Android 4.0 kullanım oranı yüzde 1.6 oldu, Gingerbread hakimiyeti devam ediyor

Google Play mağazasına erişen cihazlardan yola çıkılarak yapılan Android işletim sistemi sürümlerinin kullanımına ilişkin hazırlanan istatistiklerin sonuncusu Android geliştiricileri tarafından yayınlandı.





İstatistiklere göre Gingerbread sürümü yüzde 62 ile büyük bir kullanım oranı elde etmiş durumda. Ardından yüzde 25.3 ile Froyo onu takip ediyor. Honeycomb sürümü yüzde 3.3 oranında.





Yaygın kullanıma henüz başlayan Android 4.0 sürümünün ise toplamda yüzde 1.6 oranına ulaştığı görülüyor. Bugüne kadar toplam 300 milyon Android cihazı aktive edildiği düşünüldüğünde ICS sürümü yüklü 4.8 milyon cihazın piyasada olduğu var sayılabilir. Ancak bunların ne kadarı kişisel ROM ne kadarı satılan cihaz bir kesinlik yok.





Sürüm bazında ise en yüksek oranın yüzde 61.5 ile 2.3.3 sürümünde olduğu görülüyor. Sonrasında yüzde 25.3 ile 2.2 sürümü geliyor.





Gingerbread sürümünün güncellemesi son dönemlerde hız kazandığı için kullanım oranına da bu yansıyor. ICS sürümü için hızlı bir güncelleme başladığını söyleyemeyiz. Ancak bu sürümü kullanan orta ve giriş seviyesi akıllı cihazları son dönemdeki fuarlarda gördük. Bunların da etkisiyle yıl ortasına doğru yüzde 30'lara varan bir kullanım oranı karşımıza çıkabilir.