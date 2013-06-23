Analiz : Yıl sonuna doğru mobil işlemci fiyatları yüzde 10-20 azalacak





Mobil cihaz pazarında mimari ve tasarım anlamında ARM'ın büyük bir hakimiyeti bulunurken, ARM tabanlı işlemci tasarımcıları arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.





Nvidia, Samsung, Qualcomm gibi firmalar üst seviye pazarda rekabet halinde iken alt seviye pazara baktığımızda yine Qualcomm, MediaTek ve Allwinner gibi firmalar mücadele ediyor.





Asyalı kaynakların verdiği bilgiye göre, özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarında yılın ikinci yarısında Qualcomm ve MediaTek arasında rekabet işlemci fiyatlarına yansıyacak ve bu sayede işlemci fiyatları yüzde 10-20 ucuzlayacak.





MediaTek Çinli akıllı telefon ve tablet üreticileri arasında popülerlik kazanırken, Qualcomm da kendi tasarımları ile Çin'de müşteri avına çıktı. Qualcomm'un son dönemde 14 ülkede yaklaşık 200 akıllı telefonla birlikte pazara çıkması MediaTek üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya başladı.





Cortex-A7 ve A9 tabanlı yongaseti çözümleri sunan MediaTek alt seviye ürünlerle Avrupa dahil pek çok pazarda boy gösteriyor. Üreticiler üst seviye modellerde Qualcomm gibi tasarımcıların çözümlerine yer verirken, alt seviye modellerinde ise MediaTek ağırlıkta olmak üzere Asyalı tasarımcılara yöneliyor. Bu da MediaTek'in etki alanını genişletiyor.





İşlemci çözümlerinin ucuzlaması elbette mobil cihaz fiyatlarına da yansıyacaktır. Ancak bunun çok cüzi seviyelerde kalması bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130618PD220.html