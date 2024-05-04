Nintedo Switch 2, 120fps desteği sunabilir

Tam Boyutta Gör Son yılların merakla beklenen oyun konsolu Nintendo Switch 2, beklenmedik yeni nesil özellikleri sunabilir. Yeni bir iddiaya göre firmanın yeni konsolu, beklenenden daha çok ekran görüntüleme seçeneği sunabilir.

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Nintendo Switch 2, 60fps üzeri oynanış sunabilir

2017 yılında hayatımıza giren Nintendo Switch, geçtiğimiz 7 yıl içersinde gelmiş geçmiş en başarılı oyun konsollarından biri olmayı başardı. Konsolun başarısına rağmen Nintendo’nun yaşlanmakta olan konsolu, özellikle üçüncü parti geliştiricilerin isteğini karşılamamaya başladı. Bu süreçte hem oyuncular hem de geliştiriciler, Japon merkezli firmanın yeni nesil konsolu için gün saymaya başladı. Bir süredir sızıntılara ve tartışmalara konu olan ve Nintendo Switch 2 olarak adlandırılması beklenen konsol, iddialara göre yeni nesil özellikleri ile dikkat çekecek.

Nintendo odaklı veri sızıntıları ile bilinen OatmealDome, Endless Ocean Luminous yapımın oyun motoru NintendoWare Bezel’ı inceledi ve yeni nesil konsol hakkında ipuçları buldu. OatmealDome’un verilerine göre yapımda kullanılan oyun motoru, 240fps desteği ile güncellenmiş. Nintendo Switch 2’nin 240fps desteği sunması beklenmiyor ancak cihazın güncellenmiş yonga seti ve DLSS teknolojisi ile 60fps üstü oyun deneyimi sunması muhtemel görünüyor. Cihazın donanım odaklı sızıntıları henüz Switch 2’nin hangi ekran modlarını destekleyeceğini belirtmese de firmanın yeni nesil konsolunda 120fps ve 40fps gibi popüler seçenekleri sunması muhtemel görünüyor. Merakla beklenen Nintendo Switch 2, muhtemelen gelecek yılın başlarında satışa sunulacak.

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Nintendo Switch 2 60fps üstü oyun deneyimi sunabilir