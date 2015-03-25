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Analiz : Global ortalama internet hızı 4.5 Mbps oldu

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Global ortalama internet hızı 4.5 Mbps oldu

Dünya çapında internet kullanımının nabızını tutan analiz firması Akamai, geçen yılın son çeyreğine göre şekillenen global internet kullanımı ve ortalama hızlarını masaya yatırdığı yeni raporunu yayımladı.
Rapora göre global olarak internete erişim hızı ortalama 4.5Mbps seviyesinde. Yıl bazında yüzde 20 artışa denk gelen bu rakam çeyrek bazda ise yüzde 0.7 artışı ifade ediyor. Özellikle ülkelerin altyapılara yaptığı yatırım ve Google, Facebook gibi teknoloji devlerinin internet projeleri ortalamalara olumlu katkı yapıyor.
Bağlantı hızları bakımından ilk 10 ülkeye baktığımızda lider ülke 22.2 Mbps ile Güney Kore. Ardından yüzde 16.8 ile Hong Kong, yüzde 15.2 ile Japonya geliyor. En yüksek hızların Asya kıtasında olması dikkat çekici. Avrupa ise listenin geri kalanını ele geçirmiş. İsveç 14.6 Mbps ile Avrupa'nın birincisi listenin ise dördüncüsü. Sonrasında  İsviçre, Hollanda, Letonya gibi ülkeler geliyor.
Mobil tarafta da hızlı bir artış sözkonusu. Mobil veri trafiği yıl bazında yüzde 54, çeyrek bazında ise yüzde 11 artış göstermiş. Operatörlerin hücresel internet hizmetleri en fazla 16Mbps seviyesine kadar çıkabiliyor.
Ülkemize baktığımızda da artıştan faydalandığını görüyoruz. Ortalama internet hızımız 5.8Mbps. İnternet hızımız en yüksek noktada 3.7Mbps seviyesine kadar çıkıyor. IPv4 kullanan toplam internet kullanıcı sayısı ie 9.5 milyon kişi. Ülkemizde 15Mbps üzerinde hıza sahip olan kullanıcı oranı yüzde 3.5. 10Mbps üzerinde hıza sahip olan yüzde 9. 4Mbps üzerinde hıza sahip olan kullanıcı sayısı ise yüzde 63 civarında. Kalan yüzde 37'lik kısım düşük internet hızlarına sahip. 

http://venturebeat.com/2015/03/24/akamai-global-average-internet-speed-grew-20-year-over-year-to-4-5-mbps-mobile-traffic-jumped-by-54/ Yorum Yaz
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alperenxx 4 yıl en beğenilen
biz hala 3mbps ile kısıtlanalım.hergün ahımı alıyorlar yatacak yerleri yok şirket sahiplerinin.
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alperenxx 4 yıl ozbey08
ozbey08

internet hızından ksıt sadece indirme hızı olmamalıdır. özellikle ttnet in yükleme hızları çok çok düşük. 100mbps lik fiber internet paketi bile alsan yükleme hızı en fazla 2mbps bu adalet midir? yükleme hızı en azından 1/4 şeklinde olmalıdır. yani 100mbps indirme hızına karşın 20mbps yükleme hızı olmalı.

''1000 Mbps'ye kadar hızlı TTNET FİBERNET FULLİMİTSİZ (1000 Mbps'ye kadar) Paketinde upload hızı 2 Mbps’dir.''bu şirket bunu yapıyor hocam ki ücreti 1109tl ve ev telefonu yoksa 18 tl daha alıyorlar.superonlineda 999tl tabiki onda bile 20 mbps.bu ülkede internet afrikada su kuyusu.
ozbey08internet hızından ksıt sadece indirme hızı olmamalıdır. özellikle ttnet in yükleme hızları çok çok düşük. 100mbps lik fiber inte...
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Batuist 4 yıl
Şu an internetim 50Mbit ama donanım haberin açılma hızı 1Mbit... Bu kadar yavaş ve ağır açılan başka bir site yok benim için..
türkiyenin en işlek sitelerinden bir tanesi ama azıcık yatırım yapsa çok iyi olur. parayı azıcık serverlara yatırın.. çok hantal bir site.. 1Gbit internetin bile olsa DHta önemi yok..
Şu an internetim 50Mbit ama donanım haberin açılma hızı 1Mbit... Bu kadar yavaş ve ağır açılan başka bir site yok benim için..türkiyenin en işlek sitelerin...
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gcb1903 4 yıl
Biz indirmeyi alamıyoruz millet yükleme derdine geçmiş. Önce İzmir'in göbeğine adam gibi internet versin. İndiremiyorum ki yükleyeyim.
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Yazılımcı Online 4 yıl
upload yoksa internet rezalet olur. İnternet bir alışveriştir upload olmazsa nette gezinemezsınız. Ve upload ne kadar kötüyse okadar çok darboğaz yaratır. Şu anda 600kbps upload var ve surf rezalet durumda, bir kıytırık HD fotoğraf bile upload edemiyorsun çat diye.

