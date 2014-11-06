Android 5.0 ile SD karta üçüncü taraf geliştirici erişimi iyileştiriliyor

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Android 4.0 ve üzeri sürümlerde üçüncü taraf uygulamaların SD kartlara erişimi kısıtlanmaya başlamıştı ve Google bir süre önce yayımladığı Depolama Erişim yazılımı ile de bu kısıtlamaları giderememişti. Android 5.0 ile erişim konusunda önemli iyileştirmeler yapılıyor.
Yeni iyileştirmeler ise uygulamaların alt klasörler de dahil olmak üzere SD karttaki tüm klasörlere erişim izni isteyebilecek. Ayrıca bir uygulamaya toplu erişim verildiğinde sonraki erişimler için izin istemeye gerek olmayacak.
Kullanıcılar hangi uygulamaların cihaz depolamasındaki hangi alana erişim sağlayabileceğini kontrol edecek. Bunun yanında uygulamalar cihaz depolama alanına sığmayan içeriklerini SD karta aktarabilecek.
İyileştirmeler sayesinde geliştiricilerin SD kartlara erişimde artık daha az sıkıntı çekeceği tahmin ediliyor. Zira daha fazla erişim alanı kullanmak için farklı taktiklere başvurmalarına gerek kalmayacak.
http://www.androidpolice.com/2014/11/04/android-5-0-makes-sd-cards-great-again-extends-api-to-allow-full-directory-access-automatic-mediastore-and-improves-security/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu sebeple bir noktadan sonra verilerin kurtarılması ciddi sorun olabiliyor !
SD kart olayında ise her zaman bir alternatif daha var seçeneği söz konusu !
çünkü sabit entegre üzerinde işletim sistemine denk gelen bir bozukluk olunca 1 kb lık bir hata yüzünden
tüm entegre bellek ölüyor ! ama SD üzerinde bu olursa sadece olası veri kaybı 1 kb lık bir kayıp olacağı için veri güvenliği açısından daha güvenli sonuçlar veriyor uzun lafın kısası entegre bellek üzerine işletim sistemi yüklemek yerine aynı OEM PC mantığı ile SD kart üzerine işletim sisteminin yüklenmesi cep telefonlarının kullanım ömrünü 2 kat garantili bir şekilde artıracaktır ! yoksa normal şartlarda yeni aldığını en son model telefonun bile ortalama ömrü 5 yılı geçmeyecektir ( 1 ile 10 ortalaması )
Sd karttan çalışan uygulamalar çok ağır çalışıyorlar ( class10 için konuşuyorum )