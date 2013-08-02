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Analiz : İkinci çeyrek Windows Phone 8 global olarak yüzde 3.9 pazar payına ulaştı, Android yüzde 80'de

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : İkinci çeyrek Windows Phone 8 global olarak yüzde 3.9 pazar payına ulaştı, Android yüzde 80'de

Microsoft'un geçen Ekim ayında akıllı telefon pazarında taze bir başlangıç yapmak adına lanse ettiği Windows Phone 8, hızlı bir yükseliş gerçekleştiremese de istikrarlı bir şekilde pazar payını artırıyor. 

Windows Phone 8 ekosisteminin lokomotifi olarak Nokia'yı göstermek yanlış olmaz. Strategy Analytics analizine göre yılın ikinci çeyreğinde WP8 ekosistemi 8.9 milyon adetlik sevkiyat gerçekleştirdi. Nokia'nın 7.4 milyon Lumia sattığı düşünüldüğünde ekosistemin yüzde 83'ü Lumia modellerinden oluşuyor. Diğer üreticiler ise ekosistemde yüzde 17'lik bir paya sahip. Geçen yıl aynı dönemde ekosistem 5.6 milyon adet sevkiyat gerçekleştirmişti. 

İkinci çeyreğin lideri ise 182 milyon akıllı telefon satışı ile Android cephesi. Apple 31.2 milyon adet iPhone sevkiyatı ile ikinci sırada. Sevkiyat rakamlarına göre Microsoft, hedefi olan pazar üçüncülüğüne ulaşmış görünüyor. Bu çeyrekte toplam 229 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirildi.

İşletim sistemi oranları olarak ise Android yüzde 79.5 ile ezici bir üstünlüğe sahip. iPhone yüzde 13.6 ile geçen yıl aynı döneme göre düşüş göstermiş. Microsoft ise küçük bir artışla yüzde 3.9 seviyesinde.  

Raporda Microsoft'un WP8 lisanslarını ücretsiz yaparak özellikle giriş seviyesi akıllı telefon pazarında rekabeti artırması tavsiye ediliyor. Ayrıca Full HD, daha büyük boyutlar, 4 çekirdek gibi özelliklere izin vererek Android platformundaki üst seviye modellerle rekabet edebilecek seviyeye gelmesi gerektiği belirtiliyor.  

http://blogs.strategyanalytics.com/WSS/post/2013/08/01/Strategy-Analytics-Android-Captures-Record-80-Percent-Share-of-Global-Smartphone-Shipments-in-Q2-2013.aspx Yorum Yaz
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serhdemir 5 yıl
Galaxy s işyerinden arkadaşımda vardı,bende s2 var temple run optimizasyonu iyi yapılmamış, öyle ağır grafikli bir oyun değil , ben nova3 örneğini galaxy s için verdim,iş yazılım da bitiyor, wp8lerin donanımı oldukca iyi ama pratiğe yani uygulamaya gelince dökülüyorlar,sizce lumia 720 donanımı nova3 icin yada spiderman icin yetersiz mi de açmıyor, bunu niye sorgulamıyorsunuz, galaxy s örneğini uç bir örnek olarak verdim,yoksa lumia720 parasına çok güzel android teller var,farklı bir konuda arkadaş söylemişti , wp8 benzini olmayan ferrariye benziyor :)
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THESTER 5 yıl
serhdemir
WP8 in katetmesi gereken çok yol var, uygulama- oyun olarak androidin gerisinde, zaten oyun desteği sınırlı ve bugün 800-900 tlye lumia 720 alıyorsunuz ama 512MB ram olduğu gerekçesiyle biraz grafikli iyi oyunları bırakın kasmayı oyunu dahi açamıyorsunuz, android tarafında ise 3 yıl önce çıkmış 512Mb ram , tek çekirdekli 1ghz işlemcili galaxy S ile istediğiniz oyunu kasmadan oynuyorsunuz, Galaxy s2 android 4.1.2 kullanıyorum ne takılma var nede şişme, bu şikayeti dillendirenler genelde wp8 ve ios fanları ,yada android kullanmayı bilmeyenler, marketten önüne gelen programı yüklüyorlar , sonra telefonum şişti,pişti :) ,tamam androidin marketi bir app store değil ama biraz bilinçli kullanıcı olursa android kraldır

