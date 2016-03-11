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Android N’in ilk betasındaki bilinen hatalar

Android N sürümünün ilk test versiyonu kısa bir süre önce yayınlandı. Henüz geliştirilme aşamasında olan bu sürüm doğal olarak önemli hatalar ile geliyor. İşte detaylar:
3 yıl
10,5b
1
30
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Nexus 6P sürümünü Nexus cihazları ile birlikte Android One platformuna dahil olan General Mobile 4G için de yayınlayan Google, kullanıcıların yeni sürümü deneyimleyip hatalar için geri bildirim yapabilmesine olanak tanıdı. Merak edilen konu ise bu sürümün mevcut hali ile günlük kullanıma ne kadar uygun olabileceğiydi.

Google bu sürümün sadece geliştiricilere yönelik olarak yayınladığını ve nihai kullanıcılar için günlük kullanıma çok uygun olmadığını söylese de bir çok kullanıcı Android N’i ilk deneyimleyen olmak için destekli cihazlara yüklemeye başladı bile. Peki bu sürüm acaba günlük kullanıma ne kadar uygun veya hangi konularda sorunlar var?

 

Bu odakta tüketici deneyimleri ve Google’ın paylaştığı bilgiler ışığında bir derleme yaptık ve Android N’in ilk betasında problemli olan kısımları maddeler halinde listeledik. İşte Android N’in mevcut beta’sındaki bilinen ve çözülmesi gereken sorunlar:

  • Sistem önceki versiyonlara kıyasla son derece yavaş ve hantal çalışıyor.
  • İşletim sistemi sık sık yanıtsız kalabiliyor.
  • Bir çok üçüncü şahıs yazılım bu sürümde ya düzgün çalışmıyor ya da hiç açılmıyor.
  • Android Pay başta olmak üzere bir çok resmi Google uygulaması hatalı.
  • Pil tüketimi çok düzensiz. Hem ekran açıkken hem de bekleme durumunda pil çok hızlı tükeniyor.
  • Kullanıcı arayüzünde bir takım yanlış yönlendirmeler söz konusu.
  • Klavye verimli çalışmıyor, video oynatıcı sorunlu ve frame atlayarak oynatma yapıyor.
  • Wi-Fi ağlarına bağlanıldığında bağlantı sebepsiz yere kopabiliyor, Bluetooth eşleşme problemleri yaşanıyor.
  • Mikrofonu bir uygulamadan veya arama esnasında kapatırsanız diğer uygulamalarda da susturulmuş olarak kalıyor.
  • Ayarlar ekranında bazı işlevler bazen cihazın yanıtsız kalmasına veya yeniden başlamasına sebep olabiliyor.
  • VPN kullanımı çok sağlıklı değil.

Google yaptığı açıklamada beta sürümüne her 4 ile 6 hafta arasındaki bir süreçte güncelleme geleceği bilgisini aktarmıştı. Bu güncellemeler ile sorunların büyük bir kısmı yılın son çeyreğine kadar büyük oranda düzeltilmiş olacaktır.


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FRAPS_TR 3 yıl
Bu haliyle bile Windows 10 mobileden daha stabil olduğunu iddia ederim. :-)
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myhotyro 3 yıl en beğenilen
lumiafanx920
Bu haliyle bile Windows 10 mobileden daha stabil olduğunu iddia ederim. :-)

Karşılaşılmayan hata yok demektir. Dünyada hiçbir sistem, kullanılmayan Windows Phone kadar stabil olamaz.
lumiafanx920Bu haliyle bile Windows 10 mobileden daha stabil olduğunu iddia ederim. :-)Karşılaşılmayan hata yok demektir. Dünyada hiç...
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smart1978 3 yıl
Windows Mobile 10 insider surumleri bile bu kadar sorunlu degil .
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MegaWolt38 3 yıl
Samsung'u sevmem ama bence Tizen e ağırlık verip bir dünya cihazına kendi işletim sistemini kurmalı aynı Apple gibi. Android hangi telefon olursa olsun belli bir kullanımdan sonra şişiyor, kendi kendine kapanıyor vs. Seçenek işletim sistemi çıkması şart.
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ultrasrh 3 yıl
Nexus 5e de gelir inşallah
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barocker 3 yıl
Ya şimdi henüz alpha aşamasında olan bir sistem için şu hata var bu hata var demek saçmalık. Ha illa paylaşacaksan hataları git geliştirici sitelerinde paylaş fikir alış verişi yap katkıda bulun. Burada genellikle son kullanıcıların takıldığı bir platformda böyle bir konu paylaşmak bence karalama kampanyasıdır. Ama androidi karalayanlar önemli bir noktayı atliyorlar. Android lollipop ile içten içe bir devrim yaşadı ve marshmallow ile dahada ileri taşıdılar bu değişimi. Değişim şu, artık kasma donma ve zamanla şişme gibi şeyler yok. Tabii birazda androidin kullanımı bilmeniz ve anlamaniz gerekiyor bu sistemin dilinden. Ios gibi gözü kapalı kullanılacak bir sistem değil android. Bunun avantajları ve dezavantajları var elbette. IOS için ise kesinlikle kötüydü şöyleydi böyleydi diyemem tabiki. IOS kötü diyen adam samimi değildir zaten ama bu fiyatlar nedir be kardeşim. Ben fiyat/performansa bakarım. Apple'ın fiyat politikasına ve son birkaç yıldaki tutumuna bakarsak iphone/ios ikilisi tamamen Apple'ın para makinası gibi çalışmaya başladı. Her yıl yeni sürüm ile cihazları hantallaştır stabiliteyi boz, sonra yeni cihaz çıkar milyonlarca satsın. Ios forumlarında her ana güncelleme geldiğindeki muhabbetlere bakın. Ios ile her ana güncellemede aynı senaryoları yaşamaktan çok sıkıldım ben. Aynı işlemleri aynı hızda yaptığım bir cihaza neden 3 kat fazla para vereyimki dedim ve androide geçtim. Evet şuan Lenovo Zuk Z1 kullanıyorum ve inanılmaz memnunum. Saf android deneyimi yada Cyanogen os , Miui , Coloros gibi ROM geliştiriciler androidin stabilite ve kararlılık anlamında nerelere gelebileceğini gösteriyor bize. Bilmeyenler bu romları kullanmadıkları için karaliyorlar androidi. Samsung S2 zamanındaki android kalmadı artık açın gözünüzü paranızı kaptırmayın boş yere.
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e-Militarist 3 yıl
Arama motorunun geliştirdiği bir işletim sisteminden daha fazlası beklenemez. Sistemin kendisi hata zaten. İyice sarpa sardı gelişimi. İçinden çıkılamaz bir kargaşa hakim android tarafında. Herkes iphonelara yönelme eğiliminde. Güvenlik desen yok, stabilite desen yok, telefonların ısınması cabası. Almayın aldırmayın bu sistem ile gelen telefonları.
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KoşanBalık 3 yıl
Ne yapalim peki hocam tavsiyeniz nedir? Elma reis 500tl ye akilli telefon sattida bizmi almadik? Yada instagrami dahi olmayan wp mi kullansak? Pardon gecen hafta yayinlandi sanrm

Ortada bir gercek var iyi kotu 500tl ye sifir akilli tel aliniyor. Android tu kaka demekle olmuyor.
Kisisel olarak Tizenos lu teli z3 u bekliyorum ama samsung ta bizim ulkeye getirmiyor
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moonshine14 3 yıl e-Militarist
e-Militarist
Arama motorunun geliştirdiği bir işletim sisteminden daha fazlası beklenemez. Sistemin kendisi hata zaten. İyice sarpa sardı gelişimi. İçinden çıkılamaz bir kargaşa hakim android tarafında. Herkes iphonelara yönelme eğiliminde. Güvenlik desen yok, stabilite desen yok, telefonların ısınması cabası. Almayın aldırmayın bu sistem ile gelen telefonları.

Hocam Allah aşkına bi oturup düşünsene yazdığın yorumu. Tekrar tekrar birkaç kere oku eminim ki sana da mantıksız gelecektir. Ne yapsın insanlar? Herkes üst düzey cihaz alamıyor maalesef yoksa biz de bayılmıyoruz sistem hataları ile uğraşmaya ya da güvenlik açıkları ile uğraşmaya. Uygulama çeşitliliği açısından ios'un rakibi maalesef arama motorunun yaptığı işletim sistemi. Üstelik 3000 TL verip iPhone alan Apple kullanıcıları da sosyal medyada geziyor, fotoğraf çekiyor, müzik dinliyor, oyun oynuyor 700TL'ye Gm4G alan adam da. Temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra gerisi lükse kaçar biraz. Ayrıca daha önce tam sürümü yayınlanmış pure Android'de haberde geçen hangi hatayı gördünüz bunu da merak ettim. Tamam ios'un gelişimi bence mobil platformların günümüzdeki konuma gelmesindeki en büyük etken fakat şunu da unutmamak gerekiyor Steve Jobs'un vefatından sonra çıkan iPhone'lar ısıtılıp ısıtılıp kullanıcıların önüne gelen cihazlar. 2800+TL verip alınan 6s maalesef 16GB ve kamerasında ois bile yok. Aylar önce 1300 lira verip aldığım G4'ün kamerası maalesef ki en kral iPhone'dan iyi çekiyor varsın sistem çok kararlı çalışmasın da uygulama açarken ios'dan 1 2 saniye daha yavaş kalsın. Ayrıca arama motorunun yaptığı işletim sistemini almayacaz madem geliri çok iyi olmayan kullanıcılar için giriş, orta segmentlerinde bir cihaz söyleyin de alalım. Umarım Windows Phone'a sığınmazsınız :) hayırlı sabahlar.
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paldov 3 yıl
olmuyor google yapamiyorsun dicem ama sacma olucak. bilerekmi yapmiyorsun anlamadin.

yari kapali yap bari sistemi stabil olsun arkadas.
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firtinax 3 yıl
Neyi düzgün çalışıyor? Android B (BUG)
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kadirirdem 3 yıl
beta sürümü bu gayet normal....
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simbolmina 3 yıl
playstyle
android in kullandığı sanal makine yazılımı resmi sahibi tarafından google a yasaklanmış, bu açıdan google kendi sanal makine platformunu oluşturma sürecine gitmiş ! yani sizin anlayacağını klasik android serisi burada sona ermiştir.bu saatten sonra ya google daha iyi çalışan bir sanal makine yazacak veyada tam anlamıyla linux üzerinde çalışan saf kan bir android işletim sistemi üzerinde çalışacak :) translate.google.com/...

Open JDK olayından bahsediyorsanız bilinen bir şeydi ama sizin söylediğiniz tarzda bir durum söz konusu değil. Bahsettiğiniz sanal makine 4.4'ten sonra Dalvic'ten ART'ye geçmişti ve bildiğim kadarıyla ART zaten google tarafından yapılan bir şey.
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senersongur 3 yıl
Umarım yeni bir arayüz ile gelir.

Artık aynı Android arayüzünden gına geldi.

Bir de üvey evlat muamelesi gören Nexus4'e de versinler bi zahmet.

iOS çok yol aldı ama Android son 5 ve 6 sürümlerinde hep hayalkırıklığı.
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BlackUnkown 3 yıl
Nexus kullanıcıları yorumlarınızı alabilir miyim?
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