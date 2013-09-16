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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 4.4 KitKat ve Nexus 5 modeli 14 Ekim'de tanıtılabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android 4.4 KitKat ve Nexus 5 modeli 14 Ekim'de tanıtılabilir

 Google'ın Android işletim sisteminin 4.4 KitKat sürümü ile ilgili ilk ipuçlarını vermesinin ardından sürümün ne zaman yayınlanacağına dair iddialar gündeme gelmeye başladı.

Android 4.4 KitKat sürümünün yeni bir Nexus akıllı telefonu ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Sektörden gelen bilgilere göre Google, Android 4.4 KitKat sürümünü ve Nexus 5 modelini 14 Ekim tarihindeki bir etkinlikte tanıtmayı planlıyor.

Android 4.4 KitKat sürümünün ne tür özellikler sunacağı bilinmiyor ancak slogandan önceki modellere göre de optimize edileceği tahmin ediliyordu. Kaynaklar bu özelliği doğruluyor. KitKat ile birlikte sunulacağı belirtilen özellikler ise şöyle:

- Önceki nesil Android cihazlarına göre optimizasyon
- Ekranların yeniden ölçeklendirilmesi
- Kablosuz görüntü aktarımı Miracast güncellemeleri
- Yeni bir galeri arayüzü
- Animasyonlarla ilgili yeni API'ler
- Android standart mavi renk temasının farklı renklerle artırılması
- Yeni bildirim widget'leri

Bunun yanında önceki modellere göre optimizasyon yerine Google'ın işletim sisteminin bazı özelliklerini Google Play üzerinden Android cihazlarına sunabileceği şeklinde yorumlar da yapılıyor. Böylece KitKat tecrübesi kısmen de olsa önceki modellere sunulmuş olacak. Çünkü KitKat sürümünün eski modellere güncelleme olarak sunulmasının pek de mümkün olmadığı ifade ediliyor.

http://vr-zone.com/articles/android-4-4-nexus-5-announced-october-14th/56084.html Yorum Yaz
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Pulstar 6 yıl en beğenilen Golden Gate
EmreFB1907

Şu nexus'un telefonları çok gereksiz .

Telefonlarda hiçbir ekstra yok ama sırf kendi telefonu var diye ötekilere güncellemeyi geç veriyor . Güncelleme isteyenlerde bu telefona yönelmek zorunda kalıyor .

Sen çok yanlış gelmişsin. Mevzuyu hala anlayamamışsın.

Asıl Android Nexus'tur. Donanımlı ancak yazılımsal olarak neredeyse boş cihaz şeklinde gelir. Yani özelleştirmeyi tamamen kullanıcıya bırakır. Nexus cihazlar diğer markaların cihazları gibi hafızanın neredeyse yarısını dolduran, Google uygulamaları haricinde root olmadan silinemeyen, silinse de sistemin stabilitesinin bozulmasına yol açan uygulamalarla gelen cihazlar değildir.
EmreFB1907Şu nexus'un telefonları çok gereksiz .Telefonlarda hiçbir ekstra yok ama sırf kendi telefonu var diye ötekilere...
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Fenomenon 6 yıl onsos1100
size kesinle katılıyorum. pc de her yıl farklı bir os mu kullanıyorduk ??
ama tüketicilerde de suç var, 1 yıl boyunca hiç android güncellemesi çıkmasa google'ı topa tutarlar
ayrıca etraf benim "telefnum hala 4.1.1, neden 4.1.2 güncellemesi almıyor" diye ağlayanlarla dolu. sorsan 2 versiyon arasında ne fark var bilmez bile
size kesinle katılıyorum. pc de her yıl farklı bir os mu kullanıyorduk ??ama tüketicilerde de suç var, 1 yıl boyunca hiç android güncellemesi çıkmasa goog...
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DH Misafiri 6 yıl
şimdi bunu bu kadar çabuk duyururlarsa samsung gene çamura yatıp 4.3ü atlayıp 4.4 vereceğiz demesin
1 Yanıt Yanıtla +13
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reactor1111 6 yıl
14 ekimde geçti. Ne zaman tanıtılacak yahu bu cihaz?
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Z.İbrahimovic10 6 yıl
KitKat bahane Nexus 5 i bekliyoruz biz ama tanıtmamakta hala ısrarcılar
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DH Misafiri 6 yıl
bkleyip görecez
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alp0007 6 yıl
Androidten gitgide soğuyorum, hayırlısı...
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aycibin 6 yıl
orta seviye cihazların bile kesintisiz,takılmasız,zorlanmadan çalıştırabileceği bir işletim sistemi olmalı.üst seviye modeller ancak oyun,multitask gibi ağır uygulamalarda fark yaratmalı.
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zaferaa 6 yıl
Ah ekrem71 ah yine gelebilir li bir haber daha senden
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MegaWolt38 6 yıl
Android sadece 1000-tl üstü cihazlarda verimli çalışır. Aşağısı telefonlar için tam bir çöplük. Gerçi üst telefonlarda Nexus veya One haricinde gecikmeler, takılmalar devamlı oluyor nasıl işse artık.!
İşte Android in en büyük pişmanlıklarından biri de geriye dönük desteğinin olmaması. iOS 7 iphone 4 te bile çalışacak..adamlarda destek tam.!
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cübbeli gandalf 6 yıl
yeni android sürümüne koyacak isim bulamadılar herhalde
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FlyingUnderpants 6 yıl
Android 5.0'a kadar bu iş yama mantığında gider, beklenti içine girmemek lazım.
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Mert103 6 yıl
Ulan sola'da 4.03 kullanıyor adamlar 5'e geçicek nerdeyse
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1080p 6 yıl
Sistem şu şekilde işliyor.

Sony Samsung Üst seviye cihazını çıkarıyor aradan bir kaç ay sonra yeni android sürümü duyuruluyor.
Bu yeni sürüm bir sonra ki üst seviye cihazdan sonra cihazlara güncelleme olarak veriliyor.
Kendi elimizle büyüttük android çöplüğünü kabul etmek gerek.
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İpod touch 4g tasarımında 4.7" lik iphone apple ı bir kez daha efsane yapar.Çünkü IOSa sahip.
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alirezzak 6 yıl
DH Misafiri
şimdi bunu bu kadar çabuk duyururlarsa samsung gene çamura yatıp 4.3ü atlayıp 4.4 vereceğiz demesin

Zaten öyle yapmayacak mı?
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fbkaya 6 yıl
4.3 çıktımı ?
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