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Android 7.0 Nougat yüklü olarak satın alabileceğiniz akıllı telefonlar

Android 7.0 Nougat güncellemesi resmi olarak cihazlara yüklenmeye başladı. Ülkemizde de satılmakta olan Androd’in en yeni sürümünün yüklü olarak kullanılabildiği telefonlar yazımızda:
2 yıl
6,7b
1
25
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Google’ın en yeni Android sürümü olan 7.0 Nougat, beta sürecinin ardından sınırlı sayıda cihaza yüklenebilir hale geldi. Ülkemizde de hali hazırda satışta olan bazı cihazlar, güncelleme alarak yeni sürüme yükseltilmiş durumda.

Uygulamalar arası hızlı geçiş, çoklu pencere desteği, Vulkan API ile daha gerçekçi bir oyun deneyimi, daha verimli pil kullanım yetenekleri, gelişmiş bildirim paneli kontrol yetenekleri, artırılmış güvenlik ve daha bir çok yenilik Android 7.0 Nougat sürümünde kullanıcıları bekliyor.

An itibariyle ülkemizde en yeni Android sürümünü kullanabileceğiniz hali hazırda sınırlı sayıda cihaz var. İlerleyen günlerde satışa sunulacak LG V20 için henüz biraz daha beklememiz gerekiyor ancak öncesinde kullanabileceğiniz cihazları sizler için bir araya getirdik.

Nexus 6P

Nexus 5X

 

General Mobile GM 4G

 

General Mobile GM 5 Plus


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forumlarabak 2 yıl
Ayıptır sorması Nexus 5X i nasıl alıyoruz?
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DjarumBlack- 2 yıl
gm 5 plus'ı dün satın aldım. 7.0 ı kendim yükledim kurulu gelmedi.
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antihedon 2 yıl
Diğer cihazları bilmem ama gm5+ android 7.0 ile gelirse satamazlar. Standa bu haliyle koyarsalar, kasıyor lan bu deyip kimse almaz. Bildiğin kasıyor çünkü.
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kadirirdem 2 yıl
lg v20 nerede ?
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V4LKyR 2 yıl
Nexus 5X ve 6P ülkede var mı?
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Bukalemun 2 yıl
VULKAN API desteği işlemci ile aktif oluyor ve android 7 gerekli. Örneğin arada kalan TEK CİHAZ LG GFLEX2 S810 Android 5.1.1 destekli :)) yurtdışında android 6.0 destekli ama 7.0 almayacak. VULKAN API ne oldu o zaman ???!!!
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Biggest Star 2 yıl
gm 5 plus kullanıcısı olarak bu haberden rahatsız oldum.
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yigit18 2 yıl Bukalemun
Bukalemun
VULKAN API desteği işlemci ile aktif oluyor ve android 7 gerekli. Örneğin arada kalan TEK CİHAZ LG GFLEX2 S810 Android 5.1.1 destekli :)) yurtdışında android 6.0 destekli ama 7.0 almayacak. VULKAN API ne oldu o zaman ???!!!

Galaxy s7de android 6 var.vulkan desteğide var.

Vulkanı android 7 ye yamıyorlar halbuki öncelikle driverların desteklemesi ile ilgili bir olay.
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smart1978 2 yıl
Android One larda Vulkan API si yokki .
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muratteas 2 yıl smart1978
smart1978
Android One larda Vulkan API si yokki .

Ne demek yok?
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theyapici 2 yıl
LG Mİ GM mi Allah korusun
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bu reklam için ne aldınız !?
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alemburda34 2 yıl
Vulkan desteği var fakat onu kullanacak donanım her telefonda yok.
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nexus 5x, Nexus 6P ve
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