Yapay zeka özellikleri iPhone'ları adeta kavuruyor

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Merakla beklenen iOS 18.2 nihayet genel kullanıma sunuldu. Uzun bir bekleyişin ardından kullanıcılarla buluşan güncelleme Image Playground, Genmoji ve geliştirilmiş Mail uygulaması gibi yeni Apple Intelligence özelliklerini beraberinde getiriyor. Ancak beklenmedik bir yan etki de ortaya çıktı: aşırı ısınma.

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Reddit'te şikayetlerini dile getiren bazı kullanıcılar yeni güncellemeyle birlikte cihazlarının aşırı ısındığını bildirmeye başladı. Hatta bir iPhone 16 Pro kullanıcısı, bu soğuk kış günlerinde elleri sıcak tutacak gizli bir "ısıtıcı" özelliğinin kilidinin açıldığını söyleyerek yaşanan duruma esprili bir gönderme yaptı.

Gelen şikayetlerin merkezinde yeni Image Playground uygulaması var. Yapay zeka desteği ile görsel üretmeye yarayan bu uygulama, görüntüleri cihaz üzerinde oluşturuyor ve verileri bir sunucuya göndermeden işliyor. Bu durum her ne kadar kullanıcı gizliliğini korusa da, işlemci ve grafik birimi üzerinde büyük bir yük oluşturarak cihazın aşırı ısınmasına yol açıyor.

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Pil ömrüne de olumsuz yansıdı

Bununla birlikte bazı kullanıcılar, FaceTime ve Fotoğraflar gibi diğer uygulamalarda da aşırı ısınma sorunu ile karşılaştıklarını belirtti. Başka bir kullanıcı ise yeni özellikleri kullanırken bataryanın hızla tükendiğini söylüyor. Aslına bakılırsa benzer sorunlar beta sürüm sürecinde de bildirmişti. Ancak güncelleme tüm bu sorunlara çözüm üretilmeden yayınlanmış gibi görünüyor.

Öte yandan bazı kullanıcılar yeni güncellemeyle ilgili herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade ediyor. Yapay zeka destekli uygulamaların sorunsuz çalıştığını ve cihazlarının yalnızca hafif ısındığını bildirenler de var. Fakat belirli bir kesimi etkileyen aşırı ısınma ve hızlı batarya tükenmesi iPhone'un performansını etkileyebilecek ciddi problemler.

Apple ilerleyen günlerde işlemci ve GPU üzerindeki yükü hafifletecek, ayrıca batarya tüketimini azaltacak yeni bir yazılım güncellemesi yayınlayabillir. Sorun yaşayan kullanıcılar şirketin bu hataları ele alarak kullanıcı deneyimini daha stabil hale getirmesini bekliyor.

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