Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : Windows 8 tabletler bu yıl yüzde 5-8 arasında bir pay elde edebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
481
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Analiz : Windows 8 tabletler bu yıl yüzde 5-8 arasında bir pay elde edebilir

Geçen yıl tanıtıldığı Ekim ayından bu yana tablet pazarında dişe dokunur bir satış başarısı elde edemeyen Windows 8/RT işletim sistemi, yılın ikinci yarısında nispeten bir yükseliş bekliyor.

Tayvanlı tedarik zinciri firmalardan elde edilen bilgilere göre, Microsoft'un tablet boyutlarını biraz daha aşağı çekecek olması ve lisanslama fiyatlarında da indirime gidecek olması nedeniyle üreticiler yılın ikinci yarısı için siparişlerini hızlandırmış durumda.

Firmalar Windows 8 tabletlerin bu yıl yüzde 5-8 oranında sevkiyat oranı elde etmelerini bekliyor. Tahmin edilen rakam ise toplamda 10-20 milyon adet. Apple'ın 80-100 milyon arasında iPad satması, Android modellerin ise 100-120 milyon arasında satış rakamı elde etmesi öngörülüyor. 

Son üç çeyrektir devamlı düşüş gösteren PC pazarının bu yeni hamleler ile üçüncü çeyrekten itibaren en iyi dönemine gireceği düşünülüyor. Bununla birlikte yılın ikinci yarısında da tablet satışları hız kazanacak. İkinci yarıdaki satışların ilk yarıdaki satışlardan yüzde 50 daha fazla olacağı ifade ediliyor. 

http://www.digitimes.com/news/a20130522PD207.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 4 yıl
Aradan 2 yıla yakın zaman geçti. RT öldü, win 8 hala çırpınıyor yukarı çıkmak için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 6 yıl
Android bu kadar tablet satıyor mu ? Nasıl hala ipad önde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 6 yıl
Felicity de olmasa şu tabletin varlığından haberimiz bile olmayacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 6 yıl
kutu kutu pense :) hiç ısınamadım bu arayüze, çok çirkin ve göz yorucu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Casper'ın ilk akıllı telefonu, en ince Android telefon, Haswell işlemcili ultrabook ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim