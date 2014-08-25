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Android L işletim sisteminin ismi değişebilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android L işletim sisteminin ismi değişebilir

Google'ın yeni Android L sürümünü lanse ettiği konferans sonrasında platformun bundan sonra rakamlar ve tatlı adları ile tanımlanmayacağı yorumları yapılmıştı. Ancak Google nihai sürümde değişiklik yapabilir. 

HTC'nin yeni Nexus tabletinin WiFi sertifika başvurusunda ve bazı kaynak kodlarında Android L sürümüne LMP şeklinde bir tanımlama yapıldığı görülüyor. Bu tanımlamanın Lemon Meringue Pie şeklinde bir açılıma işaret ettiği tahmin ediliyor. 

Google genelde nihai sürüm öncesi isimde değişiklik yapıyor. Android 4.4 sürümü Key Lime Pie olarak şirket içi dökümanlarda ortaya çıksa da Google nihai sürümde KitKat şeklinde yola devam etmişti. Bu bakımdan Android L sürümünün daha kısa bir tatlı isimlendirmesi ile kullanıma sunulması muhtemel görünüyor.  

http://www.androidpolice.com/2014/08/23/lmp-lemon-meringue-pie-looking-more-and-more-likely-as-the-official-name-for-android-l/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Anna Dewitt 5 yıl
Niye bu kadar takılmışlar ki, adının ne önemi var stabil olsun kullanışlı olsun yeter. Tatlı isimleri güzel oluyor ama devam etseler güzel olur
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ICromwelleI 5 yıl
İsmini Kimse pek fazla takmaz ama herhalde Firma bu konu üzerinde duruyor çok fazla.
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grisales 5 yıl
Vezir Parmağı?
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Bl00dyHell 5 yıl
Lokum güzel olurdu
O değilde şişmelerden ve stabillikten şikayet edenler Samsung mu kullanıyor? Bunu gerçekten iğneleyici bir soru olarak sormuyorum.
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gurkanse 5 yıl
Lollipop olcak
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DH Misafiri 5 yıl
Zaten kim dediki adı L olacak diye. Sadece L ile başlayacağı belliydi.
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Zenci Forvet 5 yıl
Daha stabil olsun ismi önemli değil.
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BeyazIt_98 5 yıl
Android version: 5 Lahmacun (Acılı) yanında 1Lt ayran
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John Citizen 5 yıl
İyi olur. Üzülmüştüm ismi sadece L olunca.
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kpln04 5 yıl
moto g 4.4.4
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TheSlaughter * 5 yıl
Kitkattan sonraki güncellememi bu ?
Biz daha jelly ye geçemedik ah lg ah
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trakony 5 yıl
türk lokumu olsun.
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madhane 5 yıl
adı degil işlevi önemli :D
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Oroborus 5 yıl
20 tane adı değil işlevi önemli mesajı atılmış. + - sistemi olsa üstteki birine + verip geçecekti millet.
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ltrg 5 yıl
İsmi deilde surum.numarasi ne olcak 5.0 mı ? Onu deyin helebi siz
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