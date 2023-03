Mücadeleyi sevenler için en iyi hayatta kalma oyunları

Hayatta kalma oyunları belki bir GTA veya GoW kadar ilgi görmüyor olabilir ancak son yılların en popüler oyun türleri arasında olmaya da devem ediyorlar. Minecraft'tan Valheim'a, hayatta kalma oyunları sürekli olarak kendi benzersiz dünyalarını inşa etmeye çalışan oyuncu kitlelerini cezbetmeyi başarıyor. Hayatta kalma oyunları çoğu zaman verilen mücadele ile ilgilidir. Hedefinize ulaşmak için yaptıklarınız oyunu güzel kılar. Üstelik bunu arkadaşlarınızla yapıyorsanız aldığınız keyif katlanarak artacaktır. En iyi hayatta kalma oyunları hangisi? diye soruyor gibisiniz o yüzden dilerseniz sözümüzü çok fazla uzatmayalım ve en iyi 10 hayatta kalma oyunu listemize geçelim.

Mobil ve PC için en iyi hayatta kalma oyunları önerileri 🗞️

Tam Boyutta Gör Hayatta kalma oyunu önerilerimizde daha önceki içeriklerimizde olduğu gibi çeşitliliğe önem verdik. Dolayısıyla zorlu koşullarda hayatta kalmaya çalışacağınız birbirinden güzel oyunları bir araya getirdik. İşte en iyi hayatta kalma oyunları 🔽

1. Minecraft ⛏️ Çıkış tarihi : 2011

: 2011 Platform : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS, Android

: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS, Android Geliştirici: Mojang Bunu duymamış olabilirsiniz… ama Minecraft tartışmasız tüm zamanların en iyi hayatta kalma oyunlarından biridir. Blok inşa etmek ve parçalamak herkesin zevkine göre olmayacak ama sevenler için inanılmaz derecede büyüleyici bir macera oluşturmanız mümkün. Minecraft, tipik olarak, sıfırdan başlamak ve ardından kaynakları toplamak ve üretmek için çevredeki araziyi talan etmekle ilgilidir. Minecraft'ta nasıl hayatta kalacağınız tamamen size bağlı. Ayrıntılı bir kale inşa edebilir ve gecenin yaratıklarını savuşturarak savunma tarzı bir oyun oynayabilirsiniz. Veya heyecan verici silahlar üretebilir ve hem cesaretinizi hem de metalinizi test ederek dünyanın en tehlikeli bölgelerine gidebilirsiniz. Dünya kelimenin tam anlamıyla sonsuzdur ve keşfedilmeyi bekleyen inanılmaz doğa harikalarıyla doludur. Sadece ara sıra bir şeyler yemeyi unutma. Bu arada Minecraft Caves güncellemesi ve diğer modlar ile oyunu daha da ilgi çekici hale getirmek tamamen size kalmış. Hayata kalma oyunu deyince akla Minecraft gelmesinin sebepleri açıkçası sayarak bitmez.

2. The Forest 🌲 Çıkış tarihi : 2018

: 2018 Platform : PC, PS4

: PC, PS4 Geliştirici: Endnight Games Survival oyunlar arıyor ve güçlü bir hikayeye sahip hayatta kalma oyunlarının hayranıysanız ve aynı zamanda korkudan hoşlanıyorsanız, The Forest şüphesiz sizin için biçilmiş kaftan. Oyun, ana karakter Eric Leblanc ve oğlu Timmy'nin uçak kazasıyla ormanlık bir yarımadaya düşmesini ve adadan kurtulma çabasını konu alıyor. Neredeyse her korku-hayatta kalma oyunu gibi, The Forest da sizi bolca canavarla rahatsız etmeden önce arazinin yapısını öğrenmenize izin veriyor. Diğer birçok video oyunu düşmanının aksine, The Forest'ın yamyamları intihar edecek kadar saldırgan değiller ve onları bu kadar rahatsız edici yapan da bu. Endnight'ın yapay zekâya dayalı akıllı taktikleri, yaptığınız her hamleyi ikinci kez düşünmenize neden oluyor. O yamyam yapımı kuklayı yok etmeli misiniz? Öldürülenlerin cesetlerini yakmalı mısınız? Bunu kesin olarak bilemezsiniz ancak güvenebileceğiniz tek bir şey var: The Forest'ın yaratıkları her zaman izliyor. Fantastik yapay zeka dışında, The Forest keşfedilecek oldukça büyük bir ada, derisini yüzüp yiyebileceğiniz vahşi yaşam, toplayabileceğiniz meyveler ve çiçekler ve tabii ki üsler inşa etmek için kesebileceğiniz neredeyse sınırsız sayıda ağaç sunuyor. Adada hayatta kalma oyunu arıyorsanız The Forest sizin için.

3. The Long Dark ⛄ Çıkış tarihi: 2017

2017 Platform : PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows, MacOS, Xbox Cloud Gaming, Linux, Mac OS

: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows, MacOS, Xbox Cloud Gaming, Linux, Mac OS Geliştirici: Hinterland Studio The Long Dark’ta küresel bir felaket sonucu düşen uçağın pilotuyuz ve bir şekilde Kanada’nın vahşi doğasında hayatta kalmalıyız. The Long Dark 2017'de sahneye çıksa da aslında temelleri 2014 yılındaki erken erişim sürecine dayanıyor ancak oyun sürekli güncellemeler ile taze kalmayı başarıyor. Wintermute adında bir hikaye modu olsa da (son bölüm henüz yayınlanmadı) oyunun asıl cevheri hem sonsuz hayatta kalma modunda hem de seçebileceğiniz çeşitli zorluklarda. Çok oyunculu mod olmasa da, arkadaşlarınıza meydan okumak ve peşinizden gelen kurtlar, ayılar ve geyikler gibi affetmeyen kış fırtınalarında kimin en uzun süre hayatta kalabileceğini görmek eğlenceli olacaktır. Karda hayatta kalma oyunları arıyorsanız atmosfer olarak en doğru tercih bu oyun olacaktır.

4. Don't Starve Together 🏕️ Çıkış tarihi : 2016

: 2016 Platform : PlayStation 4, Microsoft Windows, MacOS, Linux, Xbox One

: PlayStation 4, Microsoft Windows, MacOS, Linux, Xbox One Geliştirici: Klei Entertainment Don't Starve Together, sanat tarzıyla oldukça farklı sevimli görünse de bu sizi yanıltmasın zira oyun oldukça zordur. Don't Starve Together'ın Akıl Sağlığı ölçeri, bu acımasız gotik macerayı çağdaşlarından ayıran şeydir - karanlıkta çok fazla zaman geçirirseniz veya akıl sağlığınızı çok uzun süre tedavi etmeyi ihmal ederseniz, korkularınız gölge yaratıklara dönüşmeye başlayacaktır. Don't Starve Together'ın zor ama bir o kadar da sezgisel oynanış döngüsü tekrar oynanabilirlik katıyor. Bu arada söylemeyi unutmayalım Don't Starve Together, düşük sistemli hayatta kalma oyunları arayanlar için de ideal. Bir de, karışıma birkaç arkadaşınızı eklemeyi unutmayın. Online hayatta kalma oyunları arasında Don't Starve Together iyi bir tercih olacaktır.

5. Subnautica ⛵ Çıkış tarihi: 2014

2014 Platformlar : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Geliştirici: Unknown Worlds Entertainment Subnautica'da yalnızsınız ve kayboluyorsunuz - tıpkı Don't Starve gibi - ama bu su altı dünyası, bu listedeki diğer hayatta kalma oyunlarından çok daha rahatlatıcı. Subnautica, içinde bulunduğu ortam nedeniyle oldukça benzersizdir diyebilirim. Denizaltınızdan, beklediğinizden daha canlı ve hareketli olan denizi keşfedebilirsiniz. Bazı inanılmaz görünümlü deniz yaratığı düşmanlarla uğraşırken malzeme ve kaynak topladıkça, sonunda denizaltınızı terk edebilecek ve okyanus tabanında inşa etmeye başlayabileceksiniz. Genelde fark edilmiyor ancak kendinizi bir anda kendi Atlantis'inizi oluştururken buluyorsunuz. Çoğu hayatta kalma oyununda olduğu gibi, üretim yapmadan önce kendinize dikkat etmelisiniz. Yiyecek ve suyun yanı sıra oksijen takviyesi de yapmanız gerekecek. En iyi hayatta kalma PC oyunları arıyorsanız bu oyuna bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bu arada Steam hayatta kalma oyunları arayışında bu oyunu görmüş olabilirsiniz ve fiyatının diğer oyunlardan daha yüksek olduğunu da fark etmişsinizdir. Tercih size bağlı olsa da indirime girmesini bekleyebilirsiniz.

6. No Man's Sky 🧑‍🚀 Çıkış tarihi : 2016

: 2016 Platform : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Geliştirici: Hello Games 2016 yılında No Man's Sky'dan daha fazla abartılan bir oyun olmadı, hatta geliştiricilerin piyasaya sürülmeden önce oyun hakkında konuşmak için gece geç saatlerde talk show'lara çıkmasıyla oyun farklı bir evreye de yöneldi. Oyun çıktığında ise oluşan tepkiler hala gözlerimin önünde. İnsanlar bahsedilen özelliklerden yoksun çıkan oyunu iade etmek için adeta çevrimiçi kuyruğa girmişti. Aradan geçen yıllar içinde No Man's Sky güncellenmeye devam etti ve artık sadece çoğumuzun 2016'da alacağımızı düşündüğümüz oyun değil, çok daha fazlası. Bilimsel araştırmalara odaklanmak, kültürleri ve dilleri incelemek, Sentinelleri avlamak, bitki ve hayvan yaşamını kategorize etmek veya bunların hepsinin bir kombinasyonu arasında seçim yapmak size kalmış. Ve evet, artık oyunda sadece yabancıları bulmakla kalmayıp maceranızda arkadaşlarınızın da size katılmasını sağlayabilirsiniz.

7. This War of Mine 🔫 Çıkış tarihi : 2014

: 2014 Platform : Android, PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, Mac OS, PC, Linux

: Android, PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, Mac OS, PC, Linux Geliştirici: 11 Bit Studios This War of Mine, senaryosunu bitirdikten uzun süre sonra bile aklınızdan çıkmayan bir hayatta kalma oyunu. Oyun, son derece cesur, ayakları yere basan gerçekçi savaş ortamında ete kemiğe bürünmüş karakterleriyle yine çok cesur bir şekilde hikayesini anlatıyor. This War of Mine, acımasız ve affetmeyen bir iç savaşın ortasında hayatta kalmaya çalışan bir sivil olmanın nasıl bir şey olduğu olabilecek en iyi şekilde yansıtıyor. Sahip olduğu sezgisel oynanışı, ahlaki açıdan muğlak anlatımında ve grubunuzun hayatta kalmasını sağlamak için vermeniz gereken zorlu kararlarda kısa sürede kaybolmanızı kolaylaştırıyor. İster empatik bir lider ister acımasız bir hayatta kalan olarak oynamak isteyin, This War of Mine defalarca geri dönebileceğiniz ve hala yeni bir şeyler bulabileceğiniz bir oyun. Mobil hayatta kalma oyunları arayanlardansanız This War of Mine, uygun fiyatıyla harika bir tercih olabilir.

8. Valheim ⚔️ Çıkış tarihi: 2021

2021 Platformlar : PC, Xbox One, Xbox Series X/S

: PC, Xbox One, Xbox Series X/S Geliştirici: Iron Gate AB Valheim, İsveçli geliştirici olan Iron Gate Studios'tan geliyor ve son yıllarda gördüğümüz en iyi yeni hayatta kalma oyunu olarak nitelendirilebilir. Valheim, İskandinav mitolojisinden büyük ölçüde esinlenmiş durumda. Yggdrasil'in 10. dünyasında keşfedecek ve yağmalayacak çok şey olsa da Valheim’ın vurucu noktası çok oyunculu modudur. Hayatta kalma deneyimi düşünüldüğünde Valheim'ın kendine çeken bir başka yönü de hikayesi. Diğer hayatta kalma oyunlarında olduğu gibi sadece adınıza hiçbir şey olmayan bir dünyaya atılmıyorsunuz, bunun yerine ruhları Valheim'a taşınmış efsanevi bir savaşçısınız. Düşmanlarınız aynı zamanda Odin'in de düşmanları ve Valheim'a barışı geri getirmek sizin göreviniz. Eğer savaşçı ruhuna sahipseniz Valheim, Odin'in şampiyonu olarak savaşmak ve Valhalla'daki yerinizi almak için mükemmel bir oyun.

9. Grounded 🐜 Çıkış tarihi: 2020

2020 Platformlar : PC, Xbox One, Xbox Series X/S

: PC, Xbox One, Xbox Series X/S Geliştirici: Obsidian Entertainment Basitçe söylemek gerekirse Grounded, Honey, I Shrunk the Kids'in (Eyvah Çocuklar Küçüldü) filmini alıp onu bir hayatta kalma oyununa dönüştürüyor. Bu belki de bu listedeki türün en benzersiz yaklaşımlarından biri. Bir böceğin boyutuna kadar küçüldüğünüzde, kendinizi tipik bir aile bahçesinde dolaşırken küçük ve yalnız buluyorsunuz. Boyutunuz göz önüne alındığında, bir zamanlar küçük bir çim parçası olan şey şimdi Amazon ormanı gibi görünüyor ve açıkçası, sizi ilk beklediğinizden çok daha fazla tehlike bekliyor. Çimen ve çiğ gibi çevredeki kaynakları kullanarak, yırtıcı hayvanlar sizi ararken hayatta kalmak için mücadele etmelisiniz. Bu yırtıcılar arasında karıncalar, kuşlar, örümcekler ve daha fazlası yer alıyor. Eski benliğinizin mikroskobik bir versiyonu olan Grounded, bahçenizde gezinirken size tamamen yeni bir bakış açısı kazandırıyor ve aynı zamanda hayatta kalma türüne tamamen yeni bir yaklaşım getiriyor. Oyuna saatlerinizi ayırdıktan sonra muhtemelen evinizin bahçesindeki çimlere basmadan önce en az bir kere düşüneceksinizdir.

10. Rust 🏠 Çıkış tarihi : 2013

: 2013 Platform : PC, PS4, Xbox One

: PC, PS4, Xbox One Geliştirici: Facepunch Studios Listede Rust’a yer vermek bıçak sırtında çıplak ayakla gezmek gibi. Bir yandan, Rust tamamen acımasız, sert ve zorlu yapısıyla oldukça dolu bir hayatta kalma oyunu. Öte yandan, herkese açık sunucularda acımasız insanlarla karşılaşmanız neredeyse kesin, bu da başlangıç yapmanızı biraz zorlaştırıyor. Yani usulca evinizi inşa etmek istiyorsanız söyleyeyim, yapamazsınız. En azından tek başınıza. Gruplar, baskınlar, bir elektrik sistemi, sıcak hava balonları ve devasa bir tren ağı da dahil olmak üzere çok çeşitli araçlar, çeşitli modlanabilir sunucular, sağlam bir oyuncu tabanı ve oldukça sık iyileştirmeler ve güncellemeler ile Rust, "ıssız bir alanda çıplak ve yalnız uyanırsınız" konseptinin çok ötesine geçiyor. Basitçe Rust’ta hemen hemen her şey sizi öldürmekle ilgili; arazi, vahşi yaşam, hava durumu ve evet diğerleri. Bu nedenle Rust, sıfırdan inşa etmek ve muhtemelen daha sonra bir PvP çatışmasında hepsini kaybetmekle ilgili diyebiliriz ve onu eğlenceli kılan da bu.