Analiz : Güney Kore 2020 yılında giyilebilir cihaz pazarından yüzde 40 pay almak istiyor





Samsung ve LG'nin ilk örneklerini sunması ile giyilebilir cihaz pazarında ağırlığını koymak istediği anlaşılan Güney Kore, önümüzdeki yıllarda da pazarda söz sahibi olmanın planlarını yapıyor.





Yapılan analize göre 2020 yılında giyilebilir cihaz pazarının yüzde 40'ını Güney Kore elinde bulunduracak. Bunda en büyük etken elbette Güney Kore hükümetinin bu yöndeki teşvikleri.





Güney Kore'nin 2020 yılındaki planı giyilebilir pazarda en az 100 firma bulundurmak ve giyilebilir cihaz üretimini tüm bilgisayar sistemleri üretiminin yüzde 50'sine eşit hale getirmek. Bu bakımdan firmalar da teşvik ediliyor.





Ülkede bu teşvikler sayesinde giyilebilir cihaz alanında yapılan patent başvuruları da hızla artıyor. Bu da daha gelişmiş cihazların önünü açıyor.





Güney Kore'nin giyilebilir cihazlara yönelik bileşen tedariği konusunda da çalışmaları mevcut. Özellikle panel ve batarya sektörlerindeki yükselişin giyilebilir cihaz pazarında ülkeye önemli bir avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

http://www.digitimes.com/news/a20140311PD210.html