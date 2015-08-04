Analiz : Global tablet sevkiyatları üçüncü çeyrekte yüzde 15 düşecek

İlk iPad modelinin 2010 yılında teknoloji dünyasına merhaba demesiyle modern anlamda tablet pazarında da patlama yaşanmıştı. Herkese bir tablet konseptiyle onlarca modelin hücum ettiği pazar da yıllarca üç haneli rakamlarda büyüme göstermişti.





Ancak zamanla büyüme iki haneli rakamlara inerken şimdi gerilemeleri konuşmaya başladık. Yapılan son analizlere göre global tablet sevkiyatlarında bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 15 civarında bir azalma bekleniyor. Toplam satış 51.88 milyon olacak.





Phablet sınıfına olan ilgi, Windows 10 ürünleri için tüketicilerin bekleme konumunda olması ve üreticilerin de stoklarında düzenlemeye gitmesi tablet pazarını olumsuz etkileyen konular oldu. Ancak bu gerilemeden markasız üretim yapan Çinli firmalar etkilenmiyor zira özellikle deniz aşırı sevkiyatlar sayesinde çeyrek bazda yüzde 15 artış yakalıyor ve 19 milyon sevkiyat rakamına ulaşıyor.





Apple tarafında 12 milyon iPad sevkiyat rakamına ulaşılacağı tahmin edilirken, yıl bazında yüzde 20 düşüşten bahsediliyor. Markalı tabletlerin üçüncü çeyrek sevkiyat rakamı ise 20 milyon olacak ve yıl bazında yüzde 7 civarında düşüş yaşayacak.





Pazarda yılın üçüncü çeyreği itibariyle Apple, Samsung, Lenovo sıralamasının değişmeyeceği belirtiliyor. ZenPad modelleri sayesinde Asus'un dördüncü sırada olacağı tahmin edilirken, TCL beşinci, Surface 4 Pro modeli ancak yıl sonuna yetişecek Microsoft ise yedinci sırada olacak.

http://www.digitimes.com/news/a20150803PD205.html