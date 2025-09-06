One UI 8 güncelleme takvimi belli oldu: Android 16 hangi cihazlara ne zaman gelecek?

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Diğer Haberleri

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Fold 7, Flip 7, Flip 7 FE, Galaxy S25 FE ve Galaxy Tab S11 serisi de dahil olmak üzere en son çıkan cihazlar, One UI 8 yüklü olarak geliyor. One UI 8 güncelleme takvimi, diğer Samsung cihazların One UI 8 kararlı güncellemesini ne zaman alacağını ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy S25 FE tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün önce eklendi

One UI 8 güncelleme takvimi

Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi, ilk olarak Galaxy S25 serisine 18 Eylül'de gelecek. One UI 8 alacak cihazların listesi ve planlanan yayın tarihi şu şekilde:

18 Eylül 2025: Galaxy S25, S25+, S25 Ultra

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra 25 Eylül 2025: Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra, S24 FE, S25 Edge, Galaxy A36 5G, A56 5G

Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra, S24 FE, S25 Edge, Galaxy A36 5G, A56 5G 1 Ekim 2025: Galaxy Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra (Wi-Fi & 5G), Watch FE, Watch 7, Watch 6, Watch 6 Classic

Galaxy Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra (Wi-Fi & 5G), Watch FE, Watch 7, Watch 6, Watch 6 Classic 2 Ekim 2025: Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Galaxy A26 5G, A17 5G, Fold 6, Flip 6

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Galaxy A26 5G, A17 5G, Fold 6, Flip 6 6 Ekim 2025: Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra, A16 5G, Galaxy A35 5G

Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra, A16 5G, Galaxy A35 5G 9 Ekim 2025: Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE Plus, Galaxy Tab S10 FE 5G, Tab S10 FE Plus 5G

Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE Plus, Galaxy Tab S10 FE 5G, Tab S10 FE Plus 5G 13 Ekim 2025: Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, A55 5G, Tab S9 FE, Tab S9 FE Plus

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, A55 5G, Tab S9 FE, Tab S9 FE Plus 16 Ekim 2025: Galaxy S21 FE 5G, Z Fold 4, Z Flip 4, A54 5G, A25 5G, Tab Active5 5G

Galaxy S21 FE 5G, Z Fold 4, Z Flip 4, A54 5G, A25 5G, Tab Active5 5G 20 Ekim 2025: Galaxy M34 5G

Galaxy M34 5G 23 Ekim 2025: Galaxy A73 5G, Galaxy A06, Galaxy M15 5G, Galaxy Xcover 6 Pro, Galaxy XCover7, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus, Galaxy Tab S8 Ultra, Tab S6 Lite

Galaxy A73 5G, Galaxy A06, Galaxy M15 5G, Galaxy Xcover 6 Pro, Galaxy XCover7, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus, Galaxy Tab S8 Ultra, Tab S6 Lite 30 Ekim 2025: Galaxy A53 5G, A33 5G, A34 5G

Galaxy A53 5G, A33 5G, A34 5G 3 Kasım 2025: Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 4

Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 4 5 Kasım 2025: Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9 7 Kasım 2025: Galaxy Tab Active 5 Pro 5G

Galaxy Tab Active 5 Pro 5G 10 Kasım 2025: Galaxy XCover 7 Pro

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

One UI 8 hangi telefonlara ne zaman gelecek belli oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: