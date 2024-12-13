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    iOS 19 özellikleri iPhone'lara kademeli olarak gelecek

    iOS 19 çıkış tarihi gecikebilir; Apple, iOS 18'de yeni özellikleri kademeli olarak kullanıma sundu, sunmaya da devam ediyor. Şirketin, aynı yaklaşımı iOS 19'da da sürdürmesi bekleniyor.
    ios 19 özellikleri çıkış tarihi gecikebilir Tam Boyutta Gör
    Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple'ın iOS 18 özelliklerini kademeli olarak kullanıma açması, iOS 19'un geliştirilmesinde gecikmelere neden oluyor.

    iOS 19 geliştirmesi sekteye uğradı!

    Apple, her yıl olduğu gibi WWDC’de yeni yazılımlarını tanıttı, Eylül ayında da en çok beklenen güncellemelerden iOS 18’i yayınladı. Ancak, bu sene etkinlikte tanıtılan birçok yeni özellik hemen sunulmadı. Özellikle Apple Intelligence özellikleri az sayıda iPhone modeliyle sınırlı olmasına rağmen oldukça geç sunuldu. Son güncelleme olacak iOS 18.4’ün Nisan ayında yayınlanması bekleniyor ki bu, Apple tarihinde pek rastlanmamış bir şey. Bu kademeli dağıtım, gelecek iOS 19 güncellemesini de etkileyecek.

    Normalde iOS 18’in çıkışıyla birlikte mühendislerin bir sonraki büyük iOS sürümü üzerinde çalışmaya başlaması gerekiyordu ancak hala iOS 18 projeleri üzerinde çalışıyorlar. Daha da kötüsü, Gurman’a göre iOS 19 özellikleri de aynı şekilde kademeli dağıtılacak.

    iOS 18.2, 2024'ün son güncellemesi oldu

    Apple, Çarşamba günü, iPhone 16 serisinin piyasaya sürüldüğü Eylül ayından beri reklamını yaptığı birkaç yeni Apple Intelligence özelliğini getiren iOS 18.2’i yayınladı. iOS 18.2, 2024'ün son iOS güncellemesi olup, iOS 18.3 ve iOS 18.4, Siri'ye ekran farkındalığı, uygulamalarda daha derin kontroller ve birkaç başka geliştirme getirecek.

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