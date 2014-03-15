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Analiz : Güney Kore 2020 yılında giyilebilir cihaz pazarından yüzde 40 pay almak istiyor

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Güney Kore 2020 yılında giyilebilir cihaz pazarından yüzde 40 pay almak istiyor

Samsung ve LG'nin ilk örneklerini sunması ile giyilebilir cihaz pazarında ağırlığını koymak istediği anlaşılan Güney Kore, önümüzdeki yıllarda da pazarda söz sahibi olmanın planlarını yapıyor.

Yapılan analize göre 2020 yılında giyilebilir cihaz pazarının yüzde 40'ını Güney Kore elinde bulunduracak. Bunda en büyük etken elbette Güney Kore hükümetinin bu yöndeki teşvikleri.

Güney Kore'nin 2020 yılındaki planı giyilebilir pazarda en az 100 firma bulundurmak ve giyilebilir cihaz üretimini tüm bilgisayar sistemleri üretiminin yüzde 50'sine eşit hale getirmek. Bu bakımdan firmalar da teşvik ediliyor. 

Ülkede bu teşvikler sayesinde giyilebilir cihaz alanında yapılan patent başvuruları da hızla artıyor. Bu da daha gelişmiş cihazların önünü açıyor. 

Güney Kore'nin giyilebilir cihazlara yönelik bileşen tedariği konusunda da çalışmaları mevcut. Özellikle panel ve batarya sektörlerindeki yükselişin giyilebilir cihaz pazarında ülkeye önemli bir avantaj sağlayacağı düşünülüyor.  

http://www.digitimes.com/news/a20140311PD210.html Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Bizimde kesin hedefimiz 2020 de vergileri %500 arttırıp galakside birinci olmak.
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furkantasdemir 5 yıl
bizde kim parelel, kim çakışık onu tartışalım.Sonumuz hayırlı olsun.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bizimkiler Google dan ayet bulup twiit atma derdinde
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RequiemOn 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905
bizimkiler Google dan ayet bulup twiit atma derdinde

Ayet aramak seni neden bu kadar derde soktu anlamadım.
İnsanların ne yaptığı seni ilgilendirir mi ?

[>:]
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murdocklawless 5 yıl
analiz : türkiye 2020 de giyilebilir cihaz pazarının %40 ını tüketmek istiyor.
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FRoGKaTa 5 yıl
Analiz: Türkiye 2020 yılında giyilebilir cihaz pazarından yüzde 0 pay almak istiyor.
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acura07 5 yıl
bizim yonetıcılerımız bu kafada sız pazarda yer almaktan bahsedıyonuz




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General. 5 yıl en beğenilen
Bizimde kesin hedefimiz 2020 de vergileri %500 arttırıp galakside birinci olmak.
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furkantasdemir 5 yıl
bizde kim parelel, kim çakışık onu tartışalım.Sonumuz hayırlı olsun.
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matmuhendisi 5 yıl
imkansız.. hadi başardı diyelim kalan %60 payı çin alır
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