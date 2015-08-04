Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : Global tablet sevkiyatları üçüncü çeyrekte yüzde 15 düşecek

3 yıl
796
1
1
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Analiz : Global tablet sevkiyatları üçüncü çeyrekte yüzde 15 düşecek

İlk iPad modelinin 2010 yılında teknoloji dünyasına merhaba demesiyle modern anlamda tablet pazarında da patlama yaşanmıştı. Herkese bir tablet konseptiyle onlarca modelin hücum ettiği pazar da yıllarca üç haneli rakamlarda büyüme göstermişti. 

Ancak zamanla büyüme iki haneli rakamlara inerken şimdi gerilemeleri konuşmaya başladık. Yapılan son analizlere göre global tablet sevkiyatlarında bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 15 civarında bir azalma bekleniyor. Toplam satış 51.88 milyon olacak. 

Phablet sınıfına olan ilgi, Windows 10 ürünleri için tüketicilerin bekleme konumunda olması ve üreticilerin de stoklarında düzenlemeye gitmesi tablet pazarını olumsuz etkileyen konular oldu. Ancak bu gerilemeden markasız üretim yapan Çinli firmalar etkilenmiyor zira özellikle deniz aşırı sevkiyatlar sayesinde çeyrek bazda yüzde 15 artış yakalıyor ve 19 milyon sevkiyat rakamına ulaşıyor. 

Apple tarafında 12 milyon iPad sevkiyat rakamına ulaşılacağı tahmin edilirken, yıl bazında yüzde 20 düşüşten bahsediliyor. Markalı tabletlerin üçüncü çeyrek sevkiyat rakamı ise 20 milyon olacak ve yıl bazında yüzde 7 civarında düşüş yaşayacak. 

Pazarda yılın üçüncü çeyreği itibariyle Apple, Samsung, Lenovo sıralamasının değişmeyeceği belirtiliyor. ZenPad modelleri sayesinde Asus'un dördüncü sırada olacağı tahmin edilirken, TCL beşinci, Surface 4 Pro modeli ancak yıl sonuna yetişecek Microsoft ise yedinci sırada olacak.  

http://www.digitimes.com/news/a20150803PD205.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
tabletlerde bence telefon gibi doyum noktasına ulaştı zaten android tabletler dolu 100 ila 300 tl arası iyi bir şey isteyende ipad alıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim