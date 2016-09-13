Lumia 950 XL üretimi sona eriyor

Microsoft’un yıl sonunda Lumia telefon üretimini tamamen durduracağına dair iddialar gündemdeki sıcaklığını korurken, bu iddiaları destekleyen yeni bilgiler de gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez bilgiler İngiltere’den.

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarlarından birisi olan İngiltere’de, gelen bilgilere göre Lumia 950 XL modelinin üretimi sona ermiş durumda. Raflara çıkan son Lumia 950 XL akıllı telefon modeli geçen ay itibariyle üretildi ve şu anda garanti kapsamında değişim yapılabilecek herhangi bir ürün kalmadı.

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İddialar ışığında Microsoft’un yavaş yavaş dünya çapında üretimi durdurmaya başlaması bekleniyordu. Daha önce Lumia 950 XL alana Lumia 950 bedava gibi farklı kampanyalara girişen firma stokları eritmiş oldu. Sonunda da sıra üretimi durdurmaya geldi.

Microsoft, Windows 10 mobil işletim sistemini kesintisiz bir şekilde desteklemeye devam edeceğini sık sık dile getiriyor ancak üretim konusunda görevi üçüncü taraf ortaklarına havale ediyor.





Şimdiye kadar Acer, HP ve Alcatel firmalarından Windows 10 telefonları gördük. Bunun haricinde bir dönem ekosistemde boy göstermiş LG, HTC, Samsung gibi devlerden ise ses soluk çıkmıyor. Bu da platformun geleceği hakkında soru işaretleri oluşmasına neden oluyor.