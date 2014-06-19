Android Wear İşletim Sistemine Sahip İlk Akıllı Saat Tasarımları Belli Oldu

Akıllı saatler dünyasının popülaritesi karşısında gecikmek istemeyen Google, Android Wear adını verdiği yeni işletim sistemi ile hem taşınabilir cihazlar hem de akıllı saatler dünyasında geleceğini bir anlamda teminat altına almıştı.





Wear platformunun tanıtımı esnasında Motorola da bir akıllı saati tanıtmış ve hatta ilk akıllı saatlerin yaz ayları içersinde hazır hale geleceğini müjdelemişti. Bunun için bir yarışma da açan Motorola, akıllı saat tasarımını kullanıcılara bıraktı. Gelen 1300 tasarımın içinden 10 tanesi finalist olmayı başardı ve bu 10 tasarım Motorola’nın Google+ sayfasında paylaşıldı.





Birinci seçilen tasarımın sahibine Motorola 360 hediye edecek olan üretici, diğer 10 katılımcıya ise 50 Dolar değerinde Google Play Store hediye çeki verilecekmiş. Motorola 360 için daha önce de açıklanan satış fiyatı ise 249 Dolar.



