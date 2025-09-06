Giriş
    One UI 8 güncelleme takvimi belli oldu: Android 16 hangi cihazlara ne zaman gelecek?

    Samsung One UI 8 resmi güncelleme programı ortaya çıktı. One UI 8 ne zaman gelecek, Android 16 güncellemesini hangi modeller alacak resmi olarak belli oldu.     

    One UI 8 güncelleme çıkış tarihi & alacak cihazlar modeller Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Fold 7, Flip 7, Flip 7 FE, Galaxy S25 FE ve Galaxy Tab S11 serisi de dahil olmak üzere en son çıkan cihazlar, One UI 8 yüklü olarak geliyor. One UI 8 güncelleme takvimi, diğer Samsung cihazların One UI 8 kararlı güncellemesini ne zaman alacağını ortaya çıkardı.

    One UI 8 güncelleme takvimi

    Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi, ilk olarak Galaxy S25 serisine 18 Eylül'de gelecek. One UI 8 alacak cihazların listesi ve planlanan yayın tarihi şu şekilde:

    • 18 Eylül 2025: Galaxy S25, S25+, S25 Ultra
    • 25 Eylül 2025: Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra, S24 FE, S25 Edge, Galaxy A36 5G, A56 5G
    • 1 Ekim 2025: Galaxy Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra (Wi-Fi & 5G), Watch FE, Watch 7, Watch 6, Watch 6 Classic
    • 2 Ekim 2025: Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Galaxy A26 5G, A17 5G, Fold 6, Flip 6
    • 6 Ekim 2025: Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra, A16 5G, Galaxy A35 5G
    • 9 Ekim 2025: Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE Plus, Galaxy Tab S10 FE 5G,  Tab S10 FE Plus 5G
    • 13 Ekim 2025: Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, A55 5G, Tab S9 FE, Tab S9 FE Plus
    • 16 Ekim 2025: Galaxy S21 FE 5G, Z Fold 4, Z Flip 4, A54 5G, A25 5G, Tab Active5 5G
    • 20 Ekim 2025: Galaxy M34 5G
    • 23 Ekim 2025: Galaxy A73 5G, Galaxy A06, Galaxy M15 5G, Galaxy Xcover 6 Pro, Galaxy XCover7, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus, Galaxy Tab S8 Ultra, Tab S6 Lite
    • 30 Ekim 2025: Galaxy A53 5G, A33 5G, A34 5G
    • 3 Kasım 2025: Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 4
    • 5 Kasım 2025: Galaxy Tab A9
    • 7 Kasım 2025: Galaxy Tab Active 5 Pro 5G
    • 10 Kasım 2025: Galaxy XCover 7 Pro
    Kaynakça https://www.guncelmiyiz.com https://sammyguru.com/leaked-one-ui-8-schedule-hints-at-when-your-galaxy-gets-the-update/
