Android Wear'a kayıp ve çalıntı telefonlar için yeni güvenlik önlemi

Günümüzde Android wear genel anlamda akıllı telefon pazarına hakim olmuş durumda ve tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi bir çok üretici akıllı saatlerinde de Android işletim sistemini kullanıyor. Android Wear sistemi de gelişmeye devam ederken güvenlik önlemleri ile ilgili yeni bir özellik duyuruldu.

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Yeni güvenlik önlemi ise kayıp ve çalıntı telefonlarımızı bazı açılardan kontrol etmemize olanak verecek. İlk olarak "Find my phone" (Telefonumu bul) seçeneğini kullanan kişilerin cep telefonlarına maksimum ses seviyesinde çağrı yapılacak. Eğer telefonunu arayan kişi bu çağrıyı duyamıyorsa diğer güvenlik önlemleri devreye girecek.Yeni özelliğin en önemli yanlarından birisi ise herhangi bir indirme yapılmadan kullanıma açılacak olması. Android Wear tabanlı akıllı saatler sırayla yeni özelliğe kavuşurken kullanıcılar herhangi bir içerik indirmeden yalnızca sıralarının gelmesini bekleyerek yeniliğe kavuşmuş olacaklar. Ayrıca Google blog yazısında 2013 yılından bu yana 30 Milyon Android cihazın bulunmasına yardımcı olduklarını ve bu yeni özellik ile sayının daha da artmasının beklendiğini belirtti.