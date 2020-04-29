PlayStation 5'in fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili yeni bilgiler

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İtalya'nın ünlü mağaza zincirlerinden biri olan GameLife, Sony'nin yeni nesil oyun konsolunun fiyat etiketini açığa çıkardı. Mağaza şu anda PlayStation 5 için 450 euro (488 dolar) karşılığında rezervasyon alıyor. Ayrıca cihazın muhtemel çıkış tarihi hakkında da yeni detaylar var.

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Daha önce de konsolun fiyatı konusunda çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. PS5'in 500 dolar fiyatla piyasaya sürüleceğini söyleyenler de oldu, 1.000 dolar gibi çılgın bir fiyattan bahsedenler de. Ancak GameLife'ın listelediği 450 euro'luk fiyat son derece makul gibi görünüyor.

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PlayStation 5 ne zaman tanıtılacak?

Mağaza sayfasındaki açıklamalara göre Sony, PlayStation 5'i beklenildiği gibi Noel dönemi arifesinde, 20 Kasım Cuma günü piyasaya sürecek. Ancak bu bilgilerin henüz resmi olarak teyit edilmediğini ve değişebileceğini unutmamak gerekir.

PlayStation 5'in ne zaman tanıtacağı bilinmiyor. GamesBeat muhabiri Jeffrey Grubb'a göre Sony yeni nesil oyun konsolunu, 4 Haziran'da düzenleyeceği özel bir etkinlikte tanıtacak. Grubb'ın bu tür haberler konusunda temiz bir sicile sahip olması, lansman tarihinin doğru olma ihtimalini yükseltiyor.

https://www.gamelife.it/hwp50001-playstation-5.html

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