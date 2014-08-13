Analiz : Yaz döneminde PS4 satışları dörde katlandı









Geçen yıl sonlarında piyasaya sürüldüğünden beri ivmesini hiç düşürmeyen Sony'nin oyun konsolu PlayStation 4, fiyat indirimine girdiği Temmuz ayından bu yana daha fazla ilgi görmeye başladı





Ülkemiz e-ticaret sitelerinden Hızlıal'ın satış verilerine göre hazırladığı analize göre fiyatın 1699TL'den 1199TL'ye düştüğü Temmuz ayı itibariyle PS4 satışları 4 kat artış gösterdi. Özellikle Ramazan ayında konsola olan ilginin tavan yaptığı belirtiliyor.





Tüketicilerin PS4 satın aldığı en yoğun saatler 11.00-13.00 arası olarak ölçüldü. Gece saatlerinde de PS4 satışlarının devam ettiği görüldü. PS4 satışlarının en fazla olduğu il ise İstanbul olarak hesaplandı.





Özellikle Ramazan ayında iftarı veya sahuru beklerken oluşan boş zamanda tüketicilerin konsol oyunlarına ilgi gösterdiği ve bunun da PS4 satışlarına olumlu yansıdığı ifade ediliyor. Ayrıca tatil zamanlarında da tüketicilerin daha fazla konsol oynamaya yöneldiğine dikkat çekiliyor.