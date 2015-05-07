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Android M sürümünün ilk işaretleri görünmeye başladı

4 yıl
3,5b
1
26
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android M sürümünün ilk işaretleri görünmeye başladı

İlk kez geçen yıl Apple'dan hatırlayacağımız üzere yeni işletim sisteminin önizleme tarzındaki tanıtımını Mayıs ayında yapan Google, nihai sürümü ise sonbahar aylarında belirginleştirmişti. Biz de bu tarihte sürüm numarasını ve nihai ismini öğrenebilmiştik. 

Bu yıl ki I/O 2015 konferansında da benzer bir yöntem izlenecek. Google önce önizleme şeklinde yeni sürümü teknoloji dünyasına tanıtacak. Sonbahar aylarında ise yeni Nexus cihazlarıyla birlikte sürüm kullanıma sunulacak. 

Android M olarak kod adına sahip olan sürüm resmi belgelerde görünmeye başladı. Google'ın Android for Work için I/O 2015 konferansında yapacağı oturumun bilgilerinde Android M sürümünün Android'in gücünü tüm çalışma alanlarına getireceği yazıyor. 

AoW platformu BlackBerry'nin BES ve Samsung'un KNOX adındaki güvenlik çözümlerine alternatif olacak. Kurumlar belirledikleri uygulama ve hizmetleri Android for Work çözümü altında izole edebildikleri gibi bünyelerinde geliştirdikleri uygulamalar varsa bunları da AoW altına alabiliyor. Böylece kullanıcı ofisine geldiği zaman AoW tarafına geçiyor ve kurumsal uygulamaları kullanmaya başlıyor. 

Muhtemelen konferansta Android M ile birlikte AoW platformunun sadece kurumsal müşterilere değil tüm Android kullanıcılarına sunulacak özel bir versiyonu da tanıtılacak. 

I/O 2015 geliştirici konferansı 28 Mayıs itibariyle San Fransisco'da başlıyor. Bu tarihte Android M sürümünün bizlere neler sunacağını üç aşağı beş yukarı öğrenmiş olacağız. Ancak genel kanı Material Design tasarım dilinin muhafaza edileceği ve performansa yönelik iyileştirmeler olacağı yönünde.  

http://www.phonearena.com/news/Android-M-to-be-introduced-at-Google-IO-2015_id69025 Yorum Yaz
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sercandk 4 yıl en beğenilen
Mesir macunu olsun. :)
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1 Avatar
okan_cehapelioglu 4 yıl
ohoo daha cihazlara 5 lollipop gelmedi
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Swonz 4 yıl
Bu ne hız
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SEO-Uzmanı 4 yıl
valla biz m sini c sini bilmeyiz ne zaman tüm cep telefonları için OEM yüklenebilir bir işletim sistemi olunur ise işte o zaman güzel olur yoksa bu gidişle eski telefonlara yeni işletim sistemi falan yok arkadaşım ! CM yi kullanmaya çalışır uğraşır da uğraşırsınız !
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Kirk Lee 4 yıl
Muhtemelen Nexus 4'e gelmez :(
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keskin53 4 yıl
kesin android 6 yani M (Muhlama(Kuymak) veya menemen)
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SAITAMA 4 yıl
Mahmut
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0MG90 4 yıl
5.1 gelmedi 6 geliyo
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Biggest Star 4 yıl
Milkshake daha mantıklı ama muffin de olabilir
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muccos 4 yıl
Material Design devam edeceği için 6.0 olmaz.5.2 falan olur.Genellikle buglar giderilir diye düşünüyorum.
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Fenomenon 4 yıl
ben loli'den çok farklı olacağını zannetmiyorum. en az 2 yıl daha material design devam eder.
isim olarak da mürdüm eriği olsun :)
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1BilimAdamı 4 yıl
Alfabe bittiğinde ne olacak?
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umut_baris 4 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

Alfabe bittiğinde ne olacak?

A1,A2,A3,Z1,Z2,Z3 olabilir.

O zamana piyasa doyar zaten.
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