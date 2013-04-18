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Analiz : iPhone 5S çıkışı ertelenebilir

6 yıl
1,6b
1
57
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : iPhone 5S çıkışı ertelenebilir

Apple'ın bu yıl piyasaya sunmaya hazırlandığı yeni iPhone modeli ile çeşitli iddialar gündeme gelmeye devam ederken, dün farklı bir iddia ortaya atıldı.

Uzakdoğuda tedarik zinciri firmaların nabzını tutan ve BlackBerry 10 işletim sisteminin yükselişi ile ilgili yeni veriler paylaşan Jefferies analiz uzmanı Peter Misek, iPhone 5S ve iPad mini 2 ile ilgili de bazı öngörülerde bulundu.

Misek, Apple'ın yaşadığı bazı ön üretim sorunları nedeniyle iPhone 5S, ucuz iPhone ve iPad mini 2 modellerinin çıkışının ertelendiğini iddia ediyor.

Apple'ın mobil işletim sistemi iOS 7'nin arayüz tasarımının baştasarımcı Jonathan Ive'ın eline verildiği bir süre önce dile getirilmişti. Ancak Apple'ın daha farklı bir arayüz planlaması nedeniyle işlerin gecikebileceği ve OS X ekibinin de iOS ekibine destek olmaya başladığı belirtilmişti. Misek bu sıkıntı yanında ön üretim sırasında da bazı sıkıntılar ortaya çıktığı için Temmuz ayında da yeni iPhone tanıtılmasının pek mümkün olmadığını belirtiyor.

Misek, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülke pazarları için planlanan ucuz iPhone modelinin de yılın son çeyreğinde üretime başlayabileceğini ifade ediyor. Bu da muhtemel bir Eylül-Ekim tanıtımını akla getiriyor.

iPad mini 2 modelinde yaşanan problem ise tedarik ortaklarının 7.9 inçlik Retina ekranların üretimini yetiştiremeyecek olması. Bu nedenle Apple'ın ürün tanıtım takvimini değiştirmek zorunda kaldığı da vurgulanıyor. Misek ayrıca iPhone 6 modelinin de 2013 yılında piyasaya çıkmasının mümkün olmadığını da sözlerine ekliyor.

Apple'ın yeni ürünleri ile ilgili tanıtım gününe kadar resmi bir açıklama yapmadığı bilindiği için gelen bilgiler ne kadar gerçeğe yakın kestirmek güç. Ancak iPhone 5 tanıtımı esnasında 705$'a kadar yükselen ve Apple'ı dünyanın en değerli şirketi haline getiren hisse senetlerinin dün son bir yılın en düşük seviyesi olan 398$'a düşmesi de firmada bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergesi.

http://www.phonearena.com/news/Analyst-sees-delays-for-Apple-iPhone-5S-low-cost-iPhone-and-Apple-iPad-mini-2-stock-plunges_id42038 Yorum Yaz
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Aristeas 6 yıl en beğenilen
Apple'a gerçekten helal olsun. Bugün piyasada bu kadar envai çeşit smartphone varsa tablet varsa ve Symbiandan Javadan kurtulup inanılmaz güzel kullanışlı sistemlere geçtiysek telefondan tabletten uçak biletine tiyatro biletine kadar satın alıp bir yandan gazete dergi okuyabiliyorsak bu Apple'ın piyasayı kırbaçlaması sonucunda tüm şirketlerin canhıraş şekilde Apple'a yetişmeye çalışması sayesindedir. Farkındaysanız artık telefon şirketleri birbiriyle rekabet etmiyor, tüm dertleri sadece iPhone'a yetişebilmek. Adamlar sekiz çekirdekli bilmemkaç GB RAMli telefon yaptı da 512 mb ramli basit bir iPhoneun akıcılığını stabilitesini ve kalitesini yakalayamadı ya hala, onlarca markada yüzlerce telefon çıkardı da bu yüzlerce telefonunun satış toplamı anca iPhone satışıyla denkleşince sevinçten havalara uçup "aha geçtik Apple'ı ehuehue" diye rezil rüsva etti ya tüm dünya devlerini, helal olsun sana Apple. Hakikaten helal.
Apple'a gerçekten helal olsun. Bugün piyasada bu kadar envai çeşit smartphone varsa tablet varsa ve Symbiandan Javadan kurtulup inanılmaz güzel kullanışlı sist...
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Yanıtla +19
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darkaura 6 yıl
tarih tekerruden ibarettir. 90larda mac, windows arasinda ne yasandiysa birebir aynisi tekrar ediyor. bu apple in kapali donanim, kapali yazilim is modelinin kacinilmaz bir sonucu. ama ayni is modeli her ne kadar rekabette geri kalmasina neden olsada yazilim, donanim olarak tum sisteme hakim olmasiyla herkezden once devrimsel yenilikler yapmasinada imkan taniyor. applein farkida burda.
tarih tekerruden ibarettir. 90larda mac, windows arasinda ne yasandiysa birebir aynisi tekrar ediyor. bu apple in kapali donanim, kapali yazilim is modelinin ka...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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JerryDrake 6 yıl
darkaura
tarih tekerruden ibarettir. 90larda mac, windows arasinda ne yasandiysa birebir aynisi tekrar ediyor. bu apple in kapali donanim, kapali yazilim is modelinin kacinilmaz bir sonucu. ama ayni is modeli her ne kadar rekabette geri kalmasina neden olsada yazilim, donanim olarak tum sisteme hakim olmasiyla herkezden once devrimsel yenilikler yapmasinada imkan taniyor. applein farkida burda.

