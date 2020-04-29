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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5'in fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili yeni bilgiler

    Sony'nin yeni nesil oyun konsoluyla ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Merakla beklenen PlayStation 5'in fiyatı ve çıkış tarihi konusunda yeni bilgiler ortaya çıktı.
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    Oyun Konsolları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    PlayStation 5'in fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili yeni bilgiler
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    İtalya'nın ünlü mağaza zincirlerinden biri olan GameLife, Sony'nin yeni nesil oyun konsolunun fiyat etiketini açığa çıkardı. Mağaza şu anda PlayStation 5 için 450 euro (488 dolar) karşılığında rezervasyon alıyor. Ayrıca cihazın muhtemel çıkış tarihi hakkında da yeni detaylar var.

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    Daha önce de konsolun fiyatı konusunda çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. PS5'in 500 dolar fiyatla piyasaya sürüleceğini söyleyenler de oldu, 1.000 dolar gibi çılgın bir fiyattan bahsedenler de. Ancak GameLife'ın listelediği 450 euro'luk fiyat son derece makul gibi görünüyor.

    PlayStation 5'in fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili yeni bilgiler
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    PlayStation 5 ne zaman tanıtılacak?

    Mağaza sayfasındaki açıklamalara göre Sony, PlayStation 5'i beklenildiği gibi Noel dönemi arifesinde, 20 Kasım Cuma günü piyasaya sürecek. Ancak bu bilgilerin henüz resmi olarak teyit edilmediğini ve değişebileceğini unutmamak gerekir.

    PlayStation 5'in ne zaman tanıtacağı bilinmiyor. GamesBeat muhabiri Jeffrey Grubb'a göre Sony yeni nesil oyun konsolunu, 4 Haziran'da düzenleyeceği özel bir etkinlikte tanıtacak. Grubb'ın bu tür haberler konusunda temiz bir sicile sahip olması, lansman tarihinin doğru olma ihtimalini yükseltiyor.



    https://www.gamelife.it/hwp50001-playstation-5.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Legolas Greenleaf (Fırat ) 3 dk.
    Xbox'ın yeni konsolu da bu seviyelerde olursa (+50$ daha fazlası da olabilir) ve piyasaya çıktıklarında uçuş yasakları kalkmış olursa soluğu Avrupa ülkelerinden birisinde alırım. Garanti vb. şeyler göze batmaz TR fiyatlarını düşününce.
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    BekirTemel (Bekir ) 20 dk.
    beklediğimden düşük, güzel
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    WeYsEaL (Veysel Uğur ERGENE) 1 sa.
    Ps4 pro kullandım geçen sene kırıldıktan sonra keyfim kaçtı ve sattım yakın zamanda xbox one x aldım game pass ultimate üyeliğine geçtim. Şu kadarını söyleyebilirim aralarında dağlar kadar fark var. Kesinlikle bu çekişmenin galibi xbox.
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    berkayjan (Berkay Mert) 1 sa.
    450 euro ise olması gereken fiyat. Ne abartı ne de çok ucuz. Xbox 450 euro'dan daha pahalı olur ki aynı fiyat ile çıkarsa zaten çok avantajlı.
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    Patren 1 sa. berkayjan
    450 euro 490 dolar yapıyor, zaten 500 dolar bekleniyordu.

    10 dolarda iskonto yapmışlar, erken rezervasyon için.

    500 dolar 3500 TL yapıyor, %50 gümrük vergisi, kdv di, ötvsi koyunca 7000-8000 TL arası bişey oluyor.
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    maximus8282 (maximus ) 1 sa.
    Söylentilere göre daha kasanın tasarımı bile belli değil rezervasyon mu topluyorlar?
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    Patren 1 sa.
    Bu neslin galibi net Xbox, aklı olan PS exc oyunlarını psnow da oynar.
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    Xit 4 dk. Patren
    Nasıl üye olucaz now a?
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    WienerWald (Arda ) 1 sa.
    Bu hizmet politikasıyla Sony’nin işi zor yeni nesilde.
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