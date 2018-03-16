Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android Wear resmi olarak Wear OS oldu

iPhone modelleri ile de çalışmasına rağmen Android Wear olarak adlandırılan Google’ın giyilebilir cihaz platformu nihayet daha evrensel bir isimlendirmeye kavuşuyor.
1 yıl
1,5b
1
1
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google’ın giyilebilir cihaz pazarında pek de etkili olamayan işletim sistemi Android Wear, daha akılda kalıcı olmak adına işe isim değiştirmekten başladı. Platform artık Wear OS olarak adlandırılacak.

Wear OS neler sunuyor?

Daha önce bazı bildirim kodlarında da ortaya çıkan değişiklik platformun evrensel niteliğini yansıtıyor. Normalde iPhone ile uyumlu olmasına rağmen Android Wear ismini kullanması tüketicinin gözünde sınırlanmasına neden oluyordu.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Geçen yıl her 3 yeni Android Wear kullanıcısından birisinin iPhone sahibi olduğunu belirten Google, isim değişikliği ile daha fazla tüketiciye ulaşmasını ümit ediyor. Apple, Fitbit ve Xiaomi tarafından ablukaya alınan giyilebilir cihaz pazarında Wear OS biraz daha kıpırdanma yaşayabilir.

Şimdilik isimlendirme haricinde Wear OS platformu bir yenilik getirmiyor. Google platformu geliştirerek dikkat çekici özellikler kazandırmaya devam edeceğini açıkladı ancak en erken I/O 2018 konferansında bir şeyler olabilir.

Android Wear üzerinde çalışan yaklaşık 50 farklı akıllı saat modeli yeni isimlendirmeyi alacak. Önümüzdeki haftalarda uygulama ve akıllı saat yazılımında Wear OS isimlendirmesi görünmeye başlayacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Google-officially-rebrands-Android-Wear-Wear-OS_id103264 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-9E354C1A9 1 yıl
Google yavaş yavaş Android'in fişini çekiyor gibi geliyor. Açık kaynaktan tamamen Google özeline çekecek sistemi heralde veya kendi sürümünü yayınlayacak. Eskiden Google ismi geri planda iken şimdi, telefon açılırken Android logosu zorunluluğundan tutun da, Google uygulamalarının sisteme entegre çalışmasına kadar tamamen Google sistemi oldu. Eskiden Google'ı silerdiniz işlerinize devam edebilirdiniz, şimdi her şey bağlı. Hoş bir durum değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Audi E-Tron'un satış fiyatı belli oldu 1 yıl Akıllı telefon büyüklüğündeki Sony MP-CD1 mobil projektör Türkiye'ye geldi 1 yıl BİM’de bu kez 3299TL’ye Galaxy Note 8 satışı var 1 yıl Avengers: Infinity War filminden muazzam bir fragman geldi 1 yıl Huawei P10 ve P10 Plus için Android Oreo güncellemesi başladı 1 yıl Volkswagen'den yeni Passat müjdesi, yakında geliyor 1 yıl Nano-tellerle mikro ölçekte rekor verimliliğe sahip nükleer füzyon oluşturuldu 1 yıl Uzayda 1 yıl geçiren astronotun DNA'sı mutasyona mı uğradı? İşte NASA'nın "ikizler deneyi" 1 yıl Walmart, otonom robot arılar için patent başvurusunda bulundu 1 yıl iPhone 8 Plus üretiminde kalitesiz parçalar kullanıldığı ortaya çıktı 1 yıl Avrupa Birliği teknoloji devlerinden 5 milyar euroya varan vergi alabilir 1 yıl İran'daki Apple kullanıcılarının App Store'a erişimi yasaklandı 1 yıl Facebook, Express Wi-Fi projesinin Android uygulamasını yayınlandı 1 yıl Google Lens artık iOS cihazlarda da kullanılabiliyor 1 yıl Dünyanın en büyük jet motoru ilk test uçuşunu tamamladı 1 yıl Plants vs Zombies 2 oyununa yeni bir mod 1 yıl Ulefone Power 3S: 4 güne kadar pil ömrü, 4 telefonu aynı anda şarj edebilme 1 yıl Star Trek evreninin dili Klingon’u öğrenmek isteyenlere fırsat 1 yıl Yeni nesil Ford Focus Sedan göründü 1 yıl LG G7'de "çentik" kullanıcının tercihine göre kapatılabilecek 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Android Wear resmi olarak Wear OS oldu Sonraki Ryzen 7 2700X, 1700X'ten %18 daha hızlı ve daha ucuza geliyor 1 yıl Narcos dizisinin video oyunu 2019'da çıkacak 1 yıl Sony Xperia XZ2 Pro iddiaları bitmedi 1 yıl Tüketicilerin korunması için geliştirilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi bu yıl faaliyete geçecek 1 yıl Intel silikon seviyesinde güvenlik sunmak için işlemcilerini yeniden tasarlıyor 1 yıl Fiziksel Bitcoin takasına dayalı vadeli işlem sözleşmeleri başlıyor 1 yıl İşte HTC U12+ hakkında tüm detaylar 1 yıl Samsung'un fabrikasında yaşanan elektrik kesintisi, SSD fiyatlarını yükseltebilir 1 yıl Spotify arayüzü yenileniyor: Yeni arayüzden görüntüler 1 yıl MacOS için harici ekran kartı desteği gelişmeye devam ediyor 1 yıl AMD, Athlon64 dönemindeki günlerine tekrar dönüyor: Pazar payı %50 arttı bile 1 yıl Blockchain şimdi de telekomünikasyon sektörünü değiştirmeye geliyor 1 yıl Ford, direksiyon simidinin yerinden çıkma ihtimaline karşı araç sahiplerini uyardı 1 yıl Yeni MOBA oyunu Dungeon Hunter Champions yakında geliyor 1 yıl WhatsApp'a beklenen özellikler geldi 1 yıl 2019 Opel Mokka X, kamuflajlı olarak görüntülendi 1 yıl Türk Telekom Selfy’den Google Play kredili yeni tarifeler 1 yıl WhatsApp, Avrupalı kullanıcıların verilerini Facebook ile paylaşmayacak 1 yıl Uber'e kesilen cezalar için KDK'ya başvuru yapıldı 1 yıl Şimdi de yonga üretim sıkıntısı baş gösterdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim