyor yakında dizüstü ve tablet kavramının birleşeceğine inanıyorum zaten başladıda tablet piyasısın önünü kesmek için tablet gibi ince taşınabilir dkunmatik alttan klavyesi ayrılan dizüstüler var piyasa böyle şekillencek her dizüstü tablet olabilecek
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Nokia Specialist 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905
tabletler çok hızlı gelişiyor yakında dizüstü ve tablet kavramının birleşeceğine inanıyorum zaten başladıda tablet piyasısın önünü kesmek için tablet gibi ince taşınabilir dkunmatik alttan klavyesi ayrılan dizüstüler var piyasa böyle şekillencek her dizüstü tablet olabilecek

X86 Windows PRO Lu tablet+ultrabook çözümleri var zaten
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darkaura 5 yıl
ApsinteX
Bence yerini hiç tutmuyor kullandığım tabletin ekranı ufak neredeyse en büyüğü ama pek haz almıyorum. Sadece basit işlemler için film izlemek, youtube bakmak hiç zevkli değil. PC benim için bir multimedya aracıdır,tablet sadece taşınabilirlik hepsi o kadar ve PC pazarı bitemez tabletle kod yazabilirmisin, Autocad kullanabilirmisin, Photoshop yapabilirmisin? Tablet sadece eğlence ve meraktır.

pc pazari tabiyki bitmez ama simdikinden cok daha kucuk bir hacme sikisacagida asikar. dikkat ederseniz verdiginiz orneklerin hepsi belli bir meta uretimine yarayan profesyonel programlar. tabletse daha cok meta tuketimi icin. insanlarin ne kadarinin bir seyler uretip, ne kadaririninda sadece tukettigini oranlarsak gelecekteki tablet/pc oranlarinida tahmin edebiliriz, kanimca.
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ApsinteX 5 yıl
Bence yerini hiç tutmuyor kullandığım tabletin ekranı ufak neredeyse en büyüğü ama pek haz almıyorum. Sadece basit işlemler için film izlemek, youtube bakmak hiç zevkli değil. PC benim için bir multimedya aracıdır,tablet sadece taşınabilirlik hepsi o kadar ve PC pazarı bitemez tabletle kod yazabilirmisin, Autocad kullanabilirmisin, Photoshop yapabilirmisin? Tablet sadece eğlence ve meraktır.
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LilTunechi 5 yıl
1000-1200 e çöp pc alacağına ipad alırsın 2-3 sene gideri var o fiyata aldığın pc ile de aynı işi yapıyor neredeyse.
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No-One 5 yıl LilTunechi
LilTunechi

1000-1200 e çöp pc alacağına ipad alırsın 2-3 sene gideri var o fiyata aldığın pc ile de aynı işi yapıyor neredeyse.

Az daha abart.
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gcb1903 5 yıl
1OO1
Orijinalden alıntı: gcb1903
Orijinalden alıntı: 1OO1 Eve gidince PC yi haftada bir kez açıyorum o da download için dizi-film. Ipadi alıp koltukta uzanarak rahat rahat oynamanın keyfi paha biçilemez.
evet senin oynadığın oyun 100 mb benim oynadığım oyun 28 gb :DSen real racing oynarsın ben bf4 sonuçta ikiside oyun demi :D
Ben 10mb lik oyundan bile keyif alabilirim. Aksine bilgisayardaki yeni nesil oyunlar hic hosuma gitmez. Ben orda tableti koltukta rahatca oynarim derkena aslinda tableti kullanmaktan soz etmistim. Tablet sonucta hic bir zaman yerini tutmaz bir pc nin. İs yerinde her daim kullaniyorum. Ama eve gecince tablet rahatlik demek.

Dostum bende tablet kullanıyorum 2 yıldır telefonda oynayacağıma çoğu oyunu orda oynuyorum evet fruit ninja pcden daha zevkli oynanıyor tablette ya da temple run çok iyi oyunlar var ama ben açıp cod bf pes oynamadıkça oyun oynadım diyemem ki mobilde ki ara zaman için kesinlikle evde pc dururkene tablete dokunmam anca salonda ya da başka bir yerdeysem tableti elime alırım telefonda oyun hiç oynamam otobüs ya da metroda değilsem. pc bitmez bitemez insanlar heveslerini alsın tabletten ki bende heveslendim aldım zaten telefon android işte aldık bir daha alırmıyım meçhul ama pc bir parçası bozulsun hemen alırım.
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| OMG! | 5 yıl
mahsur kalan adam
gcb1903
1OO1 Eve gidince PC yi haftada bir kez açıyorum o da download için dizi-film. Ipadi alıp koltukta uzanarak rahat rahat oynamanın keyfi paha biçilemez.
evet senin oynadığın oyun 100 mb benim oynadığım oyun 28 gb :DSen real racing oynarsın ben bf4 sonuçta ikiside oyun demi :D
Keyif aldıktan sonra kaç gb kaç mb olduğu önemli değil tabletler çok kullanışlı tabi pc ve Laptopların yerini asla tutmazda

hocam müzik için,film için,surf için anlarım da oyunda cidden bilgisayar yerini tutmuyor tablet. oyun oynamak için bir kere kontrolcüye ihtiyaç var,ha tablete kontrolcü takacam dersen tamam olur,o zaman da ne anladım ben tablet işinden.
fakat şöyle bir şey var,hiç bir laptop size 12 saat kesintisiz internet,müzik ya da film deneyimi sunamıyor,taşıması kolay,çantamdan çıkarmıyorum.
benim gibi oyun bağımlısı olmayanlarlar için tabletler daha nitelikli.
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Kaplan261 5 yıl
gelecek yıl editlerim editlemessem biri alıntı yapıp uyarsın

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mahsur kalan adam 5 yıl | OMG! |
| OMG! |

mahsur kalan adam

gcb1903
1OO1 Eve gidince PC yi haftada bir kez açıyorum o da download için dizi-film. Ipadi alıp koltukta uzanarak rahat rahat oynamanın keyfi paha biçilemez.
evet senin oynadığın oyun 100 mb benim oynadığım oyun 28 gb :DSen real racing oynarsın ben bf4 sonuçta ikiside oyun demi :D
Keyif aldıktan sonra kaç gb kaç mb olduğu önemli değil tabletler çok kullanışlı tabi pc ve Laptopların yerini asla tutmazda


hocam müzik için,film için,surf için anlarım da oyunda cidden bilgisayar yerini tutmuyor tablet. oyun oynamak için bir kere kontrolcüye ihtiyaç var,ha tablete kontrolcü takacam dersen tamam olur,o zaman da ne anladım ben tablet işinden.
fakat şöyle bir şey var,hiç bir laptop size 12 saat kesintisiz internet,müzik ya da film deneyimi sunamıyor,taşıması kolay,çantamdan çıkarmıyorum.
benim gibi oyun bağımlısı olmayanlarlar için tabletler daha nitelikli.

aynen pc başında oturmadan film dizi izle yatağında nerde istersen oyunlar içinde tellerden daha iyi zaten ekran daha büyük ps3 kolu felan bağlasan tadından yenmez benim pc oyunları kaldırmıyor tabletten mc4 fifa akıyor
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gcb1903 5 yıl
1OO1
Eve gidince PC yi haftada bir kez açıyorum o da download için dizi-film. Ipadi alıp koltukta uzanarak rahat rahat oynamanın keyfi paha biçilemez.

evet senin oynadığın oyun 100 mb benim oynadığım oyun 28 gb :D
Sen real racing oynarsın ben bf4 sonuçta ikiside oyun demi :D
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mahsur kalan adam 5 yıl gcb1903
gcb1903
1OO1
Eve gidince PC yi haftada bir kez açıyorum o da download için dizi-film. Ipadi alıp koltukta uzanarak rahat rahat oynamanın keyfi paha biçilemez.

evet senin oynadığın oyun 100 mb benim oynadığım oyun 28 gb :D
Sen real racing oynarsın ben bf4 sonuçta ikiside oyun demi :D

Keyif aldıktan sonra kaç gb kaç mb olduğu önemli değil tabletler çok kullanışlı tabi pc ve Laptopların yerini asla tutmazda
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-gg- 5 yıl gcb1903
gcb1903
1OO1
Eve gidince PC yi haftada bir kez açıyorum o da download için dizi-film. Ipadi alıp koltukta uzanarak rahat rahat oynamanın keyfi paha biçilemez.

evet senin oynadığın oyun 100 mb benim oynadığım oyun 28 gb :D
Sen real racing oynarsın ben bf4 sonuçta ikiside oyun demi :D

Ben 10mb lik oyundan bile keyif alabilirim. Aksine bilgisayardaki yeni nesil oyunlar hic hosuma gitmez.

Ben orda tableti koltukta rahatca oynarim derkena aslinda tableti kullanmaktan soz etmistim. Tablet sonucta hic bir zaman yerini tutmaz bir pc nin. İs yerinde her daim kullaniyorum. Ama eve gecince tablet rahatlik demek.
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TuVNeRa 5 yıl
"Gelecek tabletlerin olacak" diyen adamın tablet müsvettelerinin hiç tutulmayıp rakibinin pazarı ele geçirmesi de ironi
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zotacing 5 yıl
Teknoloji Dünya'sının en gereksiz icadı olabilir tabletler, buna katılırım.
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onsos1100 5 yıl
Bilgisayar ile tableti karşılaştırmak kadar saçma bir şey duymadım.
Tablet ile bilgisayarın tek ortak noktası internete girebiliyor olması
Yoksa müzik film oyun office uygulamaları gibi birçok alanda tabletler çok gerideler..
Bilgisayarın içindeki işlemcinin fiyatı bile ortalama tablet alacak değerde
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Master_Evil 5 yıl
piyasa tablete doyduktan sonra zor gerçekleşir bu analiz
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