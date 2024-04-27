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    Anlık Bildirim

    Nintendo Switch 2’den yeni detaylar: Steam Deck’ten küçük olacak

    Konsol dünyasının en merakla beklenen ürünleri arasında yer alan yeni nesil Nintendo Switch detaylanıyor. İddialara göre firmanın yeni konsolu Steam Deck’ten daha küçük olacak.
    Nintendo Switch Tam Boyutta Gör
    Nintendo’nun merakla beklenen yeni konsolu, muhtemelen önümüzdeki yıl içerisinde tanıtılacak. Bir süredir konuşmaların merkezi olan yeni nesil Switch’ten yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

    Nintendo Switch 2, yeni Joy-Con sistemine sahip olacak

    İspanyol merkezli Vandal, Nintendo Switch 2 hakkında önemli bir rapor paylaştı Bu rapora göre firmanın merakla beklenen oyun konsolu, yenilenmiş ve manyetik Joy-Con sistemi kullanacak. Bu nedenle orijinal Switch’te kullanılan Joy-Con kontrolcüleri yeni nesil konsol ile uyumlu olmayacak. Nintendo’nun Pro kontrolcüsünün ise Switch 2 sistemlerini de destekleyeceği gelen bilgiler arasında.

    Yeni nesil Nintendo Switch daha büyük olacak

    Nintendo Switch 2, Steam Deck'ten küçük olacak Tam Boyutta Gör
    Tüm bunların yanı sıra bu rapor, yeni Nintendo konsolunun boyutlarını da ortaya çıkarıyor. Buna göre Nintendo Switch 2, önceki nesilden daha büyük ancak Steam Deck’ten daha küçük bir boyuta sahip olacak. Özel tasarlanmış bir Nvidia yonga setinden güç alması beklenen yeni nesil Switch muhtemelen 2025 yılının başlarında satışa sunulacak. Nintendo’nun konsolu, başarılı bir oyun kütüphanesi hazırlamak için ertelendiği de gelen bilgiler arasında.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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