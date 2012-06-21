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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 4.1 Jelly Bean sürümü Google Play Store tarafından onaylandı, çok yakında geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
17,1b
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Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Android 4.1 Jelly Bean sürümü Google Play Store tarafından onaylandı, çok yakında geliyor
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Play Store üzerinden kendi akıllı telefonu Galaxy Nexus ve aksesuarlarının satışını gerçekleştiren Google, yanlışlıkla cihazın faturası üzerindeki ürün açıklamasından bazı bilgileri onaylamış oldu. Google I/O 2012 konferansı öncesinde ortaya çıkan veriler, San Francisco'daki büyük etkinlikte Android ile ilgili bizi nasıl gelişmelerin beklediğini gözler önüne serdi.
Google'ın kendi mağazasında sattığı Galaxy Nexus'u sepete ekleyen ve ödeme aşamasına geçmek için gerekli bağlantıya tıklayan Amerikalı bir tüketici, ürünün açıklama bölümündeki ibareyi XDA Developers forumunda paylaştı. Nexus serisinin en yeni telefonu olan Galaxy Nexus, "yakında Android 4.1 Jell...'li ilk telefon" ibaresiyle listeleniyor. Eğer Amerika'daysanız siz de Play Store üzerinden ürünü sepetinize ekleyerek bu açıklamayı kendi gözlerinizle görebilirsiniz.
Ürünün sepetteki küçültülmüş resmi de yeni versiyonun nasıl gözükeceğini az çok gün yüzüne çıkarıyor. Google Arama çubuğunun artık tamamen saydam değil de daha belirgin halde ana ekrana eklendiği anlaşılıyor. Aynı arama çubuğu, Google I/O 2012'nin resmi Android uygulaması için eklenen açıklama resimlerinde de mevcuttu. Böylece Jelly Bean kod adının ve Android 4.1 sürüm numarasının Google tarafından onaylandığını söyleyebiliriz.
Açıklamadan anlaşılacağı üzere, Android 4.1 sürümünü taşıyacak ilk telefon Galaxy Nexus olacak. Yani Google, bu versiyon için yeni bir Nexus telefonu çıkarmayacak, hatta eski telefonunu direk yeni yazılımla satışa sunacak. Bu durum, Jelly Bean'in bir Nexus tablet bilgisayarıyla çıkış yapacağını da onayladı diyebiliriz.
Tablet desteğine sahip ilk sürüm Android 3.0 Honeycomb, Motorola XOOM tabletle piyasaya sürülmüştü. Muhtemelen ASUS'un ürettiği MeMO 370T modeline benzer özelliklerdeki bir Nexus tableti için de Android 4.1 Jelly Bean hazırlandı. Windows 8 ile birlikte ikinci işletim sistemi olarak kullanılabilme desteği ve tabletler için daha iyi optimizasyonu beraberinde getireceği iddia edilen Jelly Bean'in bir tabletle duyurulması, Mountain View merkezli internet devinin Ice Cream Sandwich'ten bu yana tablet bilgisayarlar üzerinde geliştirme çalışmaları yürüttüğünü kanıtlamış oluyor.
27 Haziran'da San Francisco'daki Moscone Center'da başlayacak olan Google I/O 2012'in açılış konuşması, tüm bu bilgilerin resmiyet kazanacağı adres olacak. Şimdilik Android 4.1 Jelly Bean sürümünün Ice Cream Sandwich kadar büyük değişimler sunacak bir güncelleme olmayacağını ifade edebiliriz. Fakat bu sürümün tablet sektöründe daha hızlı yükselebilmek için hazırlandığından eminiz. Daha fazla detay için yaklaşık altı gün beklememiz gerekecek. 

http://www.droid-life.com/2012/06/21/galaxy-nexus-listing-in-play-store-outs-jelly-bean-as-android-4-1/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
Flash desteğini kaldıracaklarmış :s tinyurl.com/...
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tugares 7 yıl
metin2017
Güncelleme için en iyi marka SONY ama donanım kötü :S

Katılıyorum , donanımı o kadarda kadar kötü değil :D
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alptug.55 7 yıl
Biz daha 4.0 bekliyoruz,google 4.1 yayınlıyo
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Pardus Linux 7 yıl
0.1 0.2 şeklinde ilerlemeye geri dönüldü demek zaten 5.0 biraz göz korkutuyordu 2.2, 2.3 gibi ilerlemesi daha iyi en azından daha az geride kalmış gibi görünürüz
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gokooo 7 yıl
Önce 4.0 gelseymiş :)
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X-FI 7 yıl
çıksın bakalım neleri var görelim..
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_BEDIRHAN_ 7 yıl
Güncelleme çıksa ne olucak yine ısınma sorunu şarz sorunu vb gibi şeylerle gelir. Galaxy note kullanıyorum hala telefonumu 4.0 a yükseltemedim :(
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brandomercury2 7 yıl
mnc07
biz daha evo ya 4.0 bekliyoruz,Ohhhhh yoooooooo

daha fenası var nokia n900 kullanıcıları en az 2011 den beri ics kullanabiliyordu.
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pijama61 7 yıl
şu yanlışlıkla lafına gıcık oluyorum. yahu geri zekalı mı bunlar da yanlışlıkla o kadar yönetici varken ürün açıklamasına öyle birşey yazsın. zaten bunun yazılmasına gereken yok. android googlenin, telefon googlenin tabi ki ilk o alacak güncellemeyi
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Whisper911 7 yıl
sırf güncelleme yüzünden google nexus tercih ettim ve ilk defa bir telefonum piyasadan önce güncellenecek bıkmıştım xda da port beklemekten.. :D
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