Ağzım açık okudum sallamada son nokta ne zamandan beri Galaxy S kasmadan oyun açıyormuş. O telefon temple runı bile kasıyor kullanıyorum oradan biliyom. Bilmiyosan sallama allah aşkına
1 Yanıt Yanıtla
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serhdemir 5 yıl THESTER
THESTER
serhdemir
WP8 in katetmesi gereken çok yol var, uygulama- oyun olarak androidin gerisinde, zaten oyun desteği sınırlı ve bugün 800-900 tlye lumia 720 alıyorsunuz ama 512MB ram olduğu gerekçesiyle biraz grafikli iyi oyunları bırakın kasmayı oyunu dahi açamıyorsunuz, android tarafında ise 3 yıl önce çıkmış 512Mb ram , tek çekirdekli 1ghz işlemcili galaxy S ile istediğiniz oyunu kasmadan oynuyorsunuz, Galaxy s2 android 4.1.2 kullanıyorum ne takılma var nede şişme, bu şikayeti dillendirenler genelde wp8 ve ios fanları ,yada android kullanmayı bilmeyenler, marketten önüne gelen programı yüklüyorlar , sonra telefonum şişti,pişti :) ,tamam androidin marketi bir app store değil ama biraz bilinçli kullanıcı olursa android kraldır

Ağzım açık okudum sallamada son nokta ne zamandan beri Galaxy S kasmadan oyun açıyormuş. O telefon temple runı bile kasıyor kullanıyorum oradan biliyom. Bilmiyosan sallama allah aşkına

Ne sallamasi arkadaşım hergun galaxy S ile nova3 oynuyor, gram kasma yok, hadi ben salliyorum, yotubedaki videolarda mı yalan,bizim millet takım tutar gibi markaların peşinden koşuyor, bu arada lumia 720 nova3 açamıyormuş, "ama stabil stabil !" , ben o stabiliteyi yerim :)
2 Yanıt Yanıtla
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serhdemir 5 yıl
WP8 ' in katetmesi gereken çok yol var, uygulama- oyun olarak androidin gerisinde, zaten oyun desteği sınırlı ve bugün 800-900 tlye lumia 720 alıyorsunuz ama 512MB ram olduğu gerekçesiyle biraz grafikli iyi oyunları bırakın kasmayı oyunu dahi açamıyorsunuz, android tarafında ise 3 yıl önce çıkmış 512Mb ram , tek çekirdekli 1ghz işlemcili galaxy S ile istediğiniz oyunu kasmadan oynuyorsunuz,
Galaxy s2 android 4.1.2 kullanıyorum ne takılma var nede şişme, bu şikayeti dillendirenler genelde wp8 ve ios fanları ,yada android kullanmayı bilmeyenler, marketten önüne gelen programı yüklüyorlar , sonra telefonum şişti,pişti :) ,tamam androidin marketi bir app store değil ama biraz bilinçli kullanıcı olursa android kraldır
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foreveriphone 5 yıl
donanım üreticiler bu kadar çok özelliğe ve sensöre abanırlarsa yakında arayüzler androidin kendisinden daha çok yer kaplayacak cihazlarda bkz s4 android işletim sistemi normalde 4gb toucwiz natüre arayüzü 4 gb kalan hafıza 8 gb hayırlı işler selami abi
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Public_Enemy 5 yıl
Android açık kaynaklı bir proje, isteyen alıp üretip satacağı telefona yüklüyor, Google'ın katı standartları da yok bu konuda, hal böyle olunca, ucuz olsun diye yetersiz donanıma, kalitesiz bileşenlere sahip android telefonlar üretildiğini ve piyasa da dolaştığını görüyoruz, sorunlarda genelde bununla ilgili. Yoksa adam gibi bir cihazda , adam gibi bir rom ile gayet stable çalışıyor. OS7'yi apple telefona göre tasarlıyor, yada telefonu OS7'e göre, buda bir miktar performans getiriyor, Microsoft ile Nokia arasında da benzer bir çalışma var ki WP8'in bahsedildiği gibi büyük yüzdesini Nokia sağlıyor.
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darkaura 5 yıl
Alper#
Windows Phone bu gidişle pek bir ilerleme kaydetmez. Çünkü Çinli üreticileri kendi sayfalarına çekemiyor. Androdin %80nin yarısı Çinli üreticilerin payıdır. Gerisi zaten bilindik markalara bölünüyor.Windows Phone Nokia ile çok ileriye gidemez. Nokia artık farklı yenilikler sunacak bir yapıda değil. Sadece olanı ileriye götürebilir. Yazılım kısmını zaten Microsofta kaptırdı artık ne yapsam Windows platformuna yapacak.Googledan beklentim Android 5 ile çok farklı klasmanlara yayılması olacak. Akıllı telefon, tablet bilgisayar, akıllı televizyon, oyun konsolları, arabalardaki sistemlere kadar yayılmasını bekliyorum.Ne kadar akıllı cihaz varsa orada Androidin bir sürümünü göreceğiz. Ve bu kadar farklı cihazlar kendi arasında ortak bir noktada haberleşip hayatımıza yön verecek noktaya gelmesi en büyük beklentim.Kısacası şunu anlatmak gerek GMail kullanan biri nasıl bir çok hizmetine bağlanıyorsa. Youtube, Google+(kullanmasamda), Blogger, Haritalar gibi bir sürü çözümü kullanabiliyor. Bide bunun etkisi akıllı telefonlarla inanılmaz bir bütünleşme içinde.Windows Phoneda öyle bir şans var mı acaba. MSta outlook, bing gibi hizmetler olsada artık Googledan kopamadığım için kullanmak aklımın ucundan geçmiyor.

hocam sunu diyebilirim vizyonlarimiz bire bir ayni. su an 4 cekirdek islemci, kuvvetli bir ekran karti ve tum iletisim birimleriyle bir soc entegre chip in maliyeti 20$ a kadar inmis durumda. orta vadede bunun 1$ altina dusecegini gormek hicde zor degil. boyle bir gelecekte banyomuzdaki elektrikli dis fircasina kadar heyse mikro islemci kontrollu olacak ve internete baglanabilcek. butun cihazlarimizi evde olmasak bile kontrol edebilcez. boyle ortamda tum bu cihazlari calistirip hepsini ortak platformda birbirine bagliyacak bir isletim sistemi gerekli ve su an buna en yakin aday hemen her ortamda calisabilen linux temelli android. bence googleda buna hazirlaniyor. androidde isler bu kadar yolunda giderken android bolum baskanini degistirmeleride bu yuzdendi. android 5 ile cok farkli platformlara yayilma bekliyorum
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darkaura 5 yıl
onsos1100
matrix22 Android kasıyor, yanıyor vs birsürü eleştiri okuyorum ama şimdiye dek kullandığım hiç bir androidli cihaz en ufak bir lag dahi yapmadı sorun birazda kullanıcılarda galiba..(Android= sınırsız yapılandırma) bana göre kapalı bir ekosisteme bağlı kalmaktansa kullanmayı bildikten sonra özgür bir işletim sistemi daha mantıklı sırasıyla kullandığım(akıllı cihazlar): ip4s, i8910 wonder, s2, xperia s, s3, xperia z, Note 2
Bende kullanıyorum. Senin yaptığın at yalanı.....

walla sizin su soylemlerinizden sonra ayni isletim sistemimini kullaniyorum diye supheye dusuyorum. galiba benim android surumlerim baska bir paralel evrenden geliyor, androidin hic takilma lag yapmadigi baska bir evrenden.
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saruman_me 5 yıl
android burun farkıyla geçmiş..:P
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ZEUS__ 5 yıl
ulaşır daha çok ulaşır da millet kasan androidlerini az kassın diye daha çok çekirdek daha hızlı diye gazlayan üreticilerden uyanırsa daha çok ulaşır.
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bedra 5 yıl
Windows phone 8 demek yaratıcılık demek,zevk demek,güç demek kısaca kalite demek!
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