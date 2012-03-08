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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 4.0 kullanım oranı yüzde 1.6 oldu, Gingerbread hakimiyeti devam ediyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Play mağazasına erişen cihazlardan yola çıkılarak yapılan Android işletim sistemi sürümlerinin kullanımına ilişkin hazırlanan istatistiklerin sonuncusu Android geliştiricileri tarafından yayınlandı.

İstatistiklere göre Gingerbread sürümü yüzde 62 ile büyük bir kullanım oranı elde etmiş durumda. Ardından yüzde 25.3 ile Froyo onu takip ediyor. Honeycomb sürümü yüzde 3.3 oranında. 

Yaygın kullanıma henüz başlayan Android 4.0 sürümünün ise toplamda yüzde 1.6 oranına ulaştığı görülüyor. Bugüne kadar toplam 300 milyon Android cihazı aktive edildiği düşünüldüğünde ICS sürümü yüklü 4.8 milyon cihazın piyasada olduğu var sayılabilir. Ancak bunların ne kadarı kişisel ROM ne kadarı satılan cihaz bir kesinlik yok.

Sürüm bazında ise en yüksek oranın yüzde 61.5 ile 2.3.3 sürümünde olduğu görülüyor. Sonrasında yüzde 25.3 ile 2.2 sürümü geliyor. 

Gingerbread sürümünün güncellemesi son dönemlerde hız kazandığı için kullanım oranına da bu yansıyor. ICS sürümü için hızlı bir güncelleme başladığını söyleyemeyiz. Ancak bu sürümü kullanan orta ve giriş seviyesi akıllı cihazları son dönemdeki fuarlarda gördük. Bunların da etkisiyle yıl ortasına doğru yüzde 30'lara varan bir kullanım oranı karşımıza çıkabilir.

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raptor2009 7 yıl en beğenilen
Güncelleme verdiler de biz mi kullanmadık. :)
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wéndigo 7 yıl
biz hala beta 2.3 ile yetiniyoruz (ideos x5)
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DH Misafiri 7 yıl
@emre-34bjk Google ne alakası var. Bunun sorumlusu telefon firmaları. Google 5 jelly i çıkaracak biz daha 4.0 alamadık.
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unflattering 7 yıl
ics iyidir. ics gelsin hayat daha güzel olacak.
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berkkarabacak 7 yıl
reoix
Hotel California
reoix Bu kadar apple reklamı yapıldı androidciler ses cikarmasin diye içi bombos haberler yayinlaniyor yazık.
Diyosun?
evet rahatsız mı oldun bay fanatik?

reoix artık apple'ın liderliğinin bittiğini sende biliosun, en azından tel'i alo demekten başka şeyler için kullanlar için
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söny 7 yıl
2.3.3 herkez tarafından kullanıyor zaten 2.3.5 kullanmak lazım artık

Tüm kullancılarda 2.3.3
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h!j@cker 7 yıl
google ilginc bir sekilde ureticilerden onde giderek surum guncellemesi yapiyor jelly mely derken millet 4 egecmeden 6-7 yi bulcak samsung bada dan vazgecmiyim kolaya kacmasaydi en azindan samsung kullanicilari icin bile hayat daha farkli olurdu zira ciddi uygulama destegi geliyordu firmalardan
hep 1 2surum geriden takip.edilecek suanki durum onu gosteriyorki bu cok kotu bir durum
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umidigo 7 yıl
Bizim de 2.3.5 betamız var daha 2.3.5 alamadık :( :(
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Buck Fuddy 7 yıl
Galaxy Note'ye ne zaman geliyor su Android 4.
Bu kadar karin agrisi cekecegime alirdim iPhone biterdi.
Ayip sana Google.
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E_Aydin35 7 yıl
Nerdeyse gördüğüm her telefonda 2.3.3 var :) İstatistikdede kendini göstermiş.:)
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sertacarslan 7 yıl
>=2.3.4'ler nerede?
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reoix 7 yıl
Bu kadar apple reklamı yapıldı androidciler ses cikarmasin diye içi bombos haberler yayinlaniyor yazık.
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