Analiz : Windows 8 ve 8.1 kullanım oranı yükselişe başladı









Yıllardır Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sisteminin kullanım oranında büyük sıçramalar olmadı ve Microsoft'un tüm çabalarına rağmen bu gidişat değişmedi. Windows 10 işletim sisteminin açık testlerinin başladığı son dönemde Windows 8/8.1 kullanımında hareketlilik başladı.





Son gelen ölçümlere göre iki işletim sistemi toplamda yüzde 15 barajını aşmış durumda. Windows 8 sürümü yüzde 0.29 artışla yüzde 5.88 oranına, Windows 8.1 işletim sistemi ise yüzde 4.25 artışla yüzde 10.92 kullanım oranına ulaştı. Toplamda ise yüzde 16.80 oldu. Eylül ayında bu rakam yüzde 12.26 idi.





Gerek Windows XP'ye olan teknik desteğin kesilmesi, gerekse Windows 8.1 güncellemesinin orijinal kopyalara ücretsiz olarak sunulması anlaşılan etkisini henüz göstermeye başladı. Windows XP kullanmakta ısrar eden kullanıcıların giderek azaldığı ve Ekim ayında yüzde 6.69 düşüş göstererek yüzde 17.18 kullanım oranına gerilediği görülüyor.





Windows 7 işletim sistemi ise 0.34 puan büyüyerek yüzde 53.05 kullanım oranına ulaşmış. Bu bakımdan Windows 8/8.1 sürümlerinin Windows XP ve Vista sürümleri kan kaybedince artmaya başladı.





Eylül ayında da Windows 8 sürümleri bir miktar artış kaydetmişti. Bu bakımdan sürümlerin yükseliş trendine girdiği tahmin ediliyor. Özellikle düşen tablet fiyatları ve önümüzdeki dönemde Kara Cuma ile kış tatilinin olması sayesinde satışların bir miktar daha artması bekleniyor.

http://venturebeat.com/2014/11/01/windows-8-and-8-1-finally-pass-15-market-share-windows-xp-drops-below-20-mark/