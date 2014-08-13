Analiz : Yaz döneminde PS4 satışları dörde katlandı

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Geçen yıl sonlarında piyasaya sürüldüğünden beri ivmesini hiç düşürmeyen Sony'nin oyun konsolu PlayStation 4, fiyat indirimine girdiği Temmuz ayından bu yana daha fazla ilgi görmeye başladı
Ülkemiz e-ticaret sitelerinden Hızlıal'ın satış verilerine göre hazırladığı analize göre fiyatın 1699TL'den 1199TL'ye düştüğü Temmuz ayı itibariyle PS4 satışları 4 kat artış gösterdi. Özellikle Ramazan ayında konsola olan ilginin tavan yaptığı belirtiliyor.
Tüketicilerin PS4 satın aldığı en yoğun saatler 11.00-13.00 arası olarak ölçüldü. Gece saatlerinde de PS4 satışlarının devam ettiği görüldü. PS4 satışlarının en fazla olduğu il ise İstanbul olarak hesaplandı.
Özellikle Ramazan ayında iftarı veya sahuru beklerken oluşan boş zamanda tüketicilerin konsol oyunlarına ilgi gösterdiği ve bunun da PS4 satışlarına olumlu yansıdığı ifade ediliyor. Ayrıca tatil zamanlarında da tüketicilerin daha fazla konsol oynamaya yöneldiğine dikkat çekiliyor.
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konsol gerçekten ucuz aslına bakarsak. sattığı konsollardan şuanda kar etmiyor. maliyet ucu ucuna karşılıyor. (türkiyede ediyodur belki o başka )
ancak bir oyunun 200 tl seviyesinde olduğu farz edersek ve 5-6 senelik bir konsol olacağınıda hesap edersek bu zaman içinde
DELİ PARA eder.
Ekrem arkadaşım, yazdığın PS4 fiyatı kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Sony Türkiye yi şirin gösterecek nitelikte bir fiyat yazmışsın.
Garantisi olmayan, paralel ithalat PS4 lerin fiyatını, Sony Türkiye Garantili PS4 lerin fiyatıymış gibi göstermişsin. Görende, Sony Türkiye bu fiyata veriyor zannedecek.
1199TL diye yazdığın fiyat kesinlikle ve kesinlikle, resmi garantisi olmayan paralel ithalat playstation 4 lerin fiyatı, Sony Türkiye fiyatı ise 1500TL ve bir takım internet sitelerinden 1350TL ye alınabiliyor. Kredi kartı puan kampanyaları ile bin bir türlü takla atarak belki 1250TL ye falan gelirse geliyor.
Benim mesleğim, teknoloji ve oyun habercisi olmadığı halde ben biliyorum. Sizin mesleğiniz teknoloji ve oyun haberciliği olduğu halde siz bilmiyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına, tamam PS4' ünüz olmayabilir ama en azından fiyatını biraz araştırın da paylaşın. Şimdi, 1199TL yi okuyan, DH ve BSC takipçileri Sony Centerlara veya tekno marketlere koşacak, 1500TL olduğunu görünce, DH ve BSC ye kim bilir ne diyecekler.
Sony Türkiye, TR Playstation da oyun fiyatlarını bu denli şişirmişken, onları şirin göstermenizi ayrıca kınıyorum.
Ben 160TL ye Dualshock 4 aldığım ve memnun kaldığım mağazanın adını yazınca, reklam yapıyorsun diye mesajlarım silindi ve uyarı cezası aldım. Siz ise hızlıal.com sitesinde ki PS4 fiyatını paylaşmışınız ve bu da aynı şekilde reklam olmuyor mu? Forum kuralları herkes için eşit değil mi?
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