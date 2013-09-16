Android 4.4 KitKat ve Nexus 5 modeli 14 Ekim'de tanıtılabilir





Google'ın Android işletim sisteminin 4.4 KitKat sürümü ile ilgili ilk ipuçlarını vermesinin ardından sürümün ne zaman yayınlanacağına dair iddialar gündeme gelmeye başladı.





Android 4.4 KitKat sürümünün yeni bir Nexus akıllı telefonu ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Sektörden gelen bilgilere göre Google, Android 4.4 KitKat sürümünü ve Nexus 5 modelini 14 Ekim tarihindeki bir etkinlikte tanıtmayı planlıyor.





Android 4.4 KitKat sürümünün ne tür özellikler sunacağı bilinmiyor ancak slogandan önceki modellere göre de optimize edileceği tahmin ediliyordu. Kaynaklar bu özelliği doğruluyor. KitKat ile birlikte sunulacağı belirtilen özellikler ise şöyle:





- Önceki nesil Android cihazlarına göre optimizasyon

- Ekranların yeniden ölçeklendirilmesi

- Kablosuz görüntü aktarımı Miracast güncellemeleri

- Yeni bir galeri arayüzü

- Animasyonlarla ilgili yeni API'ler

- Android standart mavi renk temasının farklı renklerle artırılması

- Yeni bildirim widget'leri





Bunun yanında önceki modellere göre optimizasyon yerine Google'ın işletim sisteminin bazı özelliklerini Google Play üzerinden Android cihazlarına sunabileceği şeklinde yorumlar da yapılıyor. Böylece KitKat tecrübesi kısmen de olsa önceki modellere sunulmuş olacak. Çünkü KitKat sürümünün eski modellere güncelleme olarak sunulmasının pek de mümkün olmadığı ifade ediliyor.

http://vr-zone.com/articles/android-4-4-nexus-5-announced-october-14th/56084.html