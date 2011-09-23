Android 2.3 işletim sistemli ve LTE destekli LG Esteem gün ışığına çıktı

Güney Kore merkezli cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın, bir süredir üzerinde konuşulan Esteem modeli en sonunda gün ışığına çıktı.



Metro PCS aracılığıyla, sözleşme karşılığında, 349$'a satılacağı (100$ mail-in-rebate indirimi var) öne sürülen akıllı telefon, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü kullanıyor.



Kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan LTE (Long-Term Evolution) ağıyla uyumlu çalışabilen akıllı telefonda, 480 x 800 piksel çözünürlüğünde ve 4.3-inç boyutunda dokunmatik ekrana, 8 GB dahili eMMC belleğe yer verilmiş. Kapasite microSD kartlar aracılığıyla toplamda 40 GB'a kadar yükseltilebiliyor.

Wi-Fi, GPS ve Bluetooth ile donatılan akıllı telefonun ön yüzünde 1.3 megapiksel, arka yüzünde ise 5 megapiksel kamera konumlandırılmış durumda. Otomatik odaklama ve LED flaş özelliklerinin eşlik ettiği ana kamera aynı zamanda 720p video kaydedebiliyor.



Son olarak 1500 mAh bataryayla gelen LG Esteem 200 saate kadar bekleme, 3.5 saate kadar konuşma süresine sahip.



http://www.androidcentral.com/lg-esteem-specs-and-details-leak-gingerbread-and-lte-metropcs