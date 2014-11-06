Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 5.0 ile SD karta üçüncü taraf geliştirici erişimi iyileştiriliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
319
1
4
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android 5.0 ile SD karta üçüncü taraf geliştirici erişimi iyileştiriliyor

Android 4.0 ve üzeri sürümlerde üçüncü taraf uygulamaların SD kartlara erişimi kısıtlanmaya başlamıştı ve Google bir süre önce yayımladığı Depolama Erişim yazılımı ile de bu kısıtlamaları giderememişti. Android 5.0 ile erişim konusunda önemli iyileştirmeler yapılıyor. 

Yeni iyileştirmeler ise uygulamaların alt klasörler de dahil olmak üzere SD karttaki tüm klasörlere erişim izni isteyebilecek. Ayrıca bir uygulamaya toplu erişim verildiğinde sonraki erişimler için izin istemeye gerek olmayacak. 

Kullanıcılar hangi uygulamaların cihaz depolamasındaki hangi alana erişim sağlayabileceğini kontrol edecek. Bunun yanında uygulamalar cihaz depolama alanına sığmayan içeriklerini SD karta aktarabilecek. 

İyileştirmeler sayesinde geliştiricilerin SD kartlara erişimde artık daha az sıkıntı çekeceği tahmin ediliyor. Zira daha fazla erişim alanı kullanmak için farklı taktiklere başvurmalarına gerek kalmayacak.  

http://www.androidpolice.com/2014/11/04/android-5-0-makes-sd-cards-great-again-extends-api-to-allow-full-directory-access-automatic-mediastore-and-improves-security/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KoTuTuRK 5 yıl
Nihayet bu konuyada el atılmış sonunda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dokuzcanlicanavar 5 yıl
Android 5.0 ile iyileştirilmeyen ne var ki :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 5 yıl
cep telefonunun içindeki entegre bellek zamanla yaza sile yaza sile ömrünü tamamlıyor !
bu sebeple bir noktadan sonra verilerin kurtarılması ciddi sorun olabiliyor !
SD kart olayında ise her zaman bir alternatif daha var seçeneği söz konusu !
çünkü sabit entegre üzerinde işletim sistemine denk gelen bir bozukluk olunca 1 kb lık bir hata yüzünden
tüm entegre bellek ölüyor ! ama SD üzerinde bu olursa sadece olası veri kaybı 1 kb lık bir kayıp olacağı için veri güvenliği açısından daha güvenli sonuçlar veriyor uzun lafın kısası entegre bellek üzerine işletim sistemi yüklemek yerine aynı OEM PC mantığı ile SD kart üzerine işletim sisteminin yüklenmesi cep telefonlarının kullanım ömrünü 2 kat garantili bir şekilde artıracaktır ! yoksa normal şartlarda yeni aldığını en son model telefonun bile ortalama ömrü 5 yılı geçmeyecektir ( 1 ile 10 ortalaması )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkhair 5 yıl
Pc için ssd neyse, telefon için de dahili hafıza o...
Sd karttan çalışan uygulamalar çok ağır çalışıyorlar ( class10 için konuşuyorum )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "MKV destekli" Teknoloji ve Oyun Programı 5 yıl DH Özel Röportaj: Canon, "Sosyal" yazıcılarını tanıttı 5 yıl DH Özel Röportaj: Avea, 2014 yılı 3. Çeyrek sonuçlarını açıkladı 5 yıl Corsair Graphite 730T Test Masamızda 5 yıl Android 5.0 dönüşümünde Intel Bay Trail platformu ve özellikleri 5 yıl Asus'un mini oyun bilgisayarı ROG GR8 Türkiye'de: Tüm detayları bu videoda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim