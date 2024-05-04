Nintedo Switch 2, 120fps desteği sunabilir

Nintendo Switch 2, 60fps üzeri oynanış sunabilir
2017 yılında hayatımıza giren Nintendo Switch, geçtiğimiz 7 yıl içersinde gelmiş geçmiş en başarılı oyun konsollarından biri olmayı başardı. Konsolun başarısına rağmen Nintendo’nun yaşlanmakta olan konsolu, özellikle üçüncü parti geliştiricilerin isteğini karşılamamaya başladı. Bu süreçte hem oyuncular hem de geliştiriciler, Japon merkezli firmanın yeni nesil konsolu için gün saymaya başladı. Bir süredir sızıntılara ve tartışmalara konu olan ve Nintendo Switch 2 olarak adlandırılması beklenen konsol, iddialara göre yeni nesil özellikleri ile dikkat çekecek.
Nintendo odaklı veri sızıntıları ile bilinen OatmealDome, Endless Ocean Luminous yapımın oyun motoru NintendoWare Bezel’ı inceledi ve yeni nesil konsol hakkında ipuçları buldu. OatmealDome’un verilerine göre yapımda kullanılan oyun motoru, 240fps desteği ile güncellenmiş. Nintendo Switch 2’nin 240fps desteği sunması beklenmiyor ancak cihazın güncellenmiş yonga seti ve DLSS teknolojisi ile 60fps üstü oyun deneyimi sunması muhtemel görünüyor. Cihazın donanım odaklı sızıntıları henüz Switch 2’nin hangi ekran modlarını destekleyeceğini belirtmese de firmanın yeni nesil konsolunda 120fps ve 40fps gibi popüler seçenekleri sunması muhtemel görünüyor. Merakla beklenen Nintendo Switch 2, muhtemelen gelecek yılın başlarında satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.