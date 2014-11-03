Analiz : Windows 8 ve 8.1 kullanım oranı yükselişe başladı

Haber Editörü
Yıllardır Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sisteminin kullanım oranında büyük sıçramalar olmadı ve Microsoft'un tüm çabalarına rağmen bu gidişat değişmedi. Windows 10 işletim sisteminin açık testlerinin başladığı son dönemde Windows 8/8.1 kullanımında hareketlilik başladı.
Son gelen ölçümlere göre iki işletim sistemi toplamda yüzde 15 barajını aşmış durumda. Windows 8 sürümü yüzde 0.29 artışla yüzde 5.88 oranına, Windows 8.1 işletim sistemi ise yüzde 4.25 artışla yüzde 10.92 kullanım oranına ulaştı. Toplamda ise yüzde 16.80 oldu. Eylül ayında bu rakam yüzde 12.26 idi.
Gerek Windows XP'ye olan teknik desteğin kesilmesi, gerekse Windows 8.1 güncellemesinin orijinal kopyalara ücretsiz olarak sunulması anlaşılan etkisini henüz göstermeye başladı. Windows XP kullanmakta ısrar eden kullanıcıların giderek azaldığı ve Ekim ayında yüzde 6.69 düşüş göstererek yüzde 17.18 kullanım oranına gerilediği görülüyor.
Windows 7 işletim sistemi ise 0.34 puan büyüyerek yüzde 53.05 kullanım oranına ulaşmış. Bu bakımdan Windows 8/8.1 sürümlerinin Windows XP ve Vista sürümleri kan kaybedince artmaya başladı.
Eylül ayında da Windows 8 sürümleri bir miktar artış kaydetmişti. Bu bakımdan sürümlerin yükseliş trendine girdiği tahmin ediliyor. Özellikle düşen tablet fiyatları ve önümüzdeki dönemde Kara Cuma ile kış tatilinin olması sayesinde satışların bir miktar daha artması bekleniyor.
Kaynak:http://venturebeat.com/2014/11/01/windows-8-and-8-1-finally-pass-15-market-share-windows-xp-drops-below-20-mark/
http://venturebeat.com/2014/11/01/windows-8-and-8-1-finally-pass-15-market-share-windows-xp-drops-below-20-mark/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Linux kullanın bedava, mac pc alın bakın ne güzel hem şık hemde stabil sanki win 8 değil. Biraz yeniliklere açık olun zorlayın kendinizi bakın kısa sürede alışıyor ve ne pratik olduğunu anlıyorsunuz. Yok alışamam banane derseniz XPye devam kardeşim sizi tutan mı var? Aynen kullanmaya devam edin 300-500 mb ramli pclerde kasılsın kilitlensin dursun. Ben PC 10 saniyede açıldı mı eyvah makine yavaşladı diyorum. windows 8.1'e geçeli daha tek kilitlenme olmadı. Windows 7'de bu gelişmeyi sağlamışlardı neredeyse sorunsuz çalışıyordu ama win 8.1 dahada mükemmel çalışıyor. Ben buna bakarım elbettede parasını öderim adamlar yüzbinlerce saat kod yazıyor birde beleş mi olacaktı. Bedava isteyene alternatif var dolu.
Diğer merak konu ekrem71 haber editörüyle bazı arkadaşların sorunu nedir cidden merak ediyorum. Uzun zamandır bu konuyu merak ediyorum adamın ne hatası var? Bir iki haberi yanlış verdi diye bu tepki nedir diğer editörlerin yorumları videoları çok mu mükemmel? Kendi beğendikleri markaları öne çıkarmıyorlar mı? İlla tek tek yazayım mı buraya? Bu editörle neden uğraşılıyor bir arkadaş bana açıklarsa çok sevineceğim.