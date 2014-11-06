Android 5.0 ile SD karta üçüncü taraf geliştirici erişimi iyileştiriliyor





Android 4.0 ve üzeri sürümlerde üçüncü taraf uygulamaların SD kartlara erişimi kısıtlanmaya başlamıştı ve Google bir süre önce yayımladığı Depolama Erişim yazılımı ile de bu kısıtlamaları giderememişti. Android 5.0 ile erişim konusunda önemli iyileştirmeler yapılıyor.





Yeni iyileştirmeler ise uygulamaların alt klasörler de dahil olmak üzere SD karttaki tüm klasörlere erişim izni isteyebilecek. Ayrıca bir uygulamaya toplu erişim verildiğinde sonraki erişimler için izin istemeye gerek olmayacak.





Kullanıcılar hangi uygulamaların cihaz depolamasındaki hangi alana erişim sağlayabileceğini kontrol edecek. Bunun yanında uygulamalar cihaz depolama alanına sığmayan içeriklerini SD karta aktarabilecek.





İyileştirmeler sayesinde geliştiricilerin SD kartlara erişimde artık daha az sıkıntı çekeceği tahmin ediliyor. Zira daha fazla erişim alanı kullanmak için farklı taktiklere başvurmalarına gerek kalmayacak.

http://www.androidpolice.com/2014/11/04/android-5-0-makes-sd-cards-great-again-extends-api-to-allow-full-directory-access-automatic-mediastore-and-improves-security/