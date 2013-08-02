Analiz : İkinci çeyrek Windows Phone 8 global olarak yüzde 3.9 pazar payına ulaştı, Android yüzde 80'de

Haber Editörü
Microsoft'un geçen Ekim ayında akıllı telefon pazarında taze bir başlangıç yapmak adına lanse ettiği Windows Phone 8, hızlı bir yükseliş gerçekleştiremese de istikrarlı bir şekilde pazar payını artırıyor.
Windows Phone 8 ekosisteminin lokomotifi olarak Nokia'yı göstermek yanlış olmaz. Strategy Analytics analizine göre yılın ikinci çeyreğinde WP8 ekosistemi 8.9 milyon adetlik sevkiyat gerçekleştirdi. Nokia'nın 7.4 milyon Lumia sattığı düşünüldüğünde ekosistemin yüzde 83'ü Lumia modellerinden oluşuyor. Diğer üreticiler ise ekosistemde yüzde 17'lik bir paya sahip. Geçen yıl aynı dönemde ekosistem 5.6 milyon adet sevkiyat gerçekleştirmişti.
İkinci çeyreğin lideri ise 182 milyon akıllı telefon satışı ile Android cephesi. Apple 31.2 milyon adet iPhone sevkiyatı ile ikinci sırada. Sevkiyat rakamlarına göre Microsoft, hedefi olan pazar üçüncülüğüne ulaşmış görünüyor. Bu çeyrekte toplam 229 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirildi.
İşletim sistemi oranları olarak ise Android yüzde 79.5 ile ezici bir üstünlüğe sahip. iPhone yüzde 13.6 ile geçen yıl aynı döneme göre düşüş göstermiş. Microsoft ise küçük bir artışla yüzde 3.9 seviyesinde.
Raporda Microsoft'un WP8 lisanslarını ücretsiz yaparak özellikle giriş seviyesi akıllı telefon pazarında rekabeti artırması tavsiye ediliyor. Ayrıca Full HD, daha büyük boyutlar, 4 çekirdek gibi özelliklere izin vererek Android platformundaki üst seviye modellerle rekabet edebilecek seviyeye gelmesi gerektiği belirtiliyor.
http://blogs.strategyanalytics.com/WSS/post/2013/08/01/Strategy-Analytics-Android-Captures-Record-80-Percent-Share-of-Global-Smartphone-Shipments-in-Q2-2013.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ağzım açık okudum sallamada son nokta ne zamandan beri Galaxy S kasmadan oyun açıyormuş. O telefon temple runı bile kasıyor kullanıyorum oradan biliyom. Bilmiyosan sallama allah aşkına
Ne sallamasi arkadaşım hergun galaxy S ile nova3 oynuyor, gram kasma yok, hadi ben salliyorum, yotubedaki videolarda mı yalan,bizim millet takım tutar gibi markaların peşinden koşuyor, bu arada lumia 720 nova3 açamıyormuş, "ama stabil stabil !" , ben o stabiliteyi yerim :)
Galaxy s2 android 4.1.2 kullanıyorum ne takılma var nede şişme, bu şikayeti dillendirenler genelde wp8 ve ios fanları ,yada android kullanmayı bilmeyenler, marketten önüne gelen programı yüklüyorlar , sonra telefonum şişti,pişti :) ,tamam androidin marketi bir app store değil ama biraz bilinçli kullanıcı olursa android kraldır
hocam sunu diyebilirim vizyonlarimiz bire bir ayni. su an 4 cekirdek islemci, kuvvetli bir ekran karti ve tum iletisim birimleriyle bir soc entegre chip in maliyeti 20$ a kadar inmis durumda. orta vadede bunun 1$ altina dusecegini gormek hicde zor degil. boyle bir gelecekte banyomuzdaki elektrikli dis fircasina kadar heyse mikro islemci kontrollu olacak ve internete baglanabilcek. butun cihazlarimizi evde olmasak bile kontrol edebilcez. boyle ortamda tum bu cihazlari calistirip hepsini ortak platformda birbirine bagliyacak bir isletim sistemi gerekli ve su an buna en yakin aday hemen her ortamda calisabilen linux temelli android. bence googleda buna hazirlaniyor. androidde isler bu kadar yolunda giderken android bolum baskanini degistirmeleride bu yuzdendi. android 5 ile cok farkli platformlara yayilma bekliyorum
walla sizin su soylemlerinizden sonra ayni isletim sistemimini kullaniyorum diye supheye dusuyorum. galiba benim android surumlerim baska bir paralel evrenden geliyor, androidin hic takilma lag yapmadigi baska bir evrenden.