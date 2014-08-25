Android L işletim sisteminin ismi değişebilir





Google'ın yeni Android L sürümünü lanse ettiği konferans sonrasında platformun bundan sonra rakamlar ve tatlı adları ile tanımlanmayacağı yorumları yapılmıştı. Ancak Google nihai sürümde değişiklik yapabilir.





HTC'nin yeni Nexus tabletinin WiFi sertifika başvurusunda ve bazı kaynak kodlarında Android L sürümüne LMP şeklinde bir tanımlama yapıldığı görülüyor. Bu tanımlamanın Lemon Meringue Pie şeklinde bir açılıma işaret ettiği tahmin ediliyor.





Google genelde nihai sürüm öncesi isimde değişiklik yapıyor. Android 4.4 sürümü Key Lime Pie olarak şirket içi dökümanlarda ortaya çıksa da Google nihai sürümde KitKat şeklinde yola devam etmişti. Bu bakımdan Android L sürümünün daha kısa bir tatlı isimlendirmesi ile kullanıma sunulması muhtemel görünüyor.

http://www.androidpolice.com/2014/08/23/lmp-lemon-meringue-pie-looking-more-and-more-likely-as-the-official-name-for-android-l/