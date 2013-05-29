Analiz : Windows 8 tabletler bu yıl yüzde 5-8 arasında bir pay elde edebilir





Geçen yıl tanıtıldığı Ekim ayından bu yana tablet pazarında dişe dokunur bir satış başarısı elde edemeyen Windows 8/RT işletim sistemi, yılın ikinci yarısında nispeten bir yükseliş bekliyor.





Tayvanlı tedarik zinciri firmalardan elde edilen bilgilere göre, Microsoft'un tablet boyutlarını biraz daha aşağı çekecek olması ve lisanslama fiyatlarında da indirime gidecek olması nedeniyle üreticiler yılın ikinci yarısı için siparişlerini hızlandırmış durumda.





Firmalar Windows 8 tabletlerin bu yıl yüzde 5-8 oranında sevkiyat oranı elde etmelerini bekliyor. Tahmin edilen rakam ise toplamda 10-20 milyon adet. Apple'ın 80-100 milyon arasında iPad satması, Android modellerin ise 100-120 milyon arasında satış rakamı elde etmesi öngörülüyor.





Son üç çeyrektir devamlı düşüş gösteren PC pazarının bu yeni hamleler ile üçüncü çeyrekten itibaren en iyi dönemine gireceği düşünülüyor. Bununla birlikte yılın ikinci yarısında da tablet satışları hız kazanacak. İkinci yarıdaki satışların ilk yarıdaki satışlardan yüzde 50 daha fazla olacağı ifade ediliyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130522PD207.html