Nintendo Switch 2’den yeni detaylar: Steam Deck’ten küçük olacak

Tam Boyutta Gör Nintendo’nun merakla beklenen yeni konsolu, muhtemelen önümüzdeki yıl içerisinde tanıtılacak. Bir süredir konuşmaların merkezi olan yeni nesil Switch’ten yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

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Nintendo Switch 2, yeni Joy-Con sistemine sahip olacak

İspanyol merkezli Vandal, Nintendo Switch 2 hakkında önemli bir rapor paylaştı Bu rapora göre firmanın merakla beklenen oyun konsolu, yenilenmiş ve manyetik Joy-Con sistemi kullanacak. Bu nedenle orijinal Switch’te kullanılan Joy-Con kontrolcüleri yeni nesil konsol ile uyumlu olmayacak. Nintendo’nun Pro kontrolcüsünün ise Switch 2 sistemlerini de destekleyeceği gelen bilgiler arasında.

Yeni nesil Nintendo Switch daha büyük olacak

Tam Boyutta Gör Tüm bunların yanı sıra bu rapor, yeni Nintendo konsolunun boyutlarını da ortaya çıkarıyor. Buna göre Nintendo Switch 2, önceki nesilden daha büyük ancak Steam Deck’ten daha küçük bir boyuta sahip olacak. Özel tasarlanmış bir Nvidia yonga setinden güç alması beklenen yeni nesil Switch muhtemelen 2025 yılının başlarında satışa sunulacak. Nintendo’nun konsolu, başarılı bir oyun kütüphanesi hazırlamak için ertelendiği de gelen bilgiler arasında.

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