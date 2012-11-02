Android 4.1 Jelly Bean sürümünün kullanım oranı Ekim ayında %2.7'ye yükseldi

Haber Editörü
Google, Ekim ayının son iki haftasına ait Android versiyonlarının kullanımıyla ilgili analizini yayınladı. Kaynak kodları Temmuz'da dağıtılan Android 4.1 Jelly Bean sürümü, bir aylık dönemde %0.9'dan ancak %2.7'ye yükselebildi. Aylardır üreticilerin üzerinde çalıştığı güncellemeler ve yıl sonuna doğru satışa sunulacak yeni ürünlerle bu oranın Kasım'da %10'a ulaşması bekleniyor.
Ekim'in başında açık kaynak kodlu ekosistemin %57.5'ini oluşturan Android 2.3 Gingerbread, dört haftada %54.2'ye, %14'lük 2.2 Froyo %12'ye, %2.1 seviyesindeki tabletlere özel Honeycomb ise %1.8 oranıyla yavaşça düşüşünü sürdürdü. Gingerbread öncesi Eclair %3.7 oranındayken %3.1, Donut %0.4 iken %0.3 ve Cupcake %0.2 iken %0.1'e gerileyerek 2012 sonuna kadar kullanım oranlarının önemsenmeyecek bir düzeye ulaşıp platformdaki parçalanmışlığı bir nebze olsun azalacağının sinyallerini verdi. Geçen bir aylık dönemdeki en büyük yükselişi %20.8'den %25.8'e sıçrayan Ice Cream Sandwich gösterdi.
Honeycomb - Gingerbread ve daha eski Android sürümlerinin kullanım oranları yavaş da olsa azalmaya devam ediyor, Ice Cream Sandwich'in hızlı yükselişi sürüyor. Önümüzdeki günlerde kaynak kodları yayınlanması beklenen ve API seviyesi 17 olan Android 4.2 versiyonunun yeni Nexus'ların da katkısıyla Jelly Bean'in kullanım oranını istenilen ivmeyle yükselteceği tahmin ediliyor.
http://developer.android.com/about/dashboards/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama ticari başarısına diyecek yok çoğunluk tek çekirdekli muhteşem verimli sorunsuz bir cihaz yerine, 4 çekirdekte ancak toparlayan bir cihazı tercih ediyor. Yani ticarette önemli olan büyük rakamlarla göz boyamak, sonuçta tüketici böyle istiyor, Google'da "özgürlük" vaadiyle kullanıcılara hakettiğini veriyor.
Ama ben bir uygulamayı kapatıp ana ekrana dönüşün 10 sn, arama tuşlarına erişmenin ayrıca 10 sn, rehbere girmenin 15 sn sürdüğü özgürlüğü almayayım.
Ne dolmuşum be :) neyse bu ay kurtuluyorum bu cihazdan.
3310 a android felan mı yükledin arkadaş, 10–15 saniye nedir? Tamam gecikme var, mesela benim eski Note 1, rehbere 3 saniyede felan giriyordu ve uyuz ediyordu. Fakat exdialer tarzı prolarla sıfır gecikme ile giriyordu. Özgürlük bu anlamda iyi. Herşeyin çözümü var.
Android 4.2 cikti ama 4.1 kullanim orani yerlerde. Google samsung, lg, sony, htc gibi ureticileri kolesi kivamina getirmeye calisiyor olabilir mi? Nexus sertifikasi ile "acik" isletim sistemini sertifika ile satmaya baslarsa o zaman bu kaosa engell olur ama bu defa ureticileri kendine mecbur birakmis olacak. Mobil pazarin windowsu olmaya aday google android....
Taş gibi s2 mi jelly bean'e hazır değil? atrix mi ics'i kaldırmayacak?
s2'si olana s3 aldırmanın en kolay yolu, yeni güncellemenin erken gelecek bıdıbıdısı
Şu sebepten s3-one x vs almaya soğuyorum, ha jelly bean dağıtldı dağıtılacak da, 6 ay sonra yeni güncelleme geliyor, yok korede dağıtlıldı , türkiyede sırada, açıklama geldi gitti. yazık be kardeşim.
Andorid çıkmazda (ki nexusların türkiyeye gelmesi ayrı yılan hikayesi)
Severek kullandığım platform, üreticiler yüzünden ket vuruyor kendine
Özeti : Nexus Sertifika programı ile adam gibi millet güncellemesini alsa, satış patlaması yapacaklar, severek de herkes kullanacak telefonlarını
peki neden bütün cihazlara güncelleme çıkmadan böyle bir araştırma yaparlar biri bana bunu açıklayabilir mi?