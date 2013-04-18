Analiz : iPhone 5S çıkışı ertelenebilir





Apple'ın bu yıl piyasaya sunmaya hazırlandığı yeni iPhone modeli ile çeşitli iddialar gündeme gelmeye devam ederken, dün farklı bir iddia ortaya atıldı.





Uzakdoğuda tedarik zinciri firmaların nabzını tutan ve BlackBerry 10 işletim sisteminin yükselişi ile ilgili yeni veriler paylaşan Jefferies analiz uzmanı Peter Misek, iPhone 5S ve iPad mini 2 ile ilgili de bazı öngörülerde bulundu.





Misek, Apple'ın yaşadığı bazı ön üretim sorunları nedeniyle iPhone 5S, ucuz iPhone ve iPad mini 2 modellerinin çıkışının ertelendiğini iddia ediyor.





Apple'ın mobil işletim sistemi iOS 7'nin arayüz tasarımının baştasarımcı Jonathan Ive'ın eline verildiği bir süre önce dile getirilmişti. Ancak Apple'ın daha farklı bir arayüz planlaması nedeniyle işlerin gecikebileceği ve OS X ekibinin de iOS ekibine destek olmaya başladığı belirtilmişti. Misek bu sıkıntı yanında ön üretim sırasında da bazı sıkıntılar ortaya çıktığı için Temmuz ayında da yeni iPhone tanıtılmasının pek mümkün olmadığını belirtiyor.





Misek, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülke pazarları için planlanan ucuz iPhone modelinin de yılın son çeyreğinde üretime başlayabileceğini ifade ediyor. Bu da muhtemel bir Eylül-Ekim tanıtımını akla getiriyor.





iPad mini 2 modelinde yaşanan problem ise tedarik ortaklarının 7.9 inçlik Retina ekranların üretimini yetiştiremeyecek olması. Bu nedenle Apple'ın ürün tanıtım takvimini değiştirmek zorunda kaldığı da vurgulanıyor. Misek ayrıca iPhone 6 modelinin de 2013 yılında piyasaya çıkmasının mümkün olmadığını da sözlerine ekliyor.





Apple'ın yeni ürünleri ile ilgili tanıtım gününe kadar resmi bir açıklama yapmadığı bilindiği için gelen bilgiler ne kadar gerçeğe yakın kestirmek güç. Ancak iPhone 5 tanıtımı esnasında 705$'a kadar yükselen ve Apple'ı dünyanın en değerli şirketi haline getiren hisse senetlerinin dün son bir yılın en düşük seviyesi olan 398$'a düşmesi de firmada bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergesi.

http://www.phonearena.com/news/Analyst-sees-delays-for-Apple-iPhone-5S-low-cost-iPhone-and-Apple-iPad-mini-2-stock-plunges_id42038