Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 4.1 Jelly Bean sürümünün kullanım oranı Ekim ayında %2.7'ye yükseldi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
540
1
12
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android 4.1 Jelly Bean sürümünün kullanım oranı Ekim ayında %2.7'ye yükseldi
Tam Boyutta Gör

Google, Ekim ayının son iki haftasına ait Android versiyonlarının kullanımıyla ilgili analizini yayınladı. Kaynak kodları Temmuz'da dağıtılan Android 4.1 Jelly Bean sürümü, bir aylık dönemde %0.9'dan ancak %2.7'ye yükselebildi. Aylardır üreticilerin üzerinde çalıştığı güncellemeler ve yıl sonuna doğru satışa sunulacak yeni ürünlerle bu oranın Kasım'da %10'a ulaşması bekleniyor.
Ekim'in başında açık kaynak kodlu ekosistemin %57.5'ini oluşturan Android 2.3 Gingerbread, dört haftada %54.2'ye, %14'lük 2.2 Froyo %12'ye, %2.1 seviyesindeki tabletlere özel Honeycomb ise %1.8 oranıyla yavaşça düşüşünü sürdürdü. Gingerbread öncesi Eclair %3.7 oranındayken %3.1, Donut %0.4 iken %0.3 ve Cupcake %0.2 iken %0.1'e gerileyerek 2012 sonuna kadar kullanım oranlarının önemsenmeyecek bir düzeye ulaşıp platformdaki parçalanmışlığı bir nebze olsun azalacağının sinyallerini verdi. Geçen bir aylık dönemdeki en büyük yükselişi %20.8'den %25.8'e sıçrayan Ice Cream Sandwich gösterdi.

Honeycomb - Gingerbread ve daha eski Android sürümlerinin kullanım oranları yavaş da olsa azalmaya devam ediyor, Ice Cream Sandwich'in hızlı yükselişi sürüyor. Önümüzdeki günlerde kaynak kodları yayınlanması beklenen ve API seviyesi 17 olan Android 4.2 versiyonunun yeni Nexus'ların da katkısıyla Jelly Bean'in kullanım oranını istenilen ivmeyle yükselteceği tahmin ediliyor.
Android 4.1 Jelly Bean sürümünün kullanım oranı Ekim ayında %2.7'ye yükseldi
Tam Boyutta Gör

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
electROck35 7 yıl
Hantal yapısı nedeniyle birsürü Android sürümü olmuş görünüyor hala iOS ya da Windows Phone'un verdiği performansı sunamıyor. Bence Android yazılımdan yırtamayacak acilen 8-16 çekirdekli işlemcilere, 4-8 GB ram'lere falan geçmesi lazım diğer iki işletim sisteminin stabilitesiyle yarışabilmesi için. Bu kadar güçlü ve gereksiz donanımları piyasaya alıştıran Google ama yinede olmayınca olmuyor işte, yada abartı donanımla göz boyamaktan vazgeçip diğerleri gibi yazılıma odaklanmalı.
Ama ticari başarısına diyecek yok çoğunluk tek çekirdekli muhteşem verimli sorunsuz bir cihaz yerine, 4 çekirdekte ancak toparlayan bir cihazı tercih ediyor. Yani ticarette önemli olan büyük rakamlarla göz boyamak, sonuçta tüketici böyle istiyor, Google'da "özgürlük" vaadiyle kullanıcılara hakettiğini veriyor.
Ama ben bir uygulamayı kapatıp ana ekrana dönüşün 10 sn, arama tuşlarına erişmenin ayrıca 10 sn, rehbere girmenin 15 sn sürdüğü özgürlüğü almayayım.
Ne dolmuşum be :) neyse bu ay kurtuluyorum bu cihazdan.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxl567 7 yıl electROck35
electROck35
Hantal yapısı nedeniyle birsürü Android sürümü olmuş görünüyor hala iOS ya da Windows Phone'un verdiği performansı sunamıyor. Bence Android yazılımdan yırtamayacak acilen 8-16 çekirdekli işlemcilere, 4-8 GB ram'lere falan geçmesi lazım diğer iki işletim sisteminin stabilitesiyle yarışabilmesi için. Bu kadar güçlü ve gereksiz donanımları piyasaya alıştıran Google ama yinede olmayınca olmuyor işte, yada abartı donanımla göz boyamaktan vazgeçip diğerleri gibi yazılıma odaklanmalı.
Ama ticari başarısına diyecek yok çoğunluk tek çekirdekli muhteşem verimli sorunsuz bir cihaz yerine, 4 çekirdekte ancak toparlayan bir cihazı tercih ediyor. Yani ticarette önemli olan büyük rakamlarla göz boyamak, sonuçta tüketici böyle istiyor, Google'da "özgürlük" vaadiyle kullanıcılara hakettiğini veriyor.
Ama ben bir uygulamayı kapatıp ana ekrana dönüşün 10 sn, arama tuşlarına erişmenin ayrıca 10 sn, rehbere girmenin 15 sn sürdüğü özgürlüğü almayayım.
Ne dolmuşum be :) neyse bu ay kurtuluyorum bu cihazdan.