Kesinlikle. Mobil işletim sistemleri Android, WP8 ve diğerleri yavaş ve emin adımlarla pazar paylarını genişletiyorlar. Apple her zamanki gibi "öncü benim standartları ben belirlerim" edasıya hata yapıyor ve kendisi günceli yakalayamıyor. Mesela seneler önce Macler de böyleydi. PClerde 800x600, 1024x728 gibi çözünürlükler varken 828x560 gib anlamsız çözünürlüklerde ekranlar kullanırdı. Benzerini iPhone ile yapmaya devam ediyor. Eninde sonunda 720p, 1080p gibi ekranlar çıkaracak ama atı alan Üsküdarı geçecek. Bu saattten sonra kaybeden hep Apple olur çünkü ilk adımı atması sayesinde gereğinden fazla büyüdü. Diğerleri hep onun pastasından çalacak artık.
En komiği de eğer iOS7 WP8 benzeri bir minimalizm benimserse çok güleceğim.
darkauratarih tekerruden ibarettir. 90larda mac, windows arasinda ne yasandiysa birebir aynisi tekrar ediyor. bu apple in kapali donanim, kapal...
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inexo 6 yıl
bu sefer samsung a uyup kasa büyütmeden ekran büyütecekler
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XanthiN 6 yıl
İyi olur
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T0L6@ 6 yıl
Bu analizciler önce kendi salladıkları yalanları gerçek kabul edip sonra doğru olmadığı ortaya çıkacağı zaman "zaten gecikme olacak, Apple erteledi" diye durumu başka bir yalanla kapatmaya çalışıyorlar. Çok komik insanlar bunlar ya


iPhone 5 Eylül ayında çıktı. Yeni iphone da sonbaharda çıkacak. Gayet açık ve net. Bunu görmek için analizci olmaya gerek yok. Daha 2 hafta önce Tim Cook bunun sinyallerini verdi zaten. iOS 7 nin de OS X 10.9 ile birlikte Haziran 10 da tanıtılacağı da resmi olarak açıklandı. En az 2.5 ay beta süreci olacağına göre iphone 5s en erken Eylül ayında çıkabilir zaten. Daha erken mümkün değil.
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MIKROP DOGAN 6 yıl
benim düşüncem 5s diye bir model olmayacak

x ve xS serisi steve döneminde kaldı deyip, çıkışı erteleyip, iphone 6 yada başka isimle çıkabilir

kasa ve ekran değişip, ama ekranı 4.3 falan yapmazlar, 4.11 gibi garip bir ölçü olabilir

bekleyip göreceğiz

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AktifProje 6 yıl
Her sene aynı iddialar ertelenmez rahat olun ayrıca temmuz ayında tanıtım olmayacak zaten wwdc konferansında iOS 7 tanıtılacak çeşitli betalar ile kararlı sürüme ulaşıncaya kadar (tahminen eylül sonu) yeni iPhone tanıtılmayacaktır.
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maverickk 6 yıl
Bende erteleneceğine pek inanmıyorum. Bu sefer ertelenmesi demek önümüzdeki sene çıkacak yeni ürünlerinde ertelenmesi anlamına gelir.

Apple düşüşte evet ancak hiçbir zaman bitmez. Çünkü yazılım ve cihaz kendi elinde. Her ne kadar diğerleri yeni ürünler, değişiklikler vs. yapsada İOS dönüşü kaçınılmaz oluyor belli bir zaman sonra. Zaten diğer cihazları alanlarda belli bir heves için alıp sonra bıkıp İOS'a geçiyor. Benim çevremde birçok kişi gördüm bu şekilde. S3, Note2 vs. alıp ne çekmişiz be Apple' den diyip 5.ayda yinede Apple gibisi yok diyen :)
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alimmm78 6 yıl
5s olmayacak. The New iPhone olacak
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Srcn81 6 yıl
Ertelenmez.
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Dexstz 6 yıl
Kötü haber
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Smile75 6 yıl
Yalnız iPad 5'in tasarımı bu şekilde olursa son derece şık olur.
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enzomaresca 6 yıl
geciksin sorun değil ama sağlam cihaz gelsin bu sefer bari. iphone 5 ile batırdı resmen apple inşallah bu sefer düzgün bir cihaz sürerler piyasaya
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vires 6 yıl
Apple bu sene ucuz iphone ile piyasaya girme çabasında, tahminim 3.5 inc lik ekranla ve plastik renkli kapaklarla şık bir iphone sürme peşindeler.
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16Kırmızı 6 yıl

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Erasmus78 6 yıl
Bir şeyin ertelenmiş olması için ilk önce bir tarih verilmiş olması gerekmez mi? Bu analistler önce kıçlarından "Apple bu sene iPhone tanıtımını tekrar Haziran ayında yapacak" diye şey uyduruyorlar. Sonra bakıyorlar ki çuvalladık bari kıvıralım deyip "Apple iPhone'u Eylül-Ekim aylarına erteledi" diyorlar. Yani normal takvimine...
Ne güzel dünya be! :D
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beter.böcek 6 yıl
apple her zaman apple dir,tercihler sonuclari dogurur bekleyip gorelim
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Celtic Warrior 6 yıl
Ucuz iPhone çıkarsa biter bu iş bence. Hadi Mini yi çıkardın Note ile Amazon bilemle ile rekabet etsin diye. Bunu da ucuz telefonlarla rekabet ettireceğim diyeceksin bu sefer şirket zedelenecek.
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