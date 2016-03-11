Android N’in ilk betasındaki bilinen hatalar

Nexus 6P sürümünü Nexus cihazları ile birlikte Android One platformuna dahil olan General Mobile 4G için de yayınlayan Google, kullanıcıların yeni sürümü deneyimleyip hatalar için geri bildirim yapabilmesine olanak tanıdı. Merak edilen konu ise bu sürümün mevcut hali ile günlük kullanıma ne kadar uygun olabileceğiydi.

Google bu sürümün sadece geliştiricilere yönelik olarak yayınladığını ve nihai kullanıcılar için günlük kullanıma çok uygun olmadığını söylese de bir çok kullanıcı Android N’i ilk deneyimleyen olmak için destekli cihazlara yüklemeye başladı bile. Peki bu sürüm acaba günlük kullanıma ne kadar uygun veya hangi konularda sorunlar var?

Bu odakta tüketici deneyimleri ve Google’ın paylaştığı bilgiler ışığında bir derleme yaptık ve Android N’in ilk betasında problemli olan kısımları maddeler halinde listeledik. İşte Android N’in mevcut beta’sındaki bilinen ve çözülmesi gereken sorunlar:

Sistem önceki versiyonlara kıyasla son derece yavaş ve hantal çalışıyor.

İşletim sistemi sık sık yanıtsız kalabiliyor.

Bir çok üçüncü şahıs yazılım bu sürümde ya düzgün çalışmıyor ya da hiç açılmıyor.

Android Pay başta olmak üzere bir çok resmi Google uygulaması hatalı.

Pil tüketimi çok düzensiz. Hem ekran açıkken hem de bekleme durumunda pil çok hızlı tükeniyor.

Kullanıcı arayüzünde bir takım yanlış yönlendirmeler söz konusu.

Klavye verimli çalışmıyor, video oynatıcı sorunlu ve frame atlayarak oynatma yapıyor.

Wi-Fi ağlarına bağlanıldığında bağlantı sebepsiz yere kopabiliyor, Bluetooth eşleşme problemleri yaşanıyor.

Mikrofonu bir uygulamadan veya arama esnasında kapatırsanız diğer uygulamalarda da susturulmuş olarak kalıyor.

Ayarlar ekranında bazı işlevler bazen cihazın yanıtsız kalmasına veya yeniden başlamasına sebep olabiliyor.

VPN kullanımı çok sağlıklı değil.

Google yaptığı açıklamada beta sürümüne her 4 ile 6 hafta arasındaki bir süreçte güncelleme geleceği bilgisini aktarmıştı. Bu güncellemeler ile sorunların büyük bir kısmı yılın son çeyreğine kadar büyük oranda düzeltilmiş olacaktır.