3310 a android felan mı yükledin arkadaş, 10–15 saniye nedir? Tamam gecikme var, mesela benim eski Note 1, rehbere 3 saniyede felan giriyordu ve uyuz ediyordu. Fakat exdialer tarzı prolarla sıfır gecikme ile giriyordu. Özgürlük bu anlamda iyi. Herşeyin çözümü var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 7 yıl
ice cream yine iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl
1aya o %2.7 %1in altina duser. 4.2cikti 1 aya tum nexuslara gelir, cogu 4.1den 4.2 ye yukselir. zaten yukseltme ile ugrasmiyan nexus 4.0 dalar. ondan sonra tekrar nexus 4 satislariyla yukselecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homeedition88 7 yıl
Tum android satis rakamlari arasinda eli yuzu duzgun cihazlarin sayisi hesaplamak icin toplam satilan android cihazin %28 ini almak gerek. Geri kalanlar symbian dan alinan pazar payi kadar oluyor. Akilli ama yavas ve ucuz cihazlardan ibaret bolum yani. Play store dan ciddi alisveris yapabilen bolum ise bu %28 lik kisim olsa gerek.
Android 4.2 cikti ama 4.1 kullanim orani yerlerde. Google samsung, lg, sony, htc gibi ureticileri kolesi kivamina getirmeye calisiyor olabilir mi? Nexus sertifikasi ile "acik" isletim sistemini sertifika ile satmaya baslarsa o zaman bu kaosa engell olur ama bu defa ureticileri kendine mecbur birakmis olacak. Mobil pazarin windowsu olmaya aday google android....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayalet cevher 7 yıl
üretici sanıyor ki, ben yazılım desteğini keserim, milleti mecbur bırakırım yeni telefon almaya.(sony samsung htc motorola ,al birini vur ötekine).
Taş gibi s2 mi jelly bean'e hazır değil? atrix mi ics'i kaldırmayacak?
s2'si olana s3 aldırmanın en kolay yolu, yeni güncellemenin erken gelecek bıdıbıdısı
Şu sebepten s3-one x vs almaya soğuyorum, ha jelly bean dağıtldı dağıtılacak da, 6 ay sonra yeni güncelleme geliyor, yok korede dağıtlıldı , türkiyede sırada, açıklama geldi gitti. yazık be kardeşim.
Andorid çıkmazda (ki nexusların türkiyeye gelmesi ayrı yılan hikayesi)
Severek kullandığım platform, üreticiler yüzünden ket vuruyor kendine
Özeti : Nexus Sertifika programı ile adam gibi millet güncellemesini alsa, satış patlaması yapacaklar, severek de herkes kullanacak telefonlarını
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NorthShield 7 yıl
SII ye 4.1 geldiğinde bu sayıda patlama olur bence piyasada okadar çok sII varki bu sayıyı direkt yukarı çekecektir. 4.0 toplam %28.5 kullanılıyor bence buda iyi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anakhaa 7 yıl
ben mi hatalıyım yoksa hala galaxy note a güncelleme çıkmadı mı?
peki neden bütün cihazlara güncelleme çıkmadan böyle bir araştırma yaparlar biri bana bunu açıklayabilir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teajn33 7 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliahmet 7 yıl
arkadaşlar sanki güncellemeyi cıkardılarda biz kullanmıyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 7 yıl
Bu google bi harika dostum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
540 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 2si1: "Yeni Nesil Oyun ve Teknoloji Programı" 02.11.2012 "Yeni Bölüm" video şov 7 yıl Samsung SyncMaster Sa950 3D "Estetik ve Teknoloji bir arada!" LCD Monitör video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim