Android ekosistemine Lollipop sürümü hakim oldu

Google’ın 2014 yılında kullanıma sunduğu Android 5.0 Lollipop işletim sistemi, aradan geçen yaklaşık 2 yıllık bir sürenin sonunda ekosistemde en çok kullanılan sürüm olmayı başardı. Android Nougat ise henüz çok yeni.

Firmanın yayınladığı istatistiklere göre Android 5.x Lollipop sürümleri toplamda yüzde 35 kullanım oranına yükseldi. İkinci sırada yüzde 27.7 kullanım oranı ile Android 4.4 KitKat yer alırken, üçüncü sırada ise yüzde 18.7 ile Android 6.0 Marshmallow sürümü yer alıyor. Ekosistemin en çok kullanılan sürümü ise yüzde 27.7 ile Kit Kat oldu.

Android dünyasında yeni kullanıma sunulan sürümlerin genelde sonraki yıl yaygın olarak kullanıma geçtiğini görüyoruz. Yeni sürüm ilk olarak Nexus telefonlarında piyasaya çıkıyor ve yılın sonu olması nedeniyle de ancak takip eden yılın ilk aylarındaki amiral gemi modellerinde görünmeye başlıyor. Sonrasında ise orta ve giriş seviyesi modellere iniyor. Bu yüzden ekosistemde kullanım oranı en yüksek olan sürümler hep iki veya üç yıl öncesine ait oluyor.

Ayrıca Bkz.

"Lumia 950 XL üretimi sona eriyor"

Bu bakımdan Android Lollipop sürümünün yıl içerisinde artış göstereceğini söyleyebiliriz. Android 6.0 Marshmallow liderliği muhtemelen gelecek yıl bu zamanlarda alacak. Android 7.0 Nougat işletim sistemi ise henüz yüzde 0.1 seviyesine bile çıkamadı ve önünde daha çok yol var.

Elbette Android ekosisteminin 2 milyar cihaz rakamına yaklaşmış olmasının da oranların küçülmesinde payı var zira 100 milyon cihaz dediğimiz zaman bunun orana yansımış hali yüzde 5 bile olmuyor. Bir sürümün lider olabilmesi için de yaklaşık 600 milyon cihazda kurulu olması gerekiyor.