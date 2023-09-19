Yeni nesil Xbox konsolu ortaya çıktı! İşte çıkış tarihi ve detaylar

Tam Boyutta Gör Microsoft, Ocak 2022'de Activision Blizzard'ı 69 milyar dolar karşılığında satın almak istediğini açıklamıştı. Activision Blizzard, Call of Duty, World of Warcraft ve daha fazlası gibi son derece popüler serilerle tanınan büyük bir şirket konumunda. Ancak yasal düzenleyiciler bu anlaşmaya sıcak bakmadı. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) satın alımı engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Yürütülen yasal süreçler kapsamında ortaya çıkan belgeler ise şimdi yeni nesil Xbox konsolunu ortaya koydu.

Yeni nesil Xbox konsolu

Tam Boyutta Gör FTC belgeleri sadece yeni nesil Xbox’ı değil aynı zamanda disksiz dijital Xbox Series X ve Series S yenileme planlarını da ortaya koydu. Daha da önemlisi, yaklaşmakta olan yeni nesil Xbox konsoluyla ilgili bazı detaylar da sızdırıldı. Konsolun potansiyel olarak ARM64 veya AMD64 tabanlı bir CPU'ya sahip olacağı belirtiliyor. Eğer AMD tercih edilirse Zen 6 mimarisinin kullanılacağı bildiriliyor. Sunumda yer alan sızdırılmış yol haritası, ARM veya X64 mimarilerinin tercih edilip edilmeyeceği konusunda bir karara varılmadığını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Buna ek olarak, yeni Xbox'ın Navi 5 (RDNA5) tabanlı AMD IP'sini içeren bir GPU ile donatılması bekleniyor. Belgeler, Microsoft'un bir çip tasarlamak için AMD ile işbirliği yapabileceğini ya da Navi 5 GPU için doğrudan lisanslama yapabileceğine işaret ediyor. Zen 6 APU yerine ARM64 çipi seçilirse ikinci seçenek daha olası görünüyor.

Microsoft'un konsol için planları arasında, geliştiricilerin esnek uygulamalar için kullanabileceği programlanabilir makine öğrenimi işlemcisi sunan bir NPU (Nöral İşlem Birimi) de yer alıyor. Ayrıca GPU'nun, muhtemelen mevcut DXR uygulamasının güncellenmiş bir yinelemesini ifade eden Next-Gen DirectX Raytracing'i destekleme kapasitesine sahip olması gerektiği ortaya çıktı.

Öte yandan en azından bu bilgiler hakkında bir kesinlik olmadığını belirtelim. Uzun vadeli planlarda değişikliklerin olması oldukça muhtemel. Zira belgelerde yeni nesil konsolun en temel biçimi bile tartışılıyor.

Yeni nesil Xbox çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Sürükleyici deneyimlerden sorumlu kurumsal başkan yardımcısı Anuj Gosalia, konuşmalar sırasında "2028 için plan bu [redakte] benzeri modeli korumak mı yoksa Windows benzeri esnek/yetenekli bir modeli zorlamak mı?" ifadelerini kullandığı görülüyor. Ancak Microsoft yöneticilerinin genel fikirleri aynı yelpazede toplanıyor: Daha güçlü ve esnek bir donanım ile geliştiricilere rahatlık sağlayabilmek. Bununla birlikte yeni nesil Xbox konsolu için bir çıkış tarihi penceresi de paylaşılıyor. Microsoft, yeni neslin 2028 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Yeni nesil Xbox konsolu ortaya çıktı! İşte çıkış tarihi ve detayl