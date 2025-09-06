One UI 8 güncelleme takvimi belli oldu: Android 16 hangi cihazlara ne zaman gelecek?

One UI 8 güncelleme takvimi
Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi, ilk olarak Galaxy S25 serisine 18 Eylül'de gelecek. One UI 8 alacak cihazların listesi ve planlanan yayın tarihi şu şekilde:
- 18 Eylül 2025: Galaxy S25, S25+, S25 Ultra
- 25 Eylül 2025: Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra, S24 FE, S25 Edge, Galaxy A36 5G, A56 5G
- 1 Ekim 2025: Galaxy Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra (Wi-Fi & 5G), Watch FE, Watch 7, Watch 6, Watch 6 Classic
- 2 Ekim 2025: Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Galaxy A26 5G, A17 5G, Fold 6, Flip 6
- 6 Ekim 2025: Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra, A16 5G, Galaxy A35 5G
- 9 Ekim 2025: Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE Plus, Galaxy Tab S10 FE 5G, Tab S10 FE Plus 5G
- 13 Ekim 2025: Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, A55 5G, Tab S9 FE, Tab S9 FE Plus
- 16 Ekim 2025: Galaxy S21 FE 5G, Z Fold 4, Z Flip 4, A54 5G, A25 5G, Tab Active5 5G
- 20 Ekim 2025: Galaxy M34 5G
- 23 Ekim 2025: Galaxy A73 5G, Galaxy A06, Galaxy M15 5G, Galaxy Xcover 6 Pro, Galaxy XCover7, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus, Galaxy Tab S8 Ultra, Tab S6 Lite
- 30 Ekim 2025: Galaxy A53 5G, A33 5G, A34 5G
- 3 Kasım 2025: Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 4
- 5 Kasım 2025: Galaxy Tab A9
- 7 Kasım 2025: Galaxy Tab Active 5 Pro 5G
- 10 Kasım 2025: Galaxy XCover 7 Pro