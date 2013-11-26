Analiz : Gelecek yıl tablet satışları bilgisayar satışları ile başabaş olacak









2010 yılında ilk nesil iPad modelinin tanıtılması ile resmen ortaya çıkan ve o günden bu yana önlenemez bir şekilde yükselişini sürdüren modern tablet pazarı, otoriteler tarafından PC pazarına tehdit olarak görülüyor. Yapılan son analizler de bu görüşü doğruluyor.





Canalys tarafından gelecek yılın PC pazarına yönelik yapılan yeni bir analize göre tabletler dahil toplam satış rakamı 575 milyon olacak. Bu rakam içerisinde tabletler 285 milyon, masaüstü bigisayarları 98 milyon, dizüstü bilgisayarları ise 192 milyon seviyesinde olacak. 2017 yılında ise tabletlerin 396 milyon satış rakamına ulaşacağı tahmin ediliyor.





Tabletler satış rakamı bakımından ayrı ayrı masaüstü ve dizüstü modellerini geride bırakacakken, birleştirildiğinde ise başabaş bir mücadele sergileyecek. Sadece 3 yıl içerisinde tablet konseptinin katettiği mesafe dikkat çekici. PC pazarı ise Windows 8 ile başlayan durgunluk döneminin etkilerini üzerinden atamamış görünüyor.





Tablet pazarında ise dengelerin değiştiği bir süreç yaşanıyor. Analizde gelecek yıl satılan tabletlerin yüzde 65'inin Android işletim sistemi üzerinde çalışacağı belirtiliyor. iPad modellerinin yüzde 80 ile hakimiyet kurduğu bir dönemden Android tabletlerin üstünlüğü ele geçirmeye başladığı bir döneme geçiliyor. İvme bu şekilde devam ettiği sürece Apple'ın pazar kaybının sürmesi bekleniyor.

http://www.canalys.com/newsroom/tablets-make-50-pc-market-2014