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Android 3.2, Samsung Galaxy Tab 7-inç'e port ediliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
25,2b
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13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android işletim sistemli ilk tabletlerden biri olan Samsung Galaxy Tab 7-inç, bağımsız geliştiriciler topluluğu tarafından Android 3.2'ye güncelleniyor. Bilindiği üzere işletim sisteminin akıllı telefonlar için geliştirilen Foroyo kod adlı 2.2 sürümü ile gelen ve Samsung tarafından Android 2.3'e güncellenmesi beklenen tabletin  resmi olarak Honeycomb güncellemesi alması ise şu anki mevcut tablo itibariyle mümkün görünmüyor.
Ancak bu durum bağımsız geliştiriciler için bir engel teşkil etmiyor. Bilindiği üzere Google, Android 3.2 güncellemesiyle birlikte Honeycomb platformunu 7-inç boyutundaki tabletlere de getiriyor ve ayrıca yongada sistem platformu desteğini arttırıyor. Huawei'nin MediaPad isimli tablet bilgisayarı, Android 3.2'li ilk 7-inç tablet olarak anons edilirken, 10.1-inç boyutundaki Motorola Xoom da bu güncellemeyi alırken, Asus da Eee Pad Transformer üzerinde çalışmalara başladı ve kısa süre içerisinde güncellemeyi yayınlamaya hazırlanıyor.
Samsung'un 7-inç boyutundaki Galaxy Tab modeli için Android 3.2 port çalışmaları XDA-Developers çatısı altında Spacemoose1 rumuzlu üye tarafından yürütülüyor.  Şu an erken geliştirme sürecinde olan port çalışmalarının olgunlaşması biraz zaman alacak gibi görünüyor zira Google şu ana kadar hiç bir Honeycomb sürümünün kaynak kodlarını tam anlamıyla yayınlamadı. Bun bağlı olarakl geliştiricilerin, Google'ın yazılım geliştirme kitinde yer alan emülatör veya cihazın kendi üzerindenden çıkardıkları firmware'i modifiye etmeleri gerekiyor.
Android 3.2 işletim sisteminin yakında Galaxy Tab 7-inç üzerinde kullanılması beklenirken performansın ne seviyede olacağı ise merak konusu. Honeycomb tabanlı cihazlarda çift çekirdekli işlemci kullanılırken, Samsung'un tabletinde tek çekirdekli Hummingbird işlemcisi bulunuyor ki bu işlemci aynı zamanda Galaxy S'e de güç veriyor.

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DH Misafiri 8 yıl
abdullahserif
teskkur ederim verdiginiz bilgiler icin.3g si olan bir tabletin sim karti girisi oldugu icin bende kesin telefon ozelligide olur diye dusunmustum demekki yanlis biliyormusum.black beryynin tabletindede androiddeki gibi android market falan varmi acaba?

Evet ama onun marketi farklı bildiğim kadarıyla :)
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abdullahserif 8 yıl
teskkur ederim verdiginiz bilgiler icin.
3g si olan bir tabletin sim karti girisi oldugu icin bende kesin telefon ozelligide olur diye dusunmustum demekki yanlis biliyormusum.
black beryynin tabletindede androiddeki gibi android market falan varmi acaba?
1 Yanıt Yanıtla
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Bl00dyHell 8 yıl abdullahserif
abdullahserif
black beryynin tabletindede androiddeki gibi android market falan varmi acaba?
BlackBerry'nin tableti Android kullanmadığından tablette Android Market beklemek biraz saçma olur.
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BarGoS 8 yıl
abdullahserif
7 inc tablet almak istiyorum ne tavsiye edersiniz

7" tablette blackberry playbook en iyisidir ;)
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GetSomeRest 8 yıl
abdullahserif
arkadaslar bu android 3.2 versiyonunda da telefonlasma ozelligi varmi? mesela huawein mediapad dia cikardigi tableti de android 3.2 ve 3g si var benim merak ettigim 3g olan butun tabletler ayni zaman da telefon olarak kullanilabiliyormu?

3G li bütüm tabletlerin telefon özelliği yok. Sadece 7 inc tabletlerin bazılarında extra olarak konulan bir özellik. Yani her 3G si olan tablet, telefon olarak kullanılamıyor.
Anroid 3.2 versiyonunda telefon özeliği olacakmı o da ayrı bir tartışma konusu.
7 inc tablet alacak arkadaşlara samsung galaxy tab p1000 veya p1010 tavsiye edrim, birisi telefonlu diğeri wifi modeli p1010 200tl dahaucuz.
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abdullahserif 8 yıl
7 inc tablet almak istiyorum ne tavsiye edersiniz
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abdullahserif 8 yıl
arkadaslar bu android 3.2 versiyonunda da telefonlasma ozelligi varmi? mesela huawein mediapad dia cikardigi tableti de android 3.2 ve 3g si var benim merak ettigim 3g olan butun tabletler ayni zaman da telefon olarak kullanilabiliyormu?
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artcraft35 8 yıl
bu haberden sonra samsung firması rezil olmamak için güncellemeyi kendisi de yayınlayabilir gibi geliyor :D
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kml_sri 8 yıl
İste bu mukkemmel bir haber
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Bl00dyHell 8 yıl
Samsung Galaxy Tab kullanıcılarını sevindirecek bir haber :)
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