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Android ekosistemine Lollipop sürümü hakim oldu

Google’ın düzenli olarak servislerine erişen cihazlardan derlediği Android kullanım oranları istatistiklerine göre Android 5.0 Lollipop sürümü liderliği ele geçirdi.
2 yıl
5,3b
1
23
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın 2014 yılında kullanıma sunduğu Android 5.0 Lollipop işletim sistemi, aradan geçen yaklaşık 2 yıllık bir sürenin sonunda ekosistemde en çok kullanılan sürüm olmayı başardı. Android Nougat ise henüz çok yeni.

Firmanın yayınladığı istatistiklere göre Android 5.x Lollipop sürümleri toplamda yüzde 35 kullanım oranına yükseldi. İkinci sırada yüzde 27.7 kullanım oranı ile Android 4.4 KitKat yer alırken, üçüncü sırada ise yüzde 18.7 ile Android 6.0 Marshmallow sürümü yer alıyor. Ekosistemin en çok kullanılan sürümü ise yüzde 27.7 ile Kit Kat oldu.

Android dünyasında yeni kullanıma sunulan sürümlerin genelde sonraki yıl yaygın olarak kullanıma geçtiğini görüyoruz. Yeni sürüm ilk olarak Nexus telefonlarında piyasaya çıkıyor ve yılın sonu olması nedeniyle de ancak takip eden yılın ilk aylarındaki amiral gemi modellerinde görünmeye başlıyor. Sonrasında ise orta ve giriş seviyesi modellere iniyor. Bu yüzden ekosistemde kullanım oranı en yüksek olan sürümler hep iki veya üç yıl öncesine ait oluyor.

Ayrıca Bkz. "Lumia 950 XL üretimi sona eriyor"

Bu bakımdan Android Lollipop sürümünün yıl içerisinde artış göstereceğini söyleyebiliriz. Android 6.0 Marshmallow liderliği muhtemelen gelecek yıl bu zamanlarda alacak. Android 7.0 Nougat işletim sistemi ise henüz yüzde 0.1 seviyesine bile çıkamadı ve önünde daha çok yol var.

Elbette Android ekosisteminin 2 milyar cihaz rakamına yaklaşmış olmasının da oranların küçülmesinde payı var zira 100 milyon cihaz dediğimiz zaman bunun orana yansımış hali yüzde 5 bile olmuyor. Bir sürümün lider olabilmesi için de yaklaşık 600 milyon cihazda kurulu olması gerekiyor. 

 

https://developer.android.com/about/dashboards/index.html Yorum Yaz
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Stand Alone 2 yıl en beğenilen Kotaless
Kotaless


Stand Alone

Apple'ın en sağlam olduğu yer işte. Adamlar kazanmakta haklılar.

Bu nasıl bir mantık? Gidin Nexus ile karşılaştırın.
Ayrıca Apple'nin kazandığı yok, en son ne zaman kullanım oranlarına baktınız?

Herkes Nexus kullanmak zorunda değil, amiral gemisi diye telefon çıkartıp milletten 3500 TL alıyorsan bir zahmet 3-4 sene güncelleme ver. Evet baktım, globalde kârlılığın %90'ı Apple'ın.
KotalessStand AloneApple'ın en sağlam olduğu yer işte. Adamlar kazanmakta haklılar.Bu...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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murat-smsk 2 yıl
Marshmallow bu hızla giderse hepsi geçer.
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dranas 2 yıl
Apple çok güncelleme veriyor evet ama bu güncellemelerin gözle görülür hiçbir etkisi yok. bozup bozup yapıyorlar bir şeyleri. kendi çaplarında takılıyorlar.
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Das Boot 2 yıl
Tüm ekosistem 1 yıl geriden takip ediyor güncellemleeri
8 çıkınca da anca 7 popüler olur. 10 yıl oldu sanırım Android çıkalı, artık Google'ın bir el atması lazım bu duruma.
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0MG90 2 yıl
Apple güncelleme veriyor da ne oluyor? iOS6'da yağ gibi akan iPad 2 iOS9'da yavaşlıktan intihar edecek artık.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
param olsa hiç düşünmeden apple alırdım !
nedenine gelince !
yeni işletim sistemi çıkınca
kullanıcıları p*ç gibi ortada bırakmıyor !!!
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takip1 2 yıl
Android 4.1.2 bile 4 yıl sonra çıkmış ıos 10 dan daha fazla özelli..ayar.. işlevsellik sunuyor...
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-Oxy.gen- 2 yıl
firmaların keyfini bekliyoz e tabi. bi dahaki telefonum kesinlikle iphone olur gibime geliyo dün çıktı bugün tüm dünyada.
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lido 2 yıl
ekosistem iyice çorba kıvamına geldi
benim note 2 deki 4.4.2 uygulamalara gelen son birkaç güncellemeden beri twitter instagram durduruldu hatası veriyor can sıkıyor donanım olarak baksan 4 yıllık cihaz ama mesela andorid one programındaki general mobile 4g ile hemen hemen aynı güçte samsung verseydi her güncellemeyi kaldırırdı
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MHEC 2 yıl
kitkat sürümü stabilite haricinde güzel bir sürüm pil tüketimi vs ama akıcılıkta sorun var.
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Crauls 2 yıl
Kuvvetle muhtemel aralık ocak gıbı lıderlıgı marshmallow , 2. ligi ise nougat alır,cunku suan satılan 0 cıhazların cok buyuk bır cogunlugu bu ıkı surumden bırı ıle gelıyor , ve halı hazırda kullanılan cıhazlarda hızla 6.0 guncellemelerını alıyorlar
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TIGERSHARK 2 yıl
androide otomatik donanım optimasyonu gelmediği sürece bu listeler daha çok yayınlanır.
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google, android 5.0 lollipop ve
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