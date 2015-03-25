Analiz : Global ortalama internet hızı 4.5 Mbps oldu

Dünya çapında internet kullanımının nabızını tutan analiz firması Akamai, geçen yılın son çeyreğine göre şekillenen global internet kullanımı ve ortalama hızlarını masaya yatırdığı yeni raporunu yayımladı.

Rapora göre global olarak internete erişim hızı ortalama 4.5Mbps seviyesinde. Yıl bazında yüzde 20 artışa denk gelen bu rakam çeyrek bazda ise yüzde 0.7 artışı ifade ediyor. Özellikle ülkelerin altyapılara yaptığı yatırım ve Google, Facebook gibi teknoloji devlerinin internet projeleri ortalamalara olumlu katkı yapıyor.

Bağlantı hızları bakımından ilk 10 ülkeye baktığımızda lider ülke 22.2 Mbps ile Güney Kore. Ardından yüzde 16.8 ile Hong Kong, yüzde 15.2 ile Japonya geliyor. En yüksek hızların Asya kıtasında olması dikkat çekici. Avrupa ise listenin geri kalanını ele geçirmiş. İsveç 14.6 Mbps ile Avrupa'nın birincisi listenin ise dördüncüsü. Sonrasında İsviçre, Hollanda, Letonya gibi ülkeler geliyor.

Mobil tarafta da hızlı bir artış sözkonusu. Mobil veri trafiği yıl bazında yüzde 54, çeyrek bazında ise yüzde 11 artış göstermiş. Operatörlerin hücresel internet hizmetleri en fazla 16Mbps seviyesine kadar çıkabiliyor.

Ülkemize baktığımızda da artıştan faydalandığını görüyoruz. Ortalama internet hızımız 5.8Mbps. İnternet hızımız en yüksek noktada 3.7Mbps seviyesine kadar çıkıyor. IPv4 kullanan toplam internet kullanıcı sayısı ie 9.5 milyon kişi. Ülkemizde 15Mbps üzerinde hıza sahip olan kullanıcı oranı yüzde 3.5. 10Mbps üzerinde hıza sahip olan yüzde 9. 4Mbps üzerinde hıza sahip olan kullanıcı sayısı ise yüzde 63 civarında. Kalan yüzde 37'lik kısım düşük internet hızlarına sahip.

http://venturebeat.com/2015/03/24/akamai-global-average-internet-speed-grew-20-year-over-year-to-4-5-mbps-mobile-traffic-jumped-by-54/