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Analiz : Yaz döneminde PS4 satışları dörde katlandı

4 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Yaz döneminde PS4 satışları dörde katlandı


Geçen yıl sonlarında piyasaya sürüldüğünden beri ivmesini hiç düşürmeyen Sony'nin oyun konsolu PlayStation 4, fiyat indirimine girdiği Temmuz ayından bu yana daha fazla ilgi görmeye başladı

Ülkemiz e-ticaret sitelerinden Hızlıal'ın satış verilerine göre hazırladığı analize göre fiyatın 1699TL'den 1199TL'ye düştüğü Temmuz ayı itibariyle PS4 satışları 4 kat artış gösterdi. Özellikle Ramazan ayında konsola olan ilginin tavan yaptığı belirtiliyor. 

Tüketicilerin PS4 satın aldığı en yoğun saatler 11.00-13.00 arası olarak ölçüldü. Gece saatlerinde de PS4 satışlarının devam ettiği görüldü. PS4 satışlarının en fazla olduğu il ise İstanbul olarak hesaplandı.

Özellikle Ramazan ayında iftarı veya sahuru beklerken oluşan boş zamanda tüketicilerin konsol oyunlarına ilgi gösterdiği ve bunun da PS4 satışlarına olumlu yansıdığı ifade ediliyor. Ayrıca tatil zamanlarında da tüketicilerin daha fazla konsol oynamaya yöneldiğine dikkat çekiliyor. 

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ploto 4 yıl en beğenilen
sony xbox ı piyasadan silecek
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eulogy 4 yıl
Bu nesil ps harici oyun konsolu almak için extrem gerekçelere ihtiyaç var. Gerçekten böyle.
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nick54 4 yıl
Normaldir. Tatile gidemeyen konsol başında =)
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Thunder48 4 yıl
Xbox One Baştan Kaybetti ps4 satışları daha çok katlıcak özel oyunlarıyla infamous sadece başlangıçtı ama xbox gears of war ile iyi iş çıkartabilir
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nepasvior 4 yıl
kim alıyor bu konsolları anlamak mümkün değil, ortalama bir ekran kartıyla her türlü oyunu oynamak mümkün halbuki, arkadaşın biri pc de zevkli değil diye ps3 almıştı sonra icralık oldu herif, tabii adam alışmış haftada birkaç oyun bitirmeye oyunlara verdiği parayla temizinden bi 2.el araba alırdı, hadi zenginler alıyor anladık da
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DH Misafiri 4 yıl
Alanlar alsa da kurtulsak şu haberlerden. Şu tipsiz konsolu miye alıyorlar anlamam. Eylül geldin bir xbox one ve iphone 6 gelicek zaten
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Road.Runner 4 yıl
oyunlar geldikçe kar etmeye başlayacak sony.

konsol gerçekten ucuz aslına bakarsak. sattığı konsollardan şuanda kar etmiyor. maliyet ucu ucuna karşılıyor. (türkiyede ediyodur belki o başka
)

ancak bir oyunun 200 tl seviyesinde olduğu farz edersek ve 5-6 senelik bir konsol olacağınıda hesap edersek bu zaman içinde

DELİ PARA eder.
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DH Misafiri 4 yıl
hangi kitlenin aldığını ordan anla
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Solo__TuRk_- 4 yıl
Haberin son kısmı beni anlatıyor:) iftara üç saat kala geçiyorum başına ezan okunuyo hala oynuyom vekit akıyo resmen
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Virtual Reality 4 yıl
Bu haberin aynısı dün, BSC den gencerömür arkadaşımız paylaştı ve ona da aynı bilgilendirmeyi yaptım. Size de yapmak isterim.

Ekrem arkadaşım, yazdığın PS4 fiyatı kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Sony Türkiye yi şirin gösterecek nitelikte bir fiyat yazmışsın.

Garantisi olmayan, paralel ithalat PS4 lerin fiyatını, Sony Türkiye Garantili PS4 lerin fiyatıymış gibi göstermişsin. Görende, Sony Türkiye bu fiyata veriyor zannedecek.

1199TL diye yazdığın fiyat kesinlikle ve kesinlikle, resmi garantisi olmayan paralel ithalat playstation 4 lerin fiyatı, Sony Türkiye fiyatı ise 1500TL ve bir takım internet sitelerinden 1350TL ye alınabiliyor. Kredi kartı puan kampanyaları ile bin bir türlü takla atarak belki 1250TL ye falan gelirse geliyor.

Benim mesleğim, teknoloji ve oyun habercisi olmadığı halde ben biliyorum. Sizin mesleğiniz teknoloji ve oyun haberciliği olduğu halde siz bilmiyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına, tamam PS4' ünüz olmayabilir ama en azından fiyatını biraz araştırın da paylaşın. Şimdi, 1199TL yi okuyan, DH ve BSC takipçileri Sony Centerlara veya tekno marketlere koşacak, 1500TL olduğunu görünce, DH ve BSC ye kim bilir ne diyecekler.

Sony Türkiye, TR Playstation da oyun fiyatlarını bu denli şişirmişken, onları şirin göstermenizi ayrıca kınıyorum.

Ben 160TL ye Dualshock 4 aldığım ve memnun kaldığım mağazanın adını yazınca, reklam yapıyorsun diye mesajlarım silindi ve uyarı cezası aldım. Siz ise hızlıal.com sitesinde ki PS4 fiyatını paylaşmışınız ve bu da aynı şekilde reklam olmuyor mu? Forum kuralları herkes için eşit değil mi?
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positiveboy 4 yıl
aslında ps3 almanın tam zamanı ucuz hemde yüzlerce oyun var ve hala oyun gelmeye devam ediyo
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Gece772 4 yıl
PS 4 + gta 5 = Heyecan
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chatirdek 4 yıl
Keşke konsolda ki indirimi oyunlarda da görebilsek.Ps4 için çıkan oyunlarda ki Türkçe desteğinin de satışlara katkı sağladığını olduğunu düşünüyorum.
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Redunay 4 yıl
Nazar değmesin
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