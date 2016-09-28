Android 7.0 Nougat yüklü olarak satın alabileceğiniz akıllı telefonlar





Google’ın en yeni Android sürümü olan 7.0 Nougat, beta sürecinin ardından sınırlı sayıda cihaza yüklenebilir hale geldi. Ülkemizde de hali hazırda satışta olan bazı cihazlar, güncelleme alarak yeni sürüme yükseltilmiş durumda.

Uygulamalar arası hızlı geçiş, çoklu pencere desteği, Vulkan API ile daha gerçekçi bir oyun deneyimi, daha verimli pil kullanım yetenekleri, gelişmiş bildirim paneli kontrol yetenekleri, artırılmış güvenlik ve daha bir çok yenilik Android 7.0 Nougat sürümünde kullanıcıları bekliyor.

An itibariyle ülkemizde en yeni Android sürümünü kullanabileceğiniz hali hazırda sınırlı sayıda cihaz var. İlerleyen günlerde satışa sunulacak LG V20 için henüz biraz daha beklememiz gerekiyor ancak öncesinde kullanabileceğiniz cihazları sizler için bir araya getirdik.

Nexus 6P

Nexus 5X

General Mobile GM 4G

General Mobile GM 5 Plus