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Android Wear İşletim Sistemine Sahip İlk Akıllı Saat Tasarımları Belli Oldu

Motorola, Android Wear temelli akıllı saatleri için seçtiği 10 adet tasarımı açıkladı. İşte Moto 360 için gönderilen 1300 tasarım arasından seçilen 10 finalist:
4 yıl
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23
Cep Tel Aksesuarları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Android Wear İşletim Sistemine Sahip İlk Akıllı Saat Tasarımları Belli Oldu
Motorola, Android Wear temelli akıllı saatleri için seçtiği 10 adet tasarımı açıkladı. İşte Moto 360 için gönderilen 1300 tasarım arasından seçilen 10 finalist:

Akıllı saatler dünyasının popülaritesi karşısında gecikmek istemeyen Google, Android Wear adını verdiği yeni işletim sistemi ile hem taşınabilir cihazlar hem de akıllı saatler dünyasında geleceğini bir anlamda teminat altına almıştı.


Wear platformunun tanıtımı esnasında Motorola da bir akıllı saati tanıtmış ve hatta ilk akıllı saatlerin yaz ayları içersinde hazır hale geleceğini müjdelemişti. Bunun için bir yarışma da açan Motorola, akıllı saat tasarımını kullanıcılara bıraktı. Gelen 1300 tasarımın içinden 10 tanesi finalist olmayı başardı ve bu 10 tasarım Motorola’nın Google+ sayfasında paylaşıldı.


Birinci seçilen tasarımın sahibine Motorola 360 hediye edecek olan üretici, diğer 10 katılımcıya ise 50 Dolar değerinde Google Play Store hediye çeki verilecekmiş. Motorola 360 için daha önce de açıklanan satış fiyatı ise 249 Dolar.


Buradaki Google+ sayfasından, seçilen 10 finalisti görebilir ve dilerseniz beğendiğiniz tasarımı oylayabilirsiniz.

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matmuhendisi 4 yıl en beğenilen
Tasarım harikası olacak o kesin. .
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wolfestein 4 yıl
ilk resimdeki saatin tasarimi güzel.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
tasarımı halka bırakmaları iyi olmuş
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BlackBeasT 4 yıl
Android saatlerin arayüzleri çok hoş, kol saati kullanmak 1 dönem gereklilikti cep telefonlarının hayatımıza girmesi ile unutmuştuk...
1 süre sonra 5tl'ye satılan çin üretimi saatlerin tezgah'da ki yerine android saatleride görürmüyüz?
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alaz1903 4 yıl
haberde tasarım deniliyor ama bahsedilen arayüz tasarımı sanırım. yalnız adamlar fena fırsatçı yüzlerce dolara satacağı cihazın tasarım birincisine 1 tane cihaz, diğer 10 finaliste 50 dolar ödül veriyorlar. arayüz tasarımını resmen bedavaya getirmişler.
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ByLeoN13 4 yıl
tasarım her şey harika ancak bunun insan sağlığına etkisi bence çok tartışılacaktır ayrıca pil ömrüde ayrı bir husus olacaktır, bence bu saatler piyasaya sürüldümü yok satacaktır ancak hantal olursa insanlar bir daha düşüneceklerdir
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12 Angry Men 4 yıl
Bence bir saat için bu fiyat pahalı değil, bir kere alıp uzun yıllar kullanıcaksın.
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Virtual Reality 4 yıl
Arabaların katranı da bu şekle dönüşsün artık, kişiye özel tema seçelim. Şimdilik lüks arabalarda var. Dar gelirli insanlar için, ben ilk Fiat dan bekliyorum. Multimedya sistemlere önem veriyor. Seçenekler arasında Ferrari' nin katmanın olduğu bir Fiat düşünsenize, o araba baya satış yapar.
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BlackNigga 4 yıl
249 dolar ? Moto G den pahalı
Edit: Moto G 199 Dolardı.
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alp0007 4 yıl
Dijital ile analog kombinasyonunu hep sevmişimdir. Aferim Motorola
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DarkHellKnightX 4 yıl
Tasarımı çok güzel olmuş. Kullanılan donanımı ve malzeme kalitesini bilmeden fiyat hakkında genel yorum yapmak zor ama her durumda benim için pahalı bir saat.
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