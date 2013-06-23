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Analiz : Yıl sonuna doğru mobil işlemci fiyatları yüzde 10-20 azalacak

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Yıl sonuna doğru mobil işlemci fiyatları yüzde 10-20 azalacak

 Mobil cihaz pazarında mimari ve tasarım anlamında ARM'ın büyük bir hakimiyeti bulunurken, ARM tabanlı işlemci tasarımcıları arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Nvidia, Samsung, Qualcomm gibi firmalar üst seviye pazarda rekabet halinde iken alt seviye pazara baktığımızda yine Qualcomm, MediaTek ve Allwinner gibi firmalar mücadele ediyor.

Asyalı kaynakların verdiği bilgiye göre, özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarında yılın ikinci yarısında Qualcomm ve MediaTek arasında rekabet işlemci fiyatlarına yansıyacak ve bu sayede işlemci fiyatları yüzde 10-20 ucuzlayacak.

MediaTek Çinli akıllı telefon ve tablet üreticileri arasında popülerlik kazanırken, Qualcomm da kendi tasarımları ile Çin'de müşteri avına çıktı. Qualcomm'un son dönemde 14 ülkede yaklaşık 200 akıllı telefonla birlikte pazara çıkması MediaTek üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya başladı.

Cortex-A7 ve A9 tabanlı yongaseti çözümleri sunan MediaTek alt seviye ürünlerle Avrupa dahil pek çok pazarda boy gösteriyor. Üreticiler üst seviye modellerde Qualcomm gibi tasarımcıların çözümlerine yer verirken, alt seviye modellerinde ise MediaTek ağırlıkta olmak üzere Asyalı tasarımcılara yöneliyor. Bu da MediaTek'in etki alanını genişletiyor.

İşlemci çözümlerinin ucuzlaması elbette mobil cihaz fiyatlarına da yansıyacaktır. Ancak bunun çok cüzi seviyelerde kalması bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130618PD220.html Yorum Yaz
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darkaura 5 yıl en beğenilen
ne 50dolari. en ust seviye islemcili soc chip bile 20-25$ civarlarinda. ozellikle turkiyede telefonlarin bu kadar pahali olmasi tamamen distrubitor cetesinin olusturdugu tekelden. turk halkinin hangi segmente ne kadar odegecegine kendileri karar vermisler, ona gore telefon ithalattan 300$a gelse bile gene fiyati 1600-1700tl ye sabitliyorlar (bkz. nexus 4). hukumetede kanunlari cok guzel hazirlatiryorlar, yurtdisindan telefon getirilmesini imkasizlastirip hukumetle beraber kanimizi eminiyorlar.
ne 50dolari. en ust seviye islemcili soc chip bile 20-25$ civarlarinda. ozellikle turkiyede telefonlarin bu kadar pahali olmasi tamamen distrubitor cetesinin ol...
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Yanıtla +16
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Hüsnü008 5 yıl
bu tabiiki bize yansımamakla beraber, üreticilerin kârını arttırmaktan başka bir şeye yaramayacak.
2 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 5 yıl
I do not think it's the processor can decide the price.
freegames.name/...
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batucan05bb 5 yıl
telefon fiyatlarının tek nedeni vergilerdir.
300 dolara nexus sadece play storedan ve stok olduğunda alınabiliyor onun haricinde 600 dolar civarı nexus fiyatı
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sis651 5 yıl
%10 azalsa ne olur ki, zaten ucuz malzemeler bunlar. Her bir yeni çıktıkça da eskinin fiyatı düşüyor, üreticiler stoklarını eritmek için ucuzlatıyor. Eski telefonumun işlemci 16 dolar idi çıktıktan iki sene sonra. İlk çıktığında da 25$ olsun en fazla. Geliştirme bordları var, 50$ olanı da var 100 $ olanı da. Ama üzerlerinde hep iyi işlemciler var. Ancak telefon haline gelip, hele Türkiye'ye giriş yaptımı; fiyat fiyat üstüne. :D
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darkaura 5 yıl batucan05bb
batucan05bb
telefon fiyatlarının tek nedeni vergilerdir.
300 dolara nexus sadece play storedan ve stok olduğunda alınabiliyor onun haricinde 600 dolar civarı nexus fiyatı

300dolari ithalatciya gelis fiyati olarak soyledim. Yurtdisinda ustduzey telefon ortalama 600dolar civarinda vergi dahil fiyati. Bizde sadece fazladan otv var. Vergi hesaplarini yaparsaniz distributorlerin ust duzey telefonlari ne kadar buyuk kar marjlariyla itelediklerini gorursunuz. Ve kanunlarda surekli bu karlarinin korunmasi yonunde cikartiliyor. Boyle kati imei denetimi pasaport kayitlari baska hangi ulkede var. Sadece telefon degil her alanda resmen kanimizi emiyorlar. Devlette buna goz yumdugu gibi destek olarak vergiden kazandigi paralari kar sayiyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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darkaura 5 yıl en beğenilen
ne 50dolari. en ust seviye islemcili soc chip bile 20-25$ civarlarinda. ozellikle turkiyede telefonlarin bu kadar pahali olmasi tamamen distrubitor cetesinin olusturdugu tekelden. turk halkinin hangi segmente ne kadar odegecegine kendileri karar vermisler, ona gore telefon ithalattan 300$a gelse bile gene fiyati 1600-1700tl ye sabitliyorlar (bkz. nexus 4). hukumetede kanunlari cok guzel hazirlatiryorlar, yurtdisindan telefon getirilmesini imkasizlastirip hukumetle beraber kanimizi eminiyorlar.
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General. 5 yıl
Fiyat %50 de ucuzlasa Ülkemizde hiç bişey fark etmeyecek üst seviye telefonlarda 1999tl ye alıştırıldık artık normal geliyor insanlara hatta 1500 tl ve üstü fiyatlara hadi ya çok ucuzmuş demeye başladık forumda çok sık şahit oldum bu sene
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Hüsnü008 5 yıl
bu tabiiki bize yansımamakla beraber, üreticilerin kârını arttırmaktan başka bir şeye yaramayacak.
1 Yanıt Yanıtla +13
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Lord of the Shadows 5 yıl
Cep telefonlarında en çok para alan kısım işlemci değil ki zaten işlemci maliyeti 50 dolar civarında. En pahalı bileşen ekranlar.
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İnsan Çakması 5 yıl Hüsnü008
Hüsnü008

bu tabiiki bize yansımamakla beraber, üreticilerin kârını arttırmaktan başka bir şeye yaramayacak.

aynen öyle. sonuçta biz telefon toplamıyoruz. hazır alıyoruz.
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