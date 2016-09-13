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Lumia 950 XL üretimi sona eriyor

Microsoft’un geçen sene piyasaya sürdüğü Windows 10 mobil işletim sistemli amiral gemi akıllı telefonu Lumia 950 XL, kısa süren macerasının ardından pazara veda ediyor.
2 yıl
5,9b
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37
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un yıl sonunda Lumia telefon üretimini tamamen durduracağına dair iddialar gündemdeki sıcaklığını korurken, bu iddiaları destekleyen yeni bilgiler de gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez bilgiler İngiltere’den.

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarlarından birisi olan İngiltere’de, gelen bilgilere göre Lumia 950 XL modelinin üretimi sona ermiş durumda. Raflara çıkan son Lumia 950 XL akıllı telefon modeli geçen ay itibariyle üretildi ve şu anda garanti kapsamında değişim yapılabilecek herhangi bir ürün kalmadı.

Ayrıca Bkz. "Sony Xperia XA Ultra raflara çıktı"

İddialar ışığında Microsoft’un yavaş yavaş dünya çapında üretimi durdurmaya başlaması bekleniyordu. Daha önce Lumia 950 XL alana Lumia 950 bedava gibi farklı kampanyalara girişen firma stokları eritmiş oldu. Sonunda da sıra üretimi durdurmaya geldi.

Microsoft, Windows 10 mobil işletim sistemini kesintisiz bir şekilde desteklemeye devam edeceğini sık sık dile getiriyor ancak üretim konusunda görevi üçüncü taraf ortaklarına havale ediyor. 


Şimdiye kadar Acer, HP ve Alcatel firmalarından Windows 10 telefonları gördük. Bunun haricinde bir dönem ekosistemde boy göstermiş LG, HTC, Samsung gibi devlerden ise ses soluk çıkmıyor. Bu da platformun geleceği hakkında soru işaretleri oluşmasına neden oluyor. 

 

http://wccftech.com/lumia-950-xl-production-might-have-ended/ Yorum Yaz
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gcb1903 2 yıl en beğenilen
Biz burda almayın derken 2017'de pazarda büyük paya hakim olacak diyen fancıklar milleti kandırıp paralarını çöpe attırdı.
N9 ile yaşadık bir kere biz bunu. MS mobil tarafta hobi olarak takılıyor. Yarın çıkıp lumia cihazların hesaplarını kapatınca görecem asıl sizi. Telefona hesap bağlayamayacaksınız. Whatsapp bile destek vermeyecek. Nereden mi biliyorum. N9 sahibiyim. MS dediğimiz telekulak firma Nokia'yı satın alınca ilk işi şah damarlarını kesmek oldu.
Şimdi yazık alanlara. Bir de satmaya çalışanlara. 2000 lira ver al 500 liraya alıcı bulama 1 yıl sonra. Kendi düşen ağlamaz.
Biz burda almayın derken 2017'de pazarda büyük paya hakim olacak diyen fancıklar milleti kandırıp paralarını çöpe attırdı.N9 ile yaşadık bir kere biz bunu....
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2 Yanıt Yanıtla +26
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szr1907 2 yıl
Hala savunacak insanlar çıkacaktır. Yapmayın arkadaş Microsoft bu işi yapamayacak bariz belli. Yazık etmeyin paranıza, savunmak için harcayacağanız nefesinize.
Hala savunacak insanlar çıkacaktır. Yapmayın arkadaş Microsoft bu işi yapamayacak bariz belli. Yazık etmeyin paranıza, savunmak için harcayacağanız nefesinize...
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Mr. Jingles 2 yıl
Oha bir yılı bile tam olarak doldurmadan üretimi bitirdiklerine göre belli ki bir sürü cihaz raflarda kalmış. Satmadığı için de üretimi durdurmuş görünüyorlar.
Çifte bayram oldu defolun gidin artık şu piyasadan.
Oha bir yılı bile tam olarak doldurmadan üretimi bitirdiklerine göre belli ki bir sürü cihaz raflarda kalmış. Satmadığı için de üretimi durdurmuş görünüyorlar. ...
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Harrow35 2 yıl
Ama kamerası şöyle güzeldi, böyle güzeldi? Beter olsunlar. Çok ah aldılar çok, sırf buraya kanalize olan ahları yansıtsak şirket batar!
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Guest-EC5820868 2 yıl
Android ve İos yolu almış artık. Microsoft çok geride kaldı. Nokia nın bile androide dönsede eski Nokia olacağını zannetmiyorum. Samsung Apple LG Huawei HTC Xiaomi Meizu One Plus...
Bu firmalar pazarda büyük paya sahip. Diğer markalar ilk 10 da dahi yok. Microsoft ve Nokia boşa çırpınıyor...
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modifci 2 yıl
Bir ara ben de wp fanboydum ama olmayınca olmuyor


Ama hala 1020 nin kamerasını arıyorum hatta 920 nin bile
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Hubalahubhub 2 yıl modifci
Forumdas fanboyluga gerek yok ;) sonucta biz tuketiciyiz bizden anca yolarlar :) bende w.phone cok satin alip aldirip kullandim ama elde var sifir ;) gerci androidde o stabiliteyi zar zor buldum sagolsun gm4g ;)
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Hubalahubhub 2 yıl
İlginc.
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MHEC 2 yıl
belliydi 620 kullanıyordum ekranı değiştiğinden beri saçmalıyorsu res atmalar wifi den kopmalar donmalar.
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Yosunluel 2 yıl
uygulama geliştiricileri kendine çekmezsen olacağı bu, cihaz güzel, os güzel ama mağaza bomboş. Microsoft telefonun hâlâ sadece telefon olarak kullanıldığını sanıyor olmalı...
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DraGonS 2 yıl
Lumia 735 imi iç etti bu mikimausoft. Forumda küfür serbest olduğunu bilsem a girip z den çıkarımda işte ne yaparsın el mahkum gg..
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MttMustafa 2 yıl
Yanlış anlaşılmasın Microsoft sadece Lumia markasını kaldırıp piyasayı OEM firmalara bırakmak istiyor. Tıpkı tablet ve laptoplarda olduğu gibi aralıklara yenilenecek bir surface telefon gelecek. Windows Mobile 10'e verilen destek hala devam ediyor.
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metebyr 2 yıl
bari güzellik yapsa da android için toolkit felan yayınlasa, cynogen vs xda sitesindekiler güzel uydururlar androidin bir sürümünü kullanıcısı da oh çeker. donanım iyi çünkü cihazlarda
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mavizaman 2 yıl
micisoftun fanboyları çötü darısı samsungçuların başına.
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pUnduli 2 yıl
Haberde dendiği gibi son 950 XL de satışa sunuldu ise bundan sonra cihaz bozulunca para iadesi yaparlar.

950 XL maalesef Windows 10'un oturması sürecinde sadece alması gerekenlerin alması için konumlandırıldı, Türkiye'ye hepsiburada harici girmedi bile.

Ha 950 XL alır mıyım, Elite X3 2000 leri geçecek belli ki, 950 XL e benden o donanıma 1000-1100 çalışır. O donanım uzun süre götürür, zaten Apple A323805 işlemci kullanıyorda ne oluyor ki? Uygulamaların intibak durumu ortada.
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