İsterse 100mbit versin tt evine sana upload verimli değilse download yapmaktan başka hiç bir işe yaramaz o hat. Alt yapı da rezalet zaten. say say bitmiyor ttnin icraatsızıkları. Fiber fiber fiber ulan şu fiberi bi biz göremedik anasını satayım ya.
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balcis 4 yıl
adil kullanım bu hıza çıkmalı, dünyanın hızını düşürüyoruz resmen.
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Master_Evil 4 yıl
adil kota hızı 4e çıkacak deniyordu halâ 3te kalmış
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beyazmarti 4 yıl
Bir başka konu daha var bugün dünya üzerinde en çok sansür uygulanan ülke de biziz. Zaten hızlar düşük bugün bir mp3 dinlemek için soundcloud a girmek bile yasak mixcloud keza öyle dosya indirme siteleri dahi sansürde nedir bunların sorunu mp3 dinlemekte haram doğruya götürmek helal ama müzik dinlemek haram saatlerce yazasım var ama bir hamdolsun lafıyla işler yürüyor bu ülkede. SİNİRLENİYORUM!
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beyazmarti 4 yıl
Bizi yönetenlerin derdi gelişmek değil ki, elinde ne varsa özelleştirme adı altında elden çıkarmak satıp para kazanmak.Araplar seni beni neden düşünsün dünya üzerinde haberleşmesini satan başka bir ülke yoktur. Uyanmak lazım diyeceğim ama gün geçtikçe biraz daha uyuyoruz.
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freestyleminds 4 yıl
Dünyanın en pahalı internetini kullanan 3 ülkeden biriyiz ve elimize geçen bu olsun... Zaten internet dağıtıcı firma ya da operatörler bize taahhüt ettikleri max. hızları görmek, altyapıdaki yetersizliğe bağlı olarak çok azımızın gördüğü durum. Bu kadar vergiyi ödeyip, karşılığında kaliteli hizmet alamamakta insana koymuyor değil.
Zaten adil kullanım kotası ile verdikleri mevcut hızı da insana haram ediyorlar...
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E_Aydin35 4 yıl
Açıkcası Güney Kore'yi biraz örnek alıp kurdukları mekanizmaları kendi üzerimizde uyarlasak çok iyi olur. Bu konuda son bir kaç yıldır bu unvanı kimseye vermiyorlar. Özel şirketler, devlet yatırımı yerinde ve anlamlı oluyor.
Türkiye'de internet hızı yerlerde diyemeyiz fiyatlandırma bakımından son dönemlerde olumlu bir gelişmede var tabi ama ev kullanıcıları bir kenara yükselen akıllı telefon kullanımına paralel artan "mobil internet" kullanımına kesinlikle katkı yapılması gerekiyor. Bu noktada da 3G-4G gibi teknolojilerin ellerinden gelen en hızlı şekilde kullanıma sunulması gerekiyor..
Operatörlerin çalışmalarını bitirmiş olup, devlet kanadını bekliyor olmaları gerektiğini düşünüyorum. En iyi ihtimal ile 2016'da 4G'yi rahat rahat kullanabiliriz umarım..
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mert1907 4 yıl
Ozellikle de operatorlerin yatacak yerleri yok. Alamadigimiz 3G hizindan bide 128kbps e dusuyor bide utanmadan kalkip 4G den bahsediyorlar.
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Batuist 4 yıl
Şu an internetim 50Mbit ama donanım haberin açılma hızı 1Mbit... Bu kadar yavaş ve ağır açılan başka bir site yok benim için..
türkiyenin en işlek sitelerinden bir tanesi ama azıcık yatırım yapsa çok iyi olur. parayı azıcık serverlara yatırın.. çok hantal bir site.. 1Gbit internetin bile olsa DHta önemi yok..
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Şu an telefonu modem olarak kullanıyorum.

Elin asyalısı avrupalısı bağlasa fibernet keyfi yaşayacak.

Neymiş 2016 4g gelecekmiş 3g nin doğru düzgün çekmediği yerde 4g nedir.

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aycibin 4 yıl
Avrupada operatorlerin hucresel veri hizi 16mbps mi??? Heryerde 4g var ve hizi 120-150mbps goruyor.
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ekrem71 4 yıl aycibin
aycibin

Avrupada operatorlerin hucresel veri hizi 16mbps mi??? Heryerde 4g var ve hizi 120-150mbps goruyor.

Dünyadaki gerçek ortalama hızlar bunlar. Yaklaşık 132 ülkede.
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