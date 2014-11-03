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Analiz : Windows 8 ve 8.1 kullanım oranı yükselişe başladı

4 yıl
641
1
66
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Windows 8 ve 8.1 kullanım oranı yükselişe başladı


Yıllardır Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sisteminin kullanım oranında büyük sıçramalar olmadı ve Microsoft'un tüm çabalarına rağmen bu gidişat değişmedi. Windows 10 işletim sisteminin açık testlerinin başladığı son dönemde Windows 8/8.1 kullanımında hareketlilik başladı.

Son gelen ölçümlere göre iki işletim sistemi toplamda yüzde 15 barajını aşmış durumda. Windows 8 sürümü yüzde 0.29 artışla yüzde 5.88 oranına, Windows 8.1 işletim sistemi ise yüzde 4.25 artışla yüzde 10.92 kullanım oranına ulaştı. Toplamda ise yüzde 16.80 oldu. Eylül ayında bu rakam yüzde 12.26 idi.

Gerek Windows XP'ye olan teknik desteğin kesilmesi, gerekse Windows 8.1 güncellemesinin orijinal kopyalara ücretsiz olarak sunulması anlaşılan etkisini henüz göstermeye başladı. Windows XP kullanmakta ısrar eden kullanıcıların giderek azaldığı ve Ekim ayında yüzde 6.69 düşüş göstererek yüzde 17.18 kullanım oranına gerilediği görülüyor. 

Windows 7 işletim sistemi ise 0.34 puan büyüyerek yüzde 53.05 kullanım oranına ulaşmış. Bu bakımdan Windows 8/8.1 sürümlerinin Windows XP ve Vista sürümleri kan kaybedince artmaya başladı. 

Eylül ayında da Windows 8 sürümleri bir miktar artış kaydetmişti. Bu bakımdan sürümlerin yükseliş trendine girdiği tahmin ediliyor. Özellikle düşen tablet fiyatları ve önümüzdeki dönemde Kara Cuma ile kış tatilinin olması sayesinde satışların bir miktar daha artması bekleniyor.  


Kaynak:http://venturebeat.com/2014/11/01/windows-8-and-8-1-finally-pass-15-market-share-windows-xp-drops-below-20-mark/
http://venturebeat.com/2014/11/01/windows-8-and-8-1-finally-pass-15-market-share-windows-xp-drops-below-20-mark/ Yorum Yaz
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ALLAME.1 4 yıl
XP o kadar az mı ?
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Gömceli 4 yıl
Güzel ve Etkileyici
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eaglepaw08 4 yıl
hocam kim ne derse desin en iyisi windows 7 hala.ama onunda satımını kestiler artık oda düşüşe geçer.
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ZEUS__ 4 yıl
8. kurdum 7ye geri döndüm. ati hd 4650 var, movie maker kuruyorum direct x mhabbetine 15 sürümü kur diyor, photoshop açıyorum 3d kullanamayacan sürücü yüzünden diyor. ms kendi wdm sürücülerini kuruyor. ati hd 4650ye zaten sürücü çıkarmamış resmi. öyle böyle atlattık kurduk ama dx yüzünden canım sıkıldı. he bu msnin suçu değil ekran kartımı değiştirmem gerek artık ama windows 7ye döndüm ve her şey çok güzel. bedavaya masraf çıktı
windows 8 gayet hızlı, masaüstünde vertex 4 win7de 430larda, windows 8de 530mb okuyor. süper hızlı
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bazen13 4 yıl
Hala windowsun eski pc lerde stabil calismadigi anlatiliyor. 4 senelik i3 laptop oyunlarda yag gibi akarken, dandik bi isletim sistemini desteklemezmis., komedi.
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nepasvior 4 yıl
xp gibi bir sistem yapmadıkça microsoft yerinde sayacaktır, öyle bir sistem ki herhalde çıkışından 20 yıl sonra bile insanlar kullanmak isteyecek, windows 8 ise çok kullanışsız, xp çok daha kullanışlı halbuki ve 256 mb ramli makinede bile gayet iyi çalışıyor
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hakanxml 4 yıl
Öyle bir windows düşmanlığı varki akıla zarar neden çünkü paralı bir yazılım. İnternette herşeyi beleşe bulmaya alışmış bazı insanlarımız (neredeyse çoğu) para kazananı kınamayı leke atmaya devam ediyor. Windows 8 veya yeni güncel haliyle windows 8.1 mükemmel bir sistem göz var nizam var. Yok efendim 20 senelik pcde çalışıyormuş yok şu yok bu bıdı bıdı bıdı... Kardeşim güncel bir sistem kullanıyoruz laptoptan pc bağlantısı için ekranı sağa çek - cihazlar ve yansıt bu kadar! İşte kolaylık. metroda yok istersen kapanıyor. Adam 20 yıl önce üretilmiş bir programı güncelemiyor hala kullanıyor sonrada diyorki win 8 dandik oldu canım XP çok iyi yav tarihi eser oldu. Neresi iyi? Yıllarca kullandık tak hata tuk hata! Haber okurken arada bu windows, microsoft, WPye hakaretleri okumaktan bıktım.

Linux kullanın bedava, mac pc alın bakın ne güzel hem şık hemde stabil sanki win 8 değil. Biraz yeniliklere açık olun zorlayın kendinizi bakın kısa sürede alışıyor ve ne pratik olduğunu anlıyorsunuz. Yok alışamam banane derseniz XPye devam kardeşim sizi tutan mı var? Aynen kullanmaya devam edin 300-500 mb ramli pclerde kasılsın kilitlensin dursun. Ben PC 10 saniyede açıldı mı eyvah makine yavaşladı diyorum. windows 8.1'e geçeli daha tek kilitlenme olmadı. Windows 7'de bu gelişmeyi sağlamışlardı neredeyse sorunsuz çalışıyordu ama win 8.1 dahada mükemmel çalışıyor. Ben buna bakarım elbettede parasını öderim adamlar yüzbinlerce saat kod yazıyor birde beleş mi olacaktı. Bedava isteyene alternatif var dolu.

Diğer merak konu ekrem71 haber editörüyle bazı arkadaşların sorunu nedir cidden merak ediyorum. Uzun zamandır bu konuyu merak ediyorum adamın ne hatası var? Bir iki haberi yanlış verdi diye bu tepki nedir diğer editörlerin yorumları videoları çok mu mükemmel? Kendi beğendikleri markaları öne çıkarmıyorlar mı? İlla tek tek yazayım mı buraya? Bu editörle neden uğraşılıyor bir arkadaş bana açıklarsa çok sevineceğim.
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Shamshiel 4 yıl
Win 7 den daha iyi.
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hseyin19 4 yıl
Büyük artış var :)
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AMERICAN 4 yıl

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BekirHan 4 yıl
Windows 7' nin stabilitesi 2sinde de yok. Örneğin kullandığımız mühendislik yazılımlarında en iyisi hala 7. Kolay kolayda değişeceğini sanmam.
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BARIŞ55 4 yıl
Yeni bilgisayarların çoğunun 7 driverı yok, o yüzden geçemiyorlar.
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oduranli 4 yıl BekirHan
Kullandiginiz muhendislik yazilimi nedir bilmiyorum ancak, autocad, solidworks v.s. den bahsediyorsan bu programlar windows 8 uzerinde cok daha hizli ve akici calisiyorlar. Kullandiginiz muhendislik yazilimlarini guncellemeyi deneyin.
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