Android 4.1 Jelly Bean sürümünün kullanım oranı Ekim ayında %2.7'ye yükseldi





Google, Ekim ayının son iki haftasına ait Android versiyonlarının kullanımıyla ilgili analizini yayınladı. Kaynak kodları Temmuz'da dağıtılan Android 4.1 Jelly Bean sürümü, bir aylık dönemde %0.9'dan ancak %2.7'ye yükselebildi. Aylardır üreticilerin üzerinde çalıştığı güncellemeler ve yıl sonuna doğru satışa sunulacak yeni ürünlerle bu oranın Kasım'da %10'a ulaşması bekleniyor.

Ekim'in başında açık kaynak kodlu ekosistemin %57.5'ini oluşturan Android 2.3 Gingerbread, dört haftada %54.2'ye, %14'lük 2.2 Froyo %12'ye, %2.1 seviyesindeki tabletlere özel Honeycomb ise %1.8 oranıyla yavaşça düşüşünü sürdürdü. Gingerbread öncesi Eclair %3.7 oranındayken %3.1, Donut %0.4 iken %0.3 ve Cupcake %0.2 iken %0.1'e gerileyerek 2012 sonuna kadar kullanım oranlarının önemsenmeyecek bir düzeye ulaşıp platformdaki parçalanmışlığı bir nebze olsun azalacağının sinyallerini verdi. Geçen bir aylık dönemdeki en büyük yükselişi %20.8'den %25.8'e sıçrayan Ice Cream Sandwich gösterdi.





Honeycomb - Gingerbread ve daha eski Android sürümlerinin kullanım oranları yavaş da olsa azalmaya devam ediyor, Ice Cream Sandwich'in hızlı yükselişi sürüyor. Önümüzdeki günlerde kaynak kodları yayınlanması beklenen ve API seviyesi 17 olan Android 4.2 versiyonunun yeni Nexus'ların da katkısıyla Jelly Bean'in kullanım oranını istenilen ivmeyle yükselteceği tahmin ediliyor.

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html