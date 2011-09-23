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Android 2.3 işletim sistemli ve LTE destekli LG Esteem gün ışığına çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,3b
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11
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore merkezli cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın, bir süredir üzerinde konuşulan Esteem modeli en sonunda gün ışığına çıktı.
Metro PCS aracılığıyla, sözleşme karşılığında, 349$'a satılacağı (100$ mail-in-rebate indirimi var) öne sürülen akıllı telefon, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü kullanıyor.
Kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan LTE (Long-Term Evolution) ağıyla uyumlu çalışabilen akıllı telefonda, 480 x 800 piksel çözünürlüğünde ve 4.3-inç boyutunda dokunmatik ekrana, 8 GB dahili eMMC belleğe yer verilmiş. Kapasite microSD kartlar aracılığıyla toplamda 40 GB'a kadar yükseltilebiliyor.
Wi-Fi, GPS ve Bluetooth ile donatılan akıllı telefonun ön yüzünde 1.3 megapiksel, arka yüzünde ise 5 megapiksel kamera konumlandırılmış durumda. Otomatik odaklama ve LED flaş özelliklerinin eşlik ettiği ana kamera aynı zamanda 720p video kaydedebiliyor.
Son olarak 1500 mAh bataryayla gelen LG Esteem 200 saate kadar bekleme, 3.5 saate kadar konuşma süresine sahip.

http://www.androidcentral.com/lg-esteem-specs-and-details-leak-gingerbread-and-lte-metropcs Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
bu telefon tahminen ne zaman turkiye ye gelir ki??
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South Korea 7 yıl
Telefona bak lan oha


KİM NE DERSE DESİN LG MOBİLE!!!
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TeksasStyLe 8 yıl
benim kanatim 4 inç maksimumdur telefon için adı üzerinde telefon haricini isteyen tablet alsın yeter artık bence ekran büyütme olayı son bulsun
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Opeth 8 yıl
Konuşma süresi az kalmış sadece onun dışında çok güzel
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Lepanto 8 yıl
Tasarım çok güzel. Cihaz üst seviye değil ama can alıcı özelliği LTE desteklemesi. Tabi bizim için değil, Amerikalılar için can alıcı özellik bu. Diğer can alıcı özelliği de fiyatı. Tabi bu da bizim için değil, Amerikalılar için can alıcı özellik...
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Stanislas Xavier 8 yıl
LG eski günlerine dönmeye başlıyor anlaşılan : tasarım harika ama cihazı amiral gemisi olarak tasarlamamış black gibi orta seviye bir cihaz
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Silver Eagle 8 yıl
Fiyatı Türkiye'de 650-750Tl arasında olur diye tahmin ediyorum eğer öyle olursa büyük ekran isteyenler için ideal olabilir.Yalnız 4.3" ekrana 480x800 çözünürlük iyi olmamış bence..
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Oxeman 8 yıl
LG den beklenmeyecek kadar iyi bir tasarım.
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die_caprio 8 yıl
harika bence
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Farwynd 8 yıl
Fiyatlara bakıyorum da yazık yahu. Bizlere çok yazık. Ortalama bir kişinin 1000 dolar aldığını düşünürseniz -ki daha fazla- bu cihazı hiç bir zorluktan geçmeden rahat alabilir.
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danGerfuLL 8 yıl
Çok kaliteli görünüyor.
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