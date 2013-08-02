Analiz : İkinci çeyrek Windows Phone 8 global olarak yüzde 3.9 pazar payına ulaştı, Android yüzde 80'de





Microsoft'un geçen Ekim ayında akıllı telefon pazarında taze bir başlangıç yapmak adına lanse ettiği Windows Phone 8, hızlı bir yükseliş gerçekleştiremese de istikrarlı bir şekilde pazar payını artırıyor.





Windows Phone 8 ekosisteminin lokomotifi olarak Nokia'yı göstermek yanlış olmaz. Strategy Analytics analizine göre yılın ikinci çeyreğinde WP8 ekosistemi 8.9 milyon adetlik sevkiyat gerçekleştirdi. Nokia'nın 7.4 milyon Lumia sattığı düşünüldüğünde ekosistemin yüzde 83'ü Lumia modellerinden oluşuyor. Diğer üreticiler ise ekosistemde yüzde 17'lik bir paya sahip. Geçen yıl aynı dönemde ekosistem 5.6 milyon adet sevkiyat gerçekleştirmişti.





İkinci çeyreğin lideri ise 182 milyon akıllı telefon satışı ile Android cephesi. Apple 31.2 milyon adet iPhone sevkiyatı ile ikinci sırada. Sevkiyat rakamlarına göre Microsoft, hedefi olan pazar üçüncülüğüne ulaşmış görünüyor. Bu çeyrekte toplam 229 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirildi.





İşletim sistemi oranları olarak ise Android yüzde 79.5 ile ezici bir üstünlüğe sahip. iPhone yüzde 13.6 ile geçen yıl aynı döneme göre düşüş göstermiş. Microsoft ise küçük bir artışla yüzde 3.9 seviyesinde.





Raporda Microsoft'un WP8 lisanslarını ücretsiz yaparak özellikle giriş seviyesi akıllı telefon pazarında rekabeti artırması tavsiye ediliyor. Ayrıca Full HD, daha büyük boyutlar, 4 çekirdek gibi özelliklere izin vererek Android platformundaki üst seviye modellerle rekabet edebilecek seviyeye gelmesi gerektiği belirtiliyor.

http://blogs.strategyanalytics.com/WSS/post/2013/08/01/Strategy-Analytics-Android-Captures-Record-80-Percent-Share-of-Global-Smartphone-Shipments-in-Q2-2013.aspx