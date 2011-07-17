Android 3.2, Samsung Galaxy Tab 7-inç'e port ediliyor

Android işletim sistemli ilk tabletlerden biri olan Samsung Galaxy Tab 7-inç, bağımsız geliştiriciler topluluğu tarafından Android 3.2'ye güncelleniyor. Bilindiği üzere işletim sisteminin akıllı telefonlar için geliştirilen Foroyo kod adlı 2.2 sürümü ile gelen ve Samsung tarafından Android 2.3'e güncellenmesi beklenen tabletin resmi olarak Honeycomb güncellemesi alması ise şu anki mevcut tablo itibariyle mümkün görünmüyor.

Ancak bu durum bağımsız geliştiriciler için bir engel teşkil etmiyor. Bilindiği üzere Google, Android 3.2 güncellemesiyle birlikte Honeycomb platformunu 7-inç boyutundaki tabletlere de getiriyor ve ayrıca yongada sistem platformu desteğini arttırıyor. Huawei'nin MediaPad isimli tablet bilgisayarı, Android 3.2'li ilk 7-inç tablet olarak anons edilirken, 10.1-inç boyutundaki Motorola Xoom da bu güncellemeyi alırken, Asus da Eee Pad Transformer üzerinde çalışmalara başladı ve kısa süre içerisinde güncellemeyi yayınlamaya hazırlanıyor.

Samsung'un 7-inç boyutundaki Galaxy Tab modeli için Android 3.2 port çalışmaları XDA-Developers çatısı altında Spacemoose1 rumuzlu üye tarafından yürütülüyor. Şu an erken geliştirme sürecinde olan port çalışmalarının olgunlaşması biraz zaman alacak gibi görünüyor zira Google şu ana kadar hiç bir Honeycomb sürümünün kaynak kodlarını tam anlamıyla yayınlamadı. Bun bağlı olarakl geliştiricilerin, Google'ın yazılım geliştirme kitinde yer alan emülatör veya cihazın kendi üzerindenden çıkardıkları firmware'i modifiye etmeleri gerekiyor.

Android 3.2 işletim sisteminin yakında Galaxy Tab 7-inç üzerinde kullanılması beklenirken performansın ne seviyede olacağı ise merak konusu. Honeycomb tabanlı cihazlarda çift çekirdekli işlemci kullanılırken, Samsung'un tabletinde tek çekirdekli Hummingbird işlemcisi bulunuyor ki bu işlemci aynı zamanda Galaxy S'e de güç veriyor.