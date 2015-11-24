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Android Studio 2.0 Preview sürümü yayınlandı

Android Studio 2.0 Preview ile geliştiricilerin bir çok beklentisini karşılamayı hedefleyen Google, önemli geliştirmelere imza atmış. İşte yeni sürümün getirdiği önemli değişiklikler:
3 yıl
3,5b
1
2
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Android Studio ile tüm Android platformlarına uygulama geliştiren herkesi ortak bir çatıda toplamayı hedefleyen Google, Eclipse ile girdiği ilk mücadeleden galip ayrılamamıştı. Bir çok kullanıcı daha güzel görünmesine rağmen yıllardan beri kullanılan Eclipse’ten vazgeçmek istememişti. Bu istemeyişin temelinde yatan ise Eclipse’in Android Studio’ya göre daha stabil ve hızlı çalışması etkili olmuştu.

Bu noktada geliştiricilere kulak veren ve hali hazırda kullanılan 1.5 sürümünden çok daha stabil bir versiyon hazırlamak için kolları sıvayan Google, Android Studio 2.0 Preview sürümü ile karşımıza çıktı.
Yeni sürümün getirdiği en önemli yenilik anında çalıştırma özelliği. Bu sayede geliştiriciler, üzerinde çalıştıkları proje üzerinde bir değişiklik yaptıklarında bunun yansımasını emulatör veya bağlı cihaz üzerinde hızlı bir şekilde görebilecek. Bu özellik yeni oluşturulan projelerde otomatik olarak açık gelirken eski projenizde aktif etmek için Settings/Preferences ekranından Build, Execution, Deployment > Instant Run adımını izleyip, Enable Instant Run seçeneğini seçmeniz yeterli olacaktır.
Android Studio 2.0 Preview sürümü yayınlandı

Beş kata kadar daha hızlı deploy süresi, bazı yerleşik cihaz özelliklerinin (gps özelliklerinin kullanımı,sms erişimi, çağrı yönetimi gibi) daha az kod yazarak kullanabilme, yeni emulatör ile sürükle bırak yaparak veya mouse ile yönünü döndürerek farklı ekranlara göre hızlı uyarlama yapabilme, enerji verimliliği ve sistem kaynakları tüketiminin optimum konfigürasyonu için çeşitli düzenlemeler, yeni GPU Profiler için önizleme entegrasyonu gibi bir çok yeni özellik, Android Studio 2.0 ile geliyor. Tabi şimdilik bu özelliklerin bazıları Preview sürümüne dahil edilmemiş ancak anında çalıştırma özelliğini hemen test edebiliyorsunuz.

Yeni sürümü, eski sürümü kaldırmanıza gerek olmadan paralel olarak çalışan ayrı bir versiyon şeklinde denemek isterseniz burada yer alan bağlantıdan ilk önizleme sürümünü bilgisayarınıza indirebilir ve deneyimleyebilirsiniz.
Instant Run özelliğinin nasıl çalıştığını aşağıdaki demo'dan izleyebilirsiniz. 

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Biyturs_OnSr 3 yıl
Windows tarafında WP7'den beri var, gülsem mi ağlasam mı bilemedim
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CooL_ROMEO 3 yıl
Gerekliydi büyük bir zaman tasarrufu yaratacaktır. Ama yine de xcode/swift de ki anlık değişim yakalanamamış. Neyse ki Code less design more olayı güzel olmuş. 6.0 ile birlikte izin muhabbeti uğraştırıyordu çözüm gelmiş sonunda.
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