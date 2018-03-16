Android Wear resmi olarak Wear OS oldu

Google’ın giyilebilir cihaz pazarında pek de etkili olamayan işletim sistemi Android Wear, daha akılda kalıcı olmak adına işe isim değiştirmekten başladı. Platform artık Wear OS olarak adlandırılacak.

Wear OS neler sunuyor?

Daha önce bazı bildirim kodlarında da ortaya çıkan değişiklik platformun evrensel niteliğini yansıtıyor. Normalde iPhone ile uyumlu olmasına rağmen Android Wear ismini kullanması tüketicinin gözünde sınırlanmasına neden oluyordu.

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Geçen yıl her 3 yeni Android Wear kullanıcısından birisinin iPhone sahibi olduğunu belirten Google, isim değişikliği ile daha fazla tüketiciye ulaşmasını ümit ediyor. Apple, Fitbit ve Xiaomi tarafından ablukaya alınan giyilebilir cihaz pazarında Wear OS biraz daha kıpırdanma yaşayabilir.

Şimdilik isimlendirme haricinde Wear OS platformu bir yenilik getirmiyor. Google platformu geliştirerek dikkat çekici özellikler kazandırmaya devam edeceğini açıkladı ancak en erken I/O 2018 konferansında bir şeyler olabilir.

Android Wear üzerinde çalışan yaklaşık 50 farklı akıllı saat modeli yeni isimlendirmeyi alacak. Önümüzdeki haftalarda uygulama ve akıllı saat yazılımında Wear OS isimlendirmesi görünmeye başlayacak.