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    Anlık Bildirim

    Nintedo Switch 2, 120fps desteği sunabilir

    Nintendo Switch 2 için bekleyiş sürüyor. İddialara göre firmanın merakla beklenen oyun konsolu,, 40fps ve 120fps gibi ekstra ekran görüntüleme seçeneklerine sahip olabilir.
    Nintendo Switch Tam Boyutta Gör
    Son yılların merakla beklenen oyun konsolu Nintendo Switch 2, beklenmedik yeni nesil özellikleri sunabilir. Yeni bir iddiaya göre firmanın yeni konsolu, beklenenden daha çok ekran görüntüleme seçeneği sunabilir.

    Nintendo Switch 2, 60fps üzeri oynanış sunabilir

    2017 yılında hayatımıza giren Nintendo Switch, geçtiğimiz 7 yıl içersinde gelmiş geçmiş en başarılı oyun konsollarından biri olmayı başardı. Konsolun başarısına rağmen Nintendo’nun yaşlanmakta olan konsolu, özellikle üçüncü parti geliştiricilerin isteğini karşılamamaya başladı. Bu süreçte hem oyuncular hem de geliştiriciler, Japon merkezli firmanın yeni nesil konsolu için gün saymaya başladı. Bir süredir sızıntılara ve tartışmalara konu olan ve Nintendo Switch 2 olarak adlandırılması beklenen konsol, iddialara göre yeni nesil özellikleri ile dikkat çekecek.

    Nintendo odaklı veri sızıntıları ile bilinen OatmealDome, Endless Ocean Luminous yapımın oyun motoru NintendoWare Bezel’ı inceledi ve yeni nesil konsol hakkında ipuçları buldu. OatmealDome’un verilerine göre yapımda kullanılan oyun motoru, 240fps desteği ile güncellenmiş. Nintendo Switch 2’nin 240fps desteği sunması beklenmiyor ancak cihazın güncellenmiş yonga seti ve DLSS teknolojisi ile 60fps üstü oyun deneyimi sunması muhtemel görünüyor. Cihazın donanım odaklı sızıntıları henüz Switch 2’nin hangi ekran modlarını destekleyeceğini belirtmese de firmanın yeni nesil konsolunda 120fps ve 40fps gibi popüler seçenekleri sunması muhtemel görünüyor. Merakla beklenen Nintendo Switch 2, muhtemelen gelecek yılın başlarında